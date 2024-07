Ana Gabriela Guevara y Mary José Alcalá se contradicen por el costoso hospedaje de París 2024

La directora de la CONADE contradijo a la titular del COM sobre el hospedaje para París 2024 Crédito: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Comité Olímpico Mexicano (COM) sostienen una diferencia relacionada a los Juegos Olímpicos de París 2024, a pocos días del inicio de la competencia, ambas instituciones ventilaron un problema con relación al hospedaje.

En días recientes se dio a conocer que CONADE debe alrededor de 75 mil euros por la reservación de habitaciones en un lujoso hotel cinco estrellas para París 2024, el COM se encargó de gestionar este trámite con el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos.

Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, dio su versión sobre esta polémica y negó rotundamente los señalamientos que el COM publicó en un comunicado de prensa el pasado 8 de julio. Este jueves 11 de julio, la exvelocista recalcó que en ningún momento solicitó la reservación de tres habitaciones, según como lo indica la información revelada por Beatriz Pereyra de Proceso.

Comunicado COM a CONADE por las reservaciones para París 2024 (X/ @COM_Mexico)

Pero, María José Alcalá, presidenta del COM, también compartió su postura y recalcó el adeudo que tiene la CONADE con el Comité de París 2024. Ambas posturas mostraron contradicciones en el hecho.

¿Qué dijeron Ana Gabriela Guevara y Mary José Alcalá sobre el hospedaje para París 2024?

Al término de un reconocimiento que hubo en la Embajada de París en México a ex atletas olímpicos, Ana Guevara expresó una postura ante diversos medios sobre el costoso hospedaje, que presuntamente debe. Y lo que compartió fue que en ningún momento solicitó tres habitaciones en el Hotel Barriere Le Fouquet’s.

Recalcó que solo tiene acreditaciones para ella y un acompañante, por lo que tachó de ilógico que se hable de tres supuestas habitaciones.

Ana Gabriela Guevara insistió que nunca pidió la reservación de 3 habitaciones para París 2024 con el Comité Organizador (Cuartoscuro)

“Nada más diré que yo no tengo más acreditaciones que la mía y mi acompañante, y no tiene ningún sentido decir que están pidiendo tres habitaciones o más habitaciones, nunca lo solicitamos, porque esto se da en función de las acreditaciones otorgadas”, sentenció

Bajo esa narrativa, hizo énfasis en que no viaja otro tipo de personal administrativo del deporte, por lo que recalcó la incongruencia en los señalamientos de que son varias habitaciones las que se deben. Insistió en que las acreditaciones para México son limitadas, entonces no hay razón para evidenciar que irá más gente a París 2024.

Además, señaló que nunca hubo esa supuesta petición de cancelación, porque desde el inicio nunca hubo petición de la CONADE para reservar en el hotel sugerido por los organizadores, en consecuencia, no tiene algún documento que acredite la versión del COM.

“No va gente de administración de CONADE, no llevamos a comunicación, tampoco, entonces no tiene ninguna lógica pensar en que se habían solicitado más habitaciones si no tenemos acreditaciones ¿Cómo para qué quiero habitaciones que no voy a ocupar? … no hubo ninguna cancelación porque tampoco tengo un documento que acredite la petición, entonces, creo que es un poco, repito, un tema de comunicación, espero mañana poder concluir en algo propositivo”, finalizó.

Así es el hotel donde CONADE reservó par hospedar a Ana Gabriela Guevara para París 2024 (Captura https://www.hotelsbarriere.com/)

Sin embargo, en el mismo evento estuvo Mary José, por lo que también habló ante la prensa sobre el tema. A diferencia de Ana Guevara, la presidenta del COM sustentó que tiene la documentación que avala los hechos que explicaron en su comunicado, por lo que dejó en claro que desde el inicio CONADE sí les pidió tres habitaciones.

Aunque no detallaron para quiénes serían esos cuartos, el COM se limitó a proceder con la solicitud ante el Comité Organizador París 2024, ahora se deben 75 mil euros.

“Los documentos están y son muy claros, solicitamos que nos indicaran que si necesitaban habitaciones, y nos dieron la cantidad de tres”, dijo María José.

Por último, Ana Guevara precisó que se reunirá con María José Alcalá para llegar a un acuerdo y así terminar con esta controversia. Será el viernes 12 de julio cuando tendrán una reunión para acabar con la controversia.