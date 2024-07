Quién es Natalia Escalera, la gimnasta que representará a México en París 2024

La mexicana quiere continuar con el legado que ha creado su compañera de equipo Alexa Moreno. (Conade)

Los Juegos Olímpicos de París 2024 prometen ser muy especiales para los equipos de gimnasia rítmica que han tenido un gran repunte con el trabajo de Alexa Moreno. Sin embargo, ella no es la única que practica la disciplina que haya puesto el nombre de México en alto, pues Natalia Escalera se ha convertido en la joven promesa del deporte nacional, pero si aún no la conoces aquí te contamos todo sobre esta atleta.

Experta en la gimnasia artística, esta joven originaria de Ensenada, Baja California, se encuentra bajo el ojo de los fanáticos de esta justa pues ha demostrado en los últimos años que tanto a de manera personal como por equipos el nivel de nuestro país ha ido creciendo.

Gracias al trabajo de las gimnastas y a los entrenadores, para París 2024 México logró contar con tres plazas individuales luego de que tuvieran una destacada participación en el Mundial de Amberes del 2023, obteniendo así el mayor número de lugares para la gimnasia artística en la historia de nuestro país.

La reconocida Alexa Moreno y su compañera Ahtziri Sandoval son las otras dos mexicanas que ya tienen asegurado su pase esperando que estas Olimpiadas se conviertan en un hecho histórico para el deporte azteca.

Se ha convertido en parte esencial del equipo de gimnasia rítmica ilusionando al pueblo mexicano con una presea. (Conade)

¿Quién es Natalia Escalera, la tercera representante de México en gimnasia artística?

La deportista mexicana Natalia Isabel Escalera Cárdenas, clasificada a los Juegos Olímpicos París 2024, se hizo presente en los Nacionales CONADE 2024 que se celebran en Guadalajara, Jalisco. Durante su participación, recordó sus inicios en la disciplina de gimnasia artística como parte de la magna justa deportiva de México.

“Empecé a los ocho años este tipo de competencias que antes eran las olimpiadas nacionales y la verdad que fueron los mejores, cerré mi ciclo con cuatro oros y ver ahora a las nuevas generaciones me da mucho sentimiento al pensar que era mi competencia favorita y de ahí surgió Natalia Escalera”, mencionó la originaria de Ensenada, Baja California.

La plaza olímpica de Natalia Escalera se le asignó al país en octubre del año pasado durante el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística realizado en Amberes, Bélgica. La gimnasta se ganó su lugar tras finalizar dentro de los 15 mejores equipos del certamen.

“Sí me imaginaba estar en unos juegos olímpicos porque desde los ocho años que vi la edición de Londres 2012 quería estar en un escenario así. Llegó un punto en mi carrera cuando no era clave y creí que no podía lograrlo, pero justo en el mundial de Bélgica con Ahtziri Sandoval, que también está clasificada, pasamos un mal rato porque pensábamos que se había acabado todo el sueño y que todos los años de trabajo no habían valido la pena. Pero gracias a Dios y al trabajo que hemos hecho, se logró todo eso”, expresó.

Durante sus primeros Juegos Panamericanos en San Salvador 2023 logró obtener la medalla de bronce en la categoría de salto. (IG Natalia Escalera)

La medallista de bronce en la prueba de salto en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 señaló que en los Nacionales CONADE existe un nivel alto que ayuda al desarrollo de todos los participantes, además de destacar el trabajo con los formadores de su estado de origen.

“Hay muchísimo nivel, a veces me sorprende que están tan pequeños y todo lo que hacen. Creo que pueden llegar a mucho más. Un buen gimnasta va bien acompañado de un buen entrenador y creo que Baja California tiene a un buen entrenador y es por eso por lo que ha habido tanto crecimiento”, explicó.

“Primero hay que ser muy disciplinados porque es un deporte que se trata de eso, estar bien para obtener todos los elementos. Pero sobre todo, algo que yo hago es manifestar y decretar las cosas. Todos los días que me levanto me digo: yo soy olímpica, soy campeona nacional y lo tienes tanto en la cabeza que lo trabajas y se cumple”, añadió.

Finalmente, la también ganadora en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 detalló que se concentra en Jalisco junto a su compañera Ahtziri Sandoval, quien también está clasificada a París 2024, para después viajar a un campamento de tres semanas en Madrid. “Posteriormente volamos a París y estoy lista para hacer la mejor competencia de mi vida”.