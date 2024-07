Quién era Paola Salcelo, hermana del futbolista Carlos Salcedo

Murió la hermana de Carlos Salcedo, Paola Salcedo (X/ @paO_salcedo)

La familia de Carlos Salcedo, futbolista de Cruz Azul, se vistió de luto luego de que confirmaron la muerte de Martha Paola Salcedo, hermana del jugador de la Máquina Cementera. Este 1 de julio se dio a conocer la muerte de la joven.

A través de redes sociales, el conjunto de La Noria publicó un mensaje de condolencia dedicado a Carlos Salcedo por el fallecimiento de su hermana.

El primer reporte surgió en redes sociales cuando el periodista Carlos Jiménez dio detalles del hecho en su cuenta oficial de X, por su parte Infobae México confirmó con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) la información del asesinato de Paola Salcedo.

Paola Salcedo fue atacada con un arma de fuego en un predio de Huixquilucan, Estado de México; el sábado 29 de julio acudió a una función de circo en compañía de su hijo y una asistente doméstica, al exterior del evento recibió unos impactos, los cuales le generaron heridas mortales.

Fue trasladada a un hospital privado, horas más tarde los médicos confirmaron su fallecimiento, señalaron que tendría alrededor de 29 años de edad.

Cruz Azul lamentó la muerte de Paola Salcedo, hermana de Carlos Salcedo (X/ @CruzAzul)

¿Quién era Paola Salcedo? hermana de Carlos Salcedo

Su nombre completo es Martha Paola Salcedo Hernández, pero era conocida entre amigos y familiares como Paola Salcedo. Fue la segunda hija del matrimonio de Carlos Joel y María Isabel —padres del Titán Salcedo—, desde joven se mostró como una fanática del futbol, en especial de Chivas y el Real Madrid.

Nació el 20 de abril en Guadalajara, Jalisco. Estudió Relaciones Públicas en una escuela privada, tras terminar sus estudios incursionó como influencer, siempre sus temas fueron relacionados al futbol mexicano.

Más tarde, se convirtió en conductora de programas deportivos y posteriormente en gestora de comunicación. Fue parte del programa Líderes del Rebaño y también colaboró por un periodo con el programa de Farsantes sin gloria de Luis García.

Cruz Azul expresó un mensaje de condolencias a Carlos Salcedo, por la muerte de su hermana Paola Salcedo (IG/ @cruzazulfc)

En su etapa como conductora deportiva tuvo problemas con su hermano Salcedo, pues el propio futbolista reveló que esta discusión familiar. Según el Titán su hermana se hizo amigos de los jugadores de Chivas para saber información extra cancha de él y con ello chantajearlo.

Sin embargo, en 2018 el problema familiar terminó por explotar. Carlos Salcedo interpuso una demanda contra su papá y su hermana por mal manejo de su carrera y chantajes; en aquel entonces el Titán era representado por su padre, pero lo acusó de robarle dinero, mientras que a su hermana la señaló de quererlo chantajear.

A través de redes sociales compartió esa información y reveló que Paola Salcedo tenía problemas de salud mental.

Paola Salcedo murió a los 29 años de edad (X/ @paO_salcedo)

“...Mantenía relaciones con diversos compañeros futbolistas para sacar información siempre a su beneficio personal. Además, es una persona psicológicamente inestable [...]No es de mi agrado encontrarme en esta situación de esta publicando aspectos vergonzosos de las personas que me rodean, pero fueron ellos quienes me orillaron a comunicarles la verdad para aclarar todas las mentiras que han dicho y que me han afectado así como a muchas personas”, fue lo que reveló Carlos Salcedo en 2018.

Este panorama llevó a Martha Paola a dejar los programas deportivos y enfocarse a la gestión comunicativa, fue por ello que emprendió en negocios personales. En ese camino conoció a Nicolás Vikonis, portero uruguayo que jugó en el club Puebla, tras meses de relación tuvieron a su bebé llamado Luka Vikonis. La aparente reconciliación de Paola con Carlos ocurrió en 2020 cuando ella se convirtió en madre

Sin embargo, la relación de Paola con el arquero no prosperó y se separaron, fue la influencer quien confirmó esta noticia, no dio detalles de porqué no prosperó su relación con el padre de su hijo. Pese a ello, compartieron la custodia de su hijo, en la actualidad Vikonis juega en el Celaya FC de la Liga de Expansión de la México.

El último negocio en el que intentó invertir fue en la joyería, pues tenía intereses.