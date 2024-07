Apertura 2024 jornada 1: José Manuel de la Torre y Juan Carlos Osorio vuelven a México con victoria

José Manuel de la Torre volvió a la Liga MX con un triunfo en el inicio del torneo Apertura 2024/Agencia Enfoque

Después de un tiempo sin actividad, el día de ayer volvió a rodar el balón de la Liga MX con tres partidos. Puebla vs. Santos Laguna fue el encuentro programado para inaugurar el Apertura 2024. Otros duelos que se vivieron durante este día fueron Querétaro vs. Tijuana y Atlas vs. Juárez.

José Manuel de la Torre volvió a la Liga MX con un triunfo en el inicio del torneo Apertura 2024. El técnico, quien asumió la dirección del Puebla, vio a su equipo vencer 1-0 a Santos Laguna en la primera jornada, terminando así una racha de 12 partidos sin ganar acumulada en el torneo anterior, el Clausura 2024.

El triunfo tuvo lugar en el Estadio Cuauhtémoc, donde el conjunto poblano logró romper una mala racha que duró casi 150 días. Con un gol solitario del delantero canadiense Lucas Cavallini, Puebla consiguió los primeros tres puntos del torneo bajo la dirección de de la Torre, quien anteriormente dirigió a equipos como Guadalajara, Toluca y a la Selección Mexicana.

Durante el encuentro, Puebla mostró un juego sólido y una defensa organizada, lo que permitió mantener su portería en cero. Esta victoria representa un respiro para Puebla y una inyección de ánimo para sus aficionados, quienes esperan que el equipo mantenga esta racha positiva en lo que resta del torneo.

Querétaro vs. Tijuana

En el regreso de Juan Carlos Osorio al futbol mexicano, sus jugadores no le fallaron y consiguieron derrotar al Querétaro 2-1. Xolos logró una importante victoria como visitante en el estadio La Corregidora, venciendo a Querétaro en el inicio del Torneo Apertura 2024. Este triunfo acaba con una racha de más de seis años sin ganar como visitante frente a este rival. La última victoria de Xolos en La Corregidora había sido en la sexta fecha del Torneo Apertura 2017, cuando obtuvieron un 3-1 a su favor.

La primera anotación se dio al minuto 21 cuando Carlos González tomó el balón dentro del área grande del guardameta Allison. Fue hasta el segundo tiempo que Samuel Sosa aprovechó una mala salida de la defensa de Tijuana para vencer la portería de Antonio Rodríguez. Sin embargo, pocos minutos después Felipe Blanco sentenció el encuentro a favor de Xolos.

Juárez vs. Atlas

Juárez recibió al Atlas en el estadio Estadio Olímpico Benito Juárez para continuar con la actividad de la primera jornada y cerrar los juegos del viernes. Este partido nos trajo el primer empate de la temporada en el que vivimos un 2-2.

Ángel Zaldívar fue el encargado de abrir el marcador (al minuto 37 del encuentro) para los Bravos, de esa manera terminaron el primer tiempo con la ventaja en el marcador. A los pocos minutos de iniciar la parte complementaria, Eduardo Aguirre igualaba el resultado tras aprovechar una serie de rebotes después de un tiro de esquina.

Nuevamente Juárez tomaría la ventaja en el resultado gracias un penalti bien cobrado de Avilés Hurtado al minuto 72 (segundo penalti del torneo). La alegría le duraría poco a la escuadra local porque nueve minutos después Ricardo Reyes pondría el empate y dejaría el marcador final 2-2.

El resto de la jornada 1 del Apertura 2024

La actividad de la jornada 1 de la Liga MX continúa hoy con cuatro partidos, en donde destaca el debut del campeón y el enfrentamiento entre Guadalajara y Toluca.

San Luis vs. América (5:00 pm)

Tigres vs. Necaxa (7:00 pm)

Guadalajara vs. Toluca (7:00 pm)

Cruz Azul vs. Mazatlán (9:00 pm).

El cierre de la primera jornada se vivirá el domingo 7 de julio con dos juegos:

Pumas vs. León (12:00 pm)

Pachuca vs. Monterrey (7:00)