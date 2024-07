Qué dijo Ana Gabriela Guevara sobre la reservación en hotel de lujo para París 2024

Ana Gabriela Guevara aclaró qué pasó con la lujosa reservación para París 2024 (X/ @CONADE)

Empezó la cuenta regresiva para la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, el próximo 26 de julio será encendido el pebetero olímpico, el cual marcará el inicio de la competencia de verano. Es por ello que la delegación mexicana ya se encuentra en la capital de Francia, con la finalidad de alistar los últimos detalles para los juegos.

Mientras que en México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) está resolviendo la controversia que tuvo con relación al hospedaje en París 2024. Ana Gabriela Guevara ofreció una conferencia de prensa con motivo de la participación de los mexicanos en los Juegos Olímpicos y ahí tocó el tema sobre la millonaria reservación que habrían hecho.

Luego de que se filtró información sobre la supuesta deuda de 75 mil euros por una reservación en un hotel de cinco estrellas, la directora de la CONADE explicó que el tema quedó en manos del Comité Olímpico Mexicano (COM).

La directora de la CONADE contradijo a la titular del COM sobre el hospedaje para París 2024 Crédito: Cuartoscuro

¿Qué pasó con la reservación millonaria de la CONADE en un hotel de París?

Ana Guevara sentenció que las habitaciones reservadas en el Hotel Barriere Le Fouquet’s quedaron a cargo del COM, el cual es dirigido por María José Alcalá, por lo que no sabe quién podría ocupar esas lujosas recámaras.

“Es un tema solucionado, desconozco quien pueda hacer uso de las habitaciones o cuál vaya a ser el destino que el Comité Olímpico determine para estos espacios”.

Esas fueron sus palabras que compartió ante la prensa al término de su rueda de prensa del pasado 22 de julio. La exvelocista dejó en claro que la CONADE no hará uso de esas habitaciones, además, expresó qué personal viajará a París 2024.

La directora de la CONADE explicó qué pasará con el hospedaje para París 2024 y la reservación que hizo el COM Crédito: X/@Deportrece

Además de su acreditación, la CONADE contará con la presencia del subjefe de emisión y la directora de alto rendimiento, insistió en que no irá más personal, además de que no tienen más acreditaciones para el evento.

Y es que, debido a la publicación que realizó Beatriz Pereira de Proceso, Ana Guevara rechazó nuevamente que CONADE haya solicitado la reservación. “No tenía ningún sentido solicitar habitaciones si no teníamos acreditaciones, quien no está acreditado no puede quedarse en las habitaciones oficiales. Se hizo aviso desde un principio que no ocuparíamos habitaciones”, agregó.

Responsabilizó completamente al COM sobre el supuesto adeudo de las habitaciones y el uso de los espacios reservados en el hotel de cinco estrellas.

“No llevo yo familia, no llevo invitados especiales, tampoco, nos sujetamos y nos restringimos solamente a las acreditaciones que otorgó el propio Comité Olímpico […] vamos a ver qué determina el Comité Olímpico”, agregó.

El Hotel Barriere Le Fouquet's es donde CONADE y el COM habrían hecho la reservación para París 2024 (Captura google map)

Por otra parte, aclaró que la pauta de negociación con el COM para el presupuesto solicitado para París 2024 fue de 100 millones de pesos, pero, solo se otorgó cerca de 29 mil pesos. Ana Gabriela Guevara respondió que esto no fue una decisión arbitraria, sino que se rigieron con las normas de CONADE y el ajuste presupuestal que tienen.

En cuanto a los supuestos correos que revelaron la información de las reservaciones, la servidora pública enfatizó que esas evidencias no son certeras, pues no muestran la supuesta comunicación entre CONADE y COM, por lo que nunca supieron de la orden de pago, del número de reservaciones y demás detalles que habría brindado el Comité Olímpico Organizador de París 2024.

Por último, descartó la posibilidad de que la habitación haya sido solicitada para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la CONADE siempre informó al COM que solo iba a viajar Ana Gabriela Guevara y el mínimo de personal, notificaron a la institución que dirige Mary José para descartar el viaje de AMLO a París 2024.