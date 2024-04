WWE WrestleMania 40: Todo lo que debes saber sobre la noche 2, donde Cody Rhodes finalmente terminó su historia

La Pesadilla Americana finalmente terminó su historia al proclamarse como campeón indiscutible. (Cortesía WWE=

Finalmente, Cody Rhodes después de un largo año pudo terminar su historia al vencer a Roman Reigns por el campeonato indiscutible de la WWE.

El reinado de 1316 días como campeón indiscutible de la WWE del Jefe Tribal llegó a su fin cuando la Pesadilla Americana le aplicó tres ‘cross rhodes’ su movimiento final para proclamarse como el nuevo monarca de la empresa luchística.

Sin embargo, el campeonato de Cody Rhodes fue gracias a la intervención de sus aliados, luego de que el Jefe Tribal hizo de las suyas con ayuda de The Bloodline para retener a toda costa el campeonato.

Primeramente, cuando Rhodes ya tenía casi vencido al Jefe Tribal, Jimmy Uso intervinó en el combate para aplicarle una super patada en la cara a la Pesadilla Americana; sin embargo, su hermano gemelo Jey Uso acudió al rescate para ayudar a Cody. Jey sacó de la contienda Jimmy aplicando una lanza en la rampa para terminar rompiendo una mesa que estaba debajo de ellos.

No obstante, las cosas no terminaron ahí, porque enseguida apareció Solo Sikoa para hacerle un ‘punzón samoano’ a Rhodes. El Jefe Tribal al hacerle un super golpe y una lanza no pudo derrotarlo, en eso la música de John Cena sonó para aparecer en escena y sacar de combate a Solo Sikoa.

The Rock y John Cena se encaran nuevamente : The Undertaker regresa

(Cortesía WWE)

Como en WrestleMania 28 y 29, The Rock apareció en el ring para enfrentar a Cena, quien recibió el movimiento especial del Final Boss; sin embargo, Seth Rollins vestido como miembro The Shield intentó ayudar a Cody pero el Roman Reigns se lo impidió aplicando una lanza.

(Cortesía WWE)

Cuando todo parecía haber terminado para Cody Rhodes, las luces del Lincoln Financial Field se apagaron para la entrada del The Undertaker, quien con una garra de ultratumba sacó de combate a The Rock.

Finalmente, cuando ya no había nadie quien interviniera en la lucha, Roman Reigns hizo de guerra para aplicarle una lanza a Cody Rhodes, quien la bloqueo con una patada y al aplicarle en tres ocasiones el ‘cross rhodes’ se convirtió en el nuevo campeón indiscutible de la WWE, terminando así finalmente su historia.

Bayley destrona a Iyo Sky para convertirse en la nueva monarca femenil

(Cortesía WWE)

Previo al evento estelar, Bayley finalmente pudo vengarse de la líder de Damage Ctrl. Tras un duro combate a ros de lona en donde ninguna super estrella intervino, la nacida en San Jose, California, al aplicarle su movimiento especial ‘Bailey to Bailey’ logró vencer a la japonesa Iyo Sky para ser la nueva campeona indiscutible femenina.

Logan Paul sigue reinando como campeón de los Estados Unidos

(Cortesía WWE)

En un duelo de triple amenaza, Logan Paul siguió demostrando que es uno de los luchadores con mayor futuro en la WWE. El también youtuber logró salir vivo del combate de triple amenaza entre Randy Orton y Kevin Owens. Uno de los momentos destacados de la lucha fue cuando la botarga de la bebida que patrocina Logan Paul impidió la victoria de Randy Orton.

Al mostrar su identidad, todo el estadio se sorprendió que se trataba del youtuber Ishowspeed, quien recibió un RKO de The Viper en una mesa de comentaristas. Al final, Logan Paul logró retener al aplicar una plancha a Owens para así retener el titulo de los Estados Unidos.

LA Knight logra su primera en WrestleMania

(Cortesía WWE)

En el tercer enfrentamiento de la edición 40, Aj Styles irrumpió en el ring, desatando la acción inmediatamente contra LA Knight. Este último, no disuadido, igualó la ofensiva con robustos golpes y una movida espectacular contra una mesa de comentaristas. La batalla se intensificó con Styles atacando la pierna de su oponente, pero Knight contraatacó con un impresionante Avalanche German Suplex.

AJ Styles no se quedó atrás y aplicó su Styles Clash, llevando el encuentro a un punto crítico. A pesar de ser lanzado brutalmente sobre el concreto, Styles evitó la descalificación al volver al ring a tiempo. Knight, mostrando una notable resiliencia, logró revertir un Springboard 450 de Styles con una defensa aguda. En un giro decisivo, hizo tropezar a Styles fuera del ring y lo finalizó con el BFT, asegurándose su primera victoria en el evento cumbre de WWE.

Bobby Lashley y Street Profits se llevan la victoria en WWE WrestleMania XL

(Cortesía WWE)

En el segundo combate de la noche, la acción se intensificó notablemente con la participación de figuras destacadas como Bubba Ray Dudley en el rol de árbitro y Snoop Dogg como comentarista invitado. The All Mighty enfrentó un desafío difícil desde el inicio, siendo emboscado con palos de kendo y forzado a caer sobre una silla. Sin embargo, logró recuperarse al margen del ring y tuvo un momento crucial al salvar a los Street Profits de un ataque, consiguiendo expulsar a Akam y Rezar del cuadrilátero. Esto dejó a Lashley solo frente a Karrion.

Por otro lado, Angelo Dawkins y Montez Ford lograron neutralizar a los Authors of Pain fuera del ring, impidiéndoles participar en el resto del encuentro. En un giro inesperado, Scarlett intentó interferir para proteger a Karrion de un Hurt Lock, pero B-Fab tomó acción distrayendo a The Oracle y lanzándola a través de una mesa, añadiendo más dramatismo al evento.

Damian Priest canjea su maletín y es el nuevo campeón mundial pesado

(Cortesía WWE)

Damian Priest se coronó como nuevo Campeón Mundial Peso Pesado de WWE al derrotar a Drew McIntyre, quien había obtenido el título frente a Seth Rollins en un combate tradicional mano a mano, con CM Punk en calidad de comentarista invitado. Priest, utilizando el maletín de Money in the Bank que ganó 281 días antes, atacó a McIntyre con el mismo y efectuó su canjeo oficial. En el cuadrilátero, un solo Reckoning fue suficiente para que Priest asegurara la victoria por la cuenta de tres y se llevara el cinturón a casa.

Este triunfo marcó el primer campeonato mundial de Priest dentro de WWE. Por su parte, McIntyre había puesto fin al reinado de 316 días y diez defensas de Seth Rollins, quien se había coronado en Night of Champions 2023. Rollins, conocido como The Visionary, había obtenido el título tras vencer a AJ Styles en la final de un torneo celebrado el 27 de mayo en Arabia Saudita, convirtiéndose en el primer campeón de la versión moderna de este título y ganando su sexto cinturón mundial.