Mario Carrillo causa polémica al afirmar que Alex Aguinaga tenía un nivel por encima de Luka Modric

Una nueva polémica envuelve al extécnico del América, Mario Carrillo, quien afirmó que el exjugador de los Rayos del Necaxa, Álex Aguinaga, era tan bueno que incluso sobrepasaba al multigalardonado Luka Modric, futbolista del Real Madrid y de la selección de su país.

El ahora analista de ESPN no dudó en poner como referencia de buen fútbol al seleccionado ecuatoriano que marcó historia con una gran generación de profesionales que llevó a los Rayos a ganar el campeonato del torneo Invierno 98.

Estas declaraciones fueron emitidas dentro de “Fútbol de cabeza”, un podcast conducido y creado por el también exfutbolista Ricardo Peláez en su canal oficial de YouTube, mismas que generaron opiniones divididas entre los fanáticos de este deporte.

¿Qué dijo Mario Carrillo?

Durante su participación en este programa, el famoso “Capello mexicano” fue cuestionado sobre sus etapas dentro del fútbol mexicano, sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fueron sus declaraciones sobre el ídolo necaxista.

“Hace tiempo hablé con un empresario y le dije que todo el mundo admira a Luka Modric. Aguinaga es más que Luka Modric, esté era de Ecuador, Aguinaga por fuera más hábil. Si puedes jugar con extremo derecho, defendiendo, como creativo atrás del centro delantero Aguinaga”, destacó.

El "Capello mexicano" causó revuelo en redes sociales por sus sorprendentes declaraciones.

Como era de esperarse, sus palabras rápidamente se hicieron virales en redes sociales ya que, además de que ambos futbolistas se desarrollaron en tiempos y entornos diferentes, las características de los dos son diferentes, según los aficionados.

Con comentarios como: “Le he escuchado muchas estupideces pero esta……..esta ha sido la mayor p*ndejada que le he escuchado!!”, “A veces me pregunto como Mario Carrillo fue DT”, “Yo puedo entender que Mario Carrillo diga estupideces siempre que puede, pero lo verdaderamente ridículo es que exista gente que de manera no irónica, crea que Alex Aguinaga si fue mejor futbolista que Luca Modric jajajaja” y “Es lo último que necesitaba escuchar para llegar a la conclusión de que Mario Carrillo ya está senil! O necesita un psiquiatra!”, fueron algunos de los que más destacaron pues consideran que es una total locura comparar a ambos futbolistas, sobre todo por los equipos y las ligas en donde jugaron cada uno.

No es la primera vez que realiza comparaciones

Al estratega retirado le han llovido un sinfín de críticas, principalmente por su forma de ser y por lo comentarios polémicos que realiza durante sus intervenciones en diversos programas deportivos de la televisión mexicana.

Anteriormente, “Capello” destacó que el jugador de Tigres, Sebastián Córdoba tenía un nivel superior al de sus similares españoles Gavi y Pedri, integrantes del Fútbol Club Barcelona; no obstante, afirmó que podría pasar por encima de ambos seleccionados españoles pues era mejor que los dos juntos.

¿Quién es Mario Carrillo?

Mario Carrillo Zamudio es un exfutbolista y actual director técnico mexicano, conocido por su amplia experiencia en el fútbol mexicano e internacional. Nació el 10 de marzo de 1952 en Ciudad de México. Como jugador, se desempeñó en la posición de defensa, principalmente en el Club Universidad Nacional (Pumas) durante la década de 1970 hasta principios de los 80, donde también inició su carrera como entrenador.

En su trayectoria como director técnico, Carrillo ha dirigido a varios equipos de la Primera División de México, incluidos Pumas UNAM, con quienes logró un título de liga en el Torneo Clausura 2004, América, Atlante, y Necaxa, entre otros. También ha tenido experiencias dirigiendo en el fútbol internacional, liderando al equipo Veria FC de Grecia.

Además de su labor en clubes, Carrillo ha sido parte del cuerpo técnico de la selección mexicana, fungiendo como asistente técnico en diferentes periodos y teniendo un breve paso como entrenador interino.

Conocido por su carácter enérgico y su profundo entendimiento táctico del juego, Carrillo ha sido una figura relevante en el ámbito futbolístico de México, dejando un legado tanto en su etapa como jugador como en su carrera como director técnico.