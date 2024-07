Así es el lujoso hotel donde Ana Gabriela Guevara pretendía hospedarse para París 2024; debe 75 mil euros

Ana Gabriela Guevara podría no ir a los Juegos Olímpicos de París 2024 por problemas con las reservaciones Foto: Jovani Pérez/ Infobae México

A tan solo 17 días de que inicien los Juegos Olímpicos de París 2024, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Comité Olímpico Mexicano (COM) iniciaron una controversia en relación al hospedaje.

Para la justa, Ana Gabriela Guevara pretendía hospedarse en el hotel que sugirió el Comité Olímpico Organizador, lugar designado para que los ministros del deporte y presidentes de naciones participantes tengan un digno lugar para alojarse mientras se realiza el evento en París.

Sin embargo, CONADE rechazó la reservación que realizó el COM y se negaron a pagar los 75 mil euros que se deben a consecuencia de las habitaciones reservadas para los representantes del gobierno de México. A pesar de que la CONADE acusó al Comité Mexicano de agendar las habitaciones de manera arbitraria, el COM rechazó tal postura y evidenció cómo se llevó el proceso.

Comunicado COM a CONADE por las reservaciones para París 2024 (X/ @COM_Mexico)

Beatriz Pereyra, de Proceso, publicó el reportaje que ventiló los problemas administrativos que tienen en relación al hospedaje de Ana Guevara, su acompañante y otros funcionarios más de la CONADE. Y es que, según explicó el COM la cancelación que pidió la CONADE fue solicitada a destiempo.

¿Cómo es el hotel donde Ana Gabriela Guevara pretendía hospedarse en París?

De acuerdo con lo que reveló la periodista Beatriz Pereyra, el hotel que designó el Comité Organizador París 2024 para alojar a funcionarios y representantes de gobiernos es en el Hotel Barriere Le Fouquets’s, mismo en el que CONADE realizó las reservaciones de tres habitaciones, las cuales solicitó en junio de 2022.

El Hotel Barriere Le Founquet’s está ubicado sobre la Avenida George V esquina con Campos Elíseos, es uno de los hoteles de mayores lujos de la zona centro de Francia, ya que cuenta con cinco estrellas, además, está muy cercano a la Torre Eiffel y al Arco del Triunfo.

Así es el hotel donde la CONADE reservó para París 2024 y se niega a pagar (Captura www.hotelsbarriere.com/)

Por la ubicación y la facilidad de movilidad, el Comité Organizador de París 2024 designó ese hotel como uno de sus lugares de alojamiento oficiales para ministros y representantes del deporte. Cuenta con grandes lujos que van desde habitaciones decoradas con obras de arte de personajes reconocidos a nivel mundial, cuenta con servicio de spa, bar, piscina, alta gastronomía y más.

Además, cada habitación cuenta con una decoración por diseñador, lo cual hace única la estancia de cada huésped.

Una habitación King size para dos adultos ronda el precio de 283 mil 948 pesos mexicanos, esto es por una semana en las fechas en las que se estarán realizando los Juegos Olímpicos, esto de acuerdo con booking.com. Según con lo que abogó CONADE para rechazar esa “lujosa estancia” se debió a que el pago por noche es de 42 mil pesos mexicanos.

En el hotel se puede reservar desde habitaciones sencillas o suites, cada una tiene especificaciones diferentes y vistas a la avenida principal. Una noche para una persona en la habitación más sencilla es de mil 200 euros sin los servicios de desayuno, que en pesos mexicanos sería alrededor de 23 mil 223 pesos.

La habitación más cara ronda el precio de nueve mil 500 euros, que en pesos mexicanos es de 183 mil 854 pesos (según el cambio de moneda este 9 de julio). Estas habitaciones cuentan con comedor completo, balcón, zona para tomar el té, camas tipo King size y baños dobles.

El organismo dirigido por la exvelocista argumentó el principio de austeridad para rechazar tal reservación. sin embargo, el COM le detalló a la CONADE las fechas para reservar y cancelar, por lo que no fue una decisión unilateral, la fecha límite para cancelar fue el 15 de septiembre de 2023, hasta ese momento, Ana Gabriela Guevara y su personal no expresó alguna postura de rechazar las reservaciones hechas previamente.

Fue hasta el 27 de marzo de 2024 que CONADE pidió la cancelación de las reservaciones, decisión que ya estaba en fuera de tiempo para proceder.