Beatriz Mojica interviene en un acto político en el estado de Guerrero frente a simpatizantes y asistentes congregados ante el estrado. (Youtube (Imagen intervenida con Geminia IA para mejorar calidad de imagen))

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Desde la colonia Emiliano Zapata en Acapulco, Guerrero, Beatriz Mojica Morga, coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, arranca su precampaña para contener por la gubernatura del estado en las elecciones de 2027. Estuvo acompañada por Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de la 4T.

Montiel Reyes respaldó a Mojica durante el acto en la colonia Zapata. “Sé que recorrer el estado, escuchar a sus comunidades y conocer de viva voz las necesidades de la gente te hace una mujer mejor, pero sobre todo muy comprometida con la transformación”, dijo.

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“Trabajar con el pueblo es nuestra única ruta”, reiteró Montiel Reyes

Montiel Reyes pidió a Mojica recorrer las ocho regiones de Guerrero, escuchar a las comunidades y hacer suyas sus propuestas. “Que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás”, convocó ante militantes y simpatizantes reunidos en Acapulco.

Morena party president Ariadna Montiel speaks to the media as she leaves the Panteon Frances after attending the wake of Cuauhtemoc Cardenas, an icon of the Mexican left who championed the disenfranchised and pushed for political change despite never winning the presidency, in Mexico City, Mexico, October 29, 2026. REUTERS/Luis Cortes

Mojica fue la única aspirante registrada tras el proceso interno más disputado del país

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena aprobó el registro único de Mojica Morga como precandidata a la gubernatura de Guerrero, luego de que las exaspirantes a la coordinación estatal Esthela Damián y Abelina López declinaron participar en la contienda.

El proceso interno, que inició el 23 de junio, lo ganó a través de una encuesta frente a cuatro aspirantes: el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, la ex consejera jurídica Esthela Damián Peralta; la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; y los dirigentes del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista (PVEM), Victoriano Wences Real y Karen Castrejón Trujillo, a quienes agradeció durante su arranque de campaña por hacer a un lado los intereses particulares" y anteponer al pueblo.

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Crédito: X/@A_MontielR

Morena determinó además que será una mujer quien ocupe la candidatura a la gubernatura de Guerrero, el primer estado del país en iniciar un proceso electoral, como criterio de paridad. La definición formal ocurrió desde el 14 de septiembre, cuando Mojica rindió protesta como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación.

Mojica recibe la precandidatura con “mucha responsabilidad” y anuncia recorrido por las ocho regiones

Beatriz Mojica recibió el nombramiento frente a militantes y simpatizantes reunidos en la colonia Zapata de Acapulco. “Este nombramiento no es un cheque en blanco, es la responsabilidad de caminar y caminar por nuestro pueblo para escuchar a la gente”, dijo.

La precandidata anunció que recorrerá las ocho regiones del estado para pedir el respaldo a su candidatura. “Este cargo, el movimiento, solo se cumple de una manera: caminando junto a la gente, escuchándola”, afirmó.

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Crédito: X/@A_MontielR

Mojica reivindicó su identidad afromexicana y su trayectoria de más de 30 años en la izquierda guerrerense. “Guerrero no me lo colgaron, lo construí con esfuerzo”, señaló, y recordó que inició su militancia política a los 15 años, apoyando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la Tierra Caliente.

La precandidata también llamó a la unidad interna. “Nuestros adversarios no están en el movimiento. Nuestros adversarios están afuera”, dijo, en referencia a la derecha, quien aseguró no tendrá la oportunidad para ganar.