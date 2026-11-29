Los programas sociales que usan esta tarjeta como medio de pago incluyen pensiones, becas y apoyos económicos federales. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)

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Las tarjetas del Banco del Bienestar con fecha de vencimiento en diciembre de 2026 o antes dejarán de funcionar en cajeros automáticos y comercios a partir de enero de 2027, aunque el dinero de los apoyos no se pierde.

El vencimiento no cancela la pensión ni la beca. El recurso sigue depositándose en la cuenta bancaria, pero sin un plástico vigente no se puede retirar en cajeros ni pagar en tiendas.

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Por eso, revisar la fecha de caducidad de la tarjeta antes de que termine el año es el primer paso.

La tarjeta funciona como una cuenta de débito: recibe depósitos bimestrales y permite retiros en cajeros, pagos en comercios y transferencias. Foto: Banco del Bienestar.

Cómo saber si tu tarjeta vence antes de enero de 2027

La fecha de vencimiento aparece en la parte frontal del plástico, debajo de los 16 dígitos, con la leyenda “Válida hasta” o “Valid thru”.

El formato es mes y año: por ejemplo, 12/26 significa que la tarjeta es válida hasta el último día de diciembre de 2026.

Una tarjeta con 01/27 o una fecha posterior sigue funcionando con normalidad y no necesita reemplazarse por ahora.

Quienes tengan 12/26 o cualquier mes anterior deben solicitar la reposición cuanto antes.

Los números en la parte inferior de la tarjeta son los que indican la vigencia de la misma. Foto: Banco del Bienestar.

No existe un proceso de renovación obligatorio para todas las personas al mismo tiempo.

Cada beneficiario debe revisar su propia tarjeta y actuar según su fecha de caducidad.

El diseño del plástico no determina si está vigente

Algunas personas tienen tarjetas con el diseño institucional de sexenios anteriores y creen que deben cambiarlas.

Eso no es correcto. Lo único que determina si una tarjeta sigue funcionando es la fecha impresa en el frente, no su apariencia.

El vencimiento de la tarjeta no afecta la permanencia del beneficiario en el programa social ni cancela su derecho al apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el plástico muestra 06/27, 08/27 o cualquier mes de 2027 en adelante, seguirá operando con normalidad en cajeros, compras con terminal y transferencias, sin importar cómo luzca por fuera.

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No hay renovación general obligatoria en 2027

Las tarjetas activas del Banco del Bienestar seguirán funcionando con normalidad.

La reposición solo aplica en casos específicos: vencimiento del plástico, robo, extravío, bloqueo o daño físico como chip ilegible o tarjeta rota.

Qué hacer si tu tarjeta ya venció o está por vencer

El Banco del Bienestar indica que la reposición puede solicitarse llamando sin costo al 800 900 2000 o a la Línea del Bienestar al 800 639 4264.

Al reportar el vencimiento, el operador proporciona un folio que sirve como comprobante del trámite.

Una tarjeta con fecha 11/26 venció en noviembre de 2026 y ya no puede usarse en cajeros ni comercios.

Después del reporte, el banco notifica por SMS o llamada telefónica cuándo y en qué sucursal puede recogerse la nueva tarjeta.

Por eso es importante mantener activo el número telefónico registrado en el programa social.

También es posible acudir directamente a cualquier sucursal del Banco del Bienestar para iniciar el proceso de manera presencial.

El directorio de sucursales está disponible en directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx.

Documentos que necesitas para recoger la nueva tarjeta

Los documentos que se solicitan para recoger el nuevo plástico son: identificación oficial vigente como la credencial para votar o el pasaporte, CURP actualizada, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y la tarjeta anterior en caso de conservarla.

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Si la reposición es por robo o extravío, también se pide el folio del reporte telefónico.

El folio que entrega el operador al reportar el vencimiento sirve como comprobante del trámite iniciado. (Banco del Bienestar)

En caso de que la persona titular no pueda acudir, un familiar puede realizar el trámite presentando identificación oficial y CURP de ambas personas, además de los documentos de la cuenta.

El trámite es gratuito en todos los casos. El Banco del Bienestar advierte que nadie puede cobrar por gestionar la reposición ni por entregar el nuevo plástico.

Cómo cobrar mientras llega la nueva tarjeta

Si el calendario de pagos llega antes de que se entregue el nuevo plástico, el dinero puede retirarse en ventanilla de cualquier sucursal del Banco del Bienestar.

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El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas.

El retiro en ventanilla no genera comisión y no requiere que la tarjeta esté vigente, solo identificación oficial. Foto: Secretaría del Bienestar

Para retirar en ventanilla basta con presentar una identificación oficial vigente junto con la tarjeta vencida o dañada. No se cobra comisión por este tipo de retiro.

Cuánto depositan los programas para adultos mayores en 2026

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos bimestrales a personas de 65 años o más.

La Pensión Mujeres Bienestar otorga 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años.

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de 60 a 64 años y es un programa diferente al de adultos mayores.

Estos recursos no se pierden por el vencimiento del plástico: el dinero permanece en la cuenta bancaria y puede recuperarse en ventanilla o con la nueva tarjeta una vez entregada.

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Cómo evitar fraudes durante el trámite

El Banco del Bienestar alerta sobre publicaciones en redes sociales que ofrecen tarjetas, apoyos en efectivo o gestión de trámites a cambio de un pago. Todos esos mensajes son falsos.

El Banco del Bienestar nunca solicita datos personales, NIP ni número de tarjeta a través de redes sociales o mensajes de texto. (Agencias de gobierno)

La información oficial sobre programas sociales, fechas de pago y procesos de renovación se consulta únicamente en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar o llamando a los teléfonos oficiales: 800 900 2000 para el banco y 800 639 4264 para la Secretaría.