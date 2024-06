Maluma genera sensación tras ser captado en tienda de autoservicio en Monterrey

EL Pretty Boy ya se encuentra en territorio regiomontano para protagonizar el show de la Final Four de la Kings World Cup. Foto: Instagram/Maluma

Luego de varios meses de espera, llegó el día de la Final Four en la Kings World Cup, evento que tendrá sede en Monterrey y que contará con la presencia del conocido artista de talla internacional, Maluma, quien ya se encuentra en territorio mexicano e incluso ya comenzó a generar revuelo tras su presencia en ciertos establecimientos de Nuevo León.

Durante la mañana de este sábado 8 de junio, comenzó a circular un video del ‘Pretty Boy’ junto a sus amigos en un Oxxo de Monterrey, mientras compraban unas cervezas y comenzaban a entablar conversación con el cajero del lugar. Como era de esperarse, las imágenes dieron de que hablar entre los regiomontanos y más por la simplicidad con la que se le ve a Maluma, incluso bromeando con el trabajador del lugar, quien tuvo sus dudas respecto a si estaba en frente del verdadero artista colombiano.

El colombiano y sus amigos no podían contener la risa, puesto que el cajero aseguraba que era muy parecido a Maluma, pero a pesar del acento no lograba reconocer que se trataba de la misma persona. Posteriormente, el ‘Parcero’ decidió seguir el juego y preguntó “¿En qué me parezco a Maluma?, ¿En la nariz?, ¿En el perfil griego?”, mientras que se reían. Al final del video se escucha que Maluma le dice al cajero “eso me dicen muy seguido”; esto mientras esperaban para llevarse unos botes de cerveza Tecate que acababan de comprar.

Participación en la Kings League

Sin duda alguna, la participación del popular cantante colombiano en el torneo deportivo agregará un toque especial al evento. Pues además de presenciar los duelos finales y la coronación del primer campeón mundial de esta competencia, se tendrá un concierto con un artista de talla internacional como lo es Maluma.

La Final Four de la Kings World Cup, que se disputará el próximo sábado 8 de junio, cuenta con un invitado de lujo. Desde Medellín, para el mundo... ¡Maluma actuará delante de más de 50 mil personas en la gran final del mundial! El artista colombiano autor de éxitos como Coco loco, Hola Señorita o HP, superando las mil 500 millones de reproducciones con sólo estos tres temas, llevará la final a otro nivel con su presentación en el Kings World Cup Music Show.

Cabe recordar que, ajeno a su participación en el Show de la Final Four, el ‘Parcero’ también fungió como presidente del Medallo City, conjunto que recientemente cayó eliminado en la segunda ronda del certamen ante el Olimpo United, club que es precedido por Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Por otro lado, Maluma externó un mensaje hacia toda la afición que se dará cita en la casa de los Rayados de Monterrey, prometiendo un verdadero espectáculo.

Nos vemos el 8 de junio, estamos muy ilusionados. Un saludo para toda la gente que está allí, acompañándonos en esta transmisión. Vamos a llevar a todos los músicos. Espero que toda la gente venga, porque el espectáculo será increíble.

