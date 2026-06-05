México

Ricardo Monreal llama a cerrar filas con Sheinbaum ante “hostilidades” de Donald Trump

El coordinador de Morena en San Lázaro defendió a la mandataria y pidió a los jóvenes sumarse a una nueva corriente política en “defensa del país”

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Ricardo Monreal respalda a Sheinbaum frente a señalamientos internacionales. (Foto: Cámara de Diputados)
Ricardo Monreal respalda a Sheinbaum frente a señalamientos internacionales. (Foto: Cámara de Diputados)

El líder de Morena en la Cámara de Diputados pidió respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que calificó como una etapa de “agresiones y hostilidad” provenientes del extranjero, en un contexto marcado por señalamientos desde Estados Unidos contra políticos mexicanos.

Ricardo Monreal llama a respaldar a Claudia Sheinbaum ante desafíos internacionales

En medio de la creciente tensión política entre México y Estados Unidos, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a lo que describió como un escenario de agresiones, hostilidad y confrontación provenientes del extranjero.

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Sheinbaum recibe respaldo total de Morena ante tensión internacional. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Sheinbaum recibe respaldo total de Morena ante tensión internacional. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El pronunciamiento ocurrió durante la inauguración de la tercera edición del Parlamento Juvenil en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde el legislador exhortó a las nuevas generaciones a involucrarse en la vida pública y a contribuir a la defensa de los intereses nacionales.

México los necesita”, expresó Monreal ante decenas de jóvenes participantes, al señalar que el país requiere nuevos liderazgos capaces de responder a los desafíos políticos y diplomáticos que enfrenta actualmente.

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Parlamento Juvenil busca formar nuevos liderazgos para México

Durante su intervención, Monreal destacó que el Parlamento Juvenil forma parte de una estrategia para acercar a las y los jóvenes al trabajo legislativo mediante conferencias, debates y simulaciones parlamentarias.

Parlamento Juvenil impulsa la formación de nuevos liderazgos en México. (Cámara de Diputados)
Parlamento Juvenil impulsa la formación de nuevos liderazgos en México. (Cámara de Diputados)

El diputado explicó que los participantes tendrán la oportunidad de integrar comisiones, elaborar iniciativas y conocer de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo.

Entre los objetivos del programa destacan:

  • Fomentar la participación política de las nuevas generaciones.
  • Impulsar la formación de liderazgos con responsabilidad pública.
  • Acercar a los jóvenes a los procesos legislativos.
  • Promover el debate plural sobre los principales retos nacionales.
  • Fortalecer la cultura democrática y la participación ciudadana.

Morena refrenda apoyo total a Sheinbaum

En su mensaje, Monreal expresó un respaldo abierto a la mandataria federal, a quien calificó como una mujer nacionalista, honesta y comprometida con la defensa del país.

La exjefa de Gobierno de la CDMX destacó que ambos trabajan por mantener a la 4T pese a diferencias (Cuartoscuro)
Morena refrenda apoyo total a Claudia Sheinbaum. (Cuartoscuro)

Asimismo, aseguró que la mayoría legislativa de Morena continuará acompañando las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo y respaldará a la presidenta frente a los retos internos y externos.

“Desde la mayoría legislativa la acompañamos y no la vamos a dejar sola”, afirmó el legislador.

Señalamientos desde Estados Unidos elevan la tensión política

Las declaraciones de Monreal se producen en un contexto de creciente presión política tras diversos reportes y acusaciones surgidos en Estados Unidos contra figuras vinculadas a Morena.

En las últimas semanas, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue señalado en investigaciones difundidas en territorio estadounidense.

Rubén Rocha Moya vuelve al centro de señalamientos tras reportes en EEUU. (Infoabe-Itzallana)
Rubén Rocha Moya vuelve al centro de señalamientos tras reportes en EEUU. (Infoabe-Itzallana)

Posteriormente, reportes periodísticos también mencionaron a Alfonso Durazo Montaño y a Américo Villarreal Anaya.

Ante esta situación, sectores de Morena han denunciado una campaña política impulsada desde el exterior para desacreditar a integrantes del movimiento gobernante.

El respaldo ocurre tras la reaparición pública de López Obrador

El posicionamiento de Monreal también ocurre un día después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareciera públicamente mediante una carta en la que denunció una presunta “embestida” de funcionarios estadounidenses contra México.

La presidenta Sheinbaum agradeció el respaldo del exmandatario y sostuvo que existe una campaña impulsada por sectores de la ultraderecha estadounidense y mexicana para vincular a gobiernos de la llamada Cuarta Transformación con organizaciones criminales.

Es la primera vez que se conoce parte de la misiva
Reaparición de López Obrador reaviva el debate político en México. |Crédito: Cuartoscuro

Sheinbaum insiste en defender la soberanía mexicana

Desde Palacio Nacional, la presidenta reiteró que México mantendrá la cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad y diplomacia, pero subrayó que cualquier acusación deberá sustentarse con pruebas y respetar la soberanía nacional.

Mientras tanto, Morena ha comenzado a fortalecer su discurso de unidad interna.

El mensaje de Monreal apunta precisamente a ese objetivo: cerrar filas alrededor de la presidenta en un momento marcado por la confrontación política, los señalamientos internacionales y el debate sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

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