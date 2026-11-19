La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para la Beca Benito Juárez tiene como fecha límite este 30 de noviembre. (X@apoyosbienestar)

Guardar

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para la Beca Benito Juárez tiene como fecha límite este 30 de noviembre.

El periodo de distribución inició el pasado 12 de noviembre y concluirá el último día del mes. Los alumnos que aún no reciben el plástico deben atender el aviso de su escuela para conocer la fecha, horario y sede que les corresponde.

PUBLICIDAD

Los planteles son los encargados de contactar a madres, padres, tutores o estudiantes mayores de edad que concluyeron su registro durante la convocatoria pasada.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para la Beca Benito Juárez tiene como fecha límite este 30 de noviembre (X@avisosbienestar)

La entrega incluye tres programas de becas

La jornada de entrega de tarjetas también contempla a estudiantes incorporados a Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigido a educación superior, y a beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra, que entrega apoyo para transporte a alumnos de ese mismo nivel.

El plástico del Banco del Bienestar permite recibir los depósitos de los programas. En el caso de la Beca Benito Juárez, el apoyo es de 1,900 pesos cada dos meses. El recurso se entrega durante 10 meses del ciclo escolar. Los depósitos no incluyen julio ni agosto, por corresponder al periodo vacacional, y el apoyo puede otorgarse por un máximo de 40 meses.

PUBLICIDAD

Los tutores y padres de familia que registraron a sus hijas o hijos a la Beca Benito Juárez durante la convocatoria pasada ya pueden recoger la tarjeta del Bienestar (X@avisosbienestar)

La escuela comunica el día para recoger la tarjeta

Madres, padres y tutores deben mantenerse atentos a las llamadas, mensajes o avisos que emita el plantel. Los alumnos mayores de edad pueden recibir la convocatoria de forma directa.

Las personas que no han recibido notificación deben consultar con su escuela antes de acudir a una sucursal del Banco del Bienestar. La convocatoria del plantel define el lugar y la hora para concluir la entrega.

Estudiantes del Bachillerato Nacional Margarita Maza tienen hasta este domingo 15 de noviembre para solicitar la Beca Benito Juárez (Gobierno de México)

Los estudiantes que terminaron su registro también pueden verificar el resultado de su solicitud mediante el folio alfanumérico recibido al finalizar el trámite. La consulta se encuentra disponible en el buscador oficial de Becas Benito Juárez.

PUBLICIDAD

Al ingresar el folio, el sistema muestra si la solicitud sigue en revisión, si el alumno forma parte del padrón o si debe atender una indicación posterior. Las personas aceptadas deben esperar el aviso de entrega de su tarjeta.

Los menores de edad deben acudir con madre, padre o tutor

Por su parte, los beneficiarios menores de edad requieren copia de acta de nacimiento y CURP certificada. La madre, padre o tutor debe presentar identificación oficial en original y copia.

La persona adulta debe llevar también copia de su acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses.

Los estudiantes mayores de edad deben presentar identificación oficial original y copia, además de copia de acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio vigente.

PUBLICIDAD

El periodo de registros a la Beca Benito Juárez finalizará el 30 de septiembre (Foto: Gobierno de México)

La entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra termina el 30 de noviembre. Además, durante diciembre y enero se realizará la distribución de tarjetas para las personas beneficiarias de la Beca Rita Cetina.