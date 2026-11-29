La senadora Lilly Téllez acusa a la diputada Yoloxóchitl Domínguez de realizar actos de brujería contra la gobernadora Evelyn Salgado.

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La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, acusó a la diputada de Morena Yoloxóchitl Domínguez de practicar brujería tras la difusión de un video en el que, según la legisladora, esparce polvo sobre la falda de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Las declaraciones las difundió en su podcast Voz Valiente.

De acuerdo con la senadora, la diputada fue grabada mientras abrazaba a la gobernadora. “Justo en el momento en el que la abraza, le deja caer una especie de tierra sin que la gobernadora se dé cuenta, pero quedó el registro en video”, afirmó.

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Téllez añadió que “practicantes de brujería aseguran que esos polvos parecen ceniza o tierra de panteón y son utilizados a modo de conjuro para causar daño”.

La versión de la diputada y la respuesta de su coordinador

Según Téllez, la legisladora intentó desmentir el hecho culpando a la inteligencia artificial e incluso bromeando sobre brujería. La senadora aseguró que “su propio coordinador en el Congreso saldría a echarla de cabeza confirmando que el incidente fue real”.

La legisladora panista afirma que una grabación registra el momento en que Domínguez arroja polvo sobre la falda de Salgado durante un abrazo.

En un fragmento de audio incluido en el programa, una voz afirma: “El polvo fue algo que se los puedo narrar. Hubo más personas que lo vieron. Lo que ahí sucedió no es IA, es real”. El audio no identifica quién habla.

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Téllez agregó que, tras ser exhibida, la diputada grabó otro video con legisladoras para minimizar lo ocurrido, algo que calificó como “tan grave como desear el mal a otro ser humano”.

Las acusaciones más amplias de la senadora

Téllez fue más allá del caso. “Hay que recordar que muchos políticos de Morena son propensos a la brujería, a la santería y a la adoración de símbolos diabólicos como la Santa Muerte”, sostuvo, y atribuyó esa devoción a Andrés Manuel López Obrador.

Concluyó con una advertencia: “Si un político de Morena te quiere abrazar, revisa primero qué trae en las manos”.

Lilly Téllez vincula a militantes de Morena y a Andrés Manuel López Obrador con la devoción a la Santa Muerte sin presentar pruebas. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Estas afirmaciones son de la senadora y el programa no presenta pruebas que las respalden.

Las declaraciones se dieron en medio de un choque político. Téllez aseguró que legisladores de Morena la denunciaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por llamarlos “narcopartido” y “narcopolíticos”. Sobre ello dijo: “No les voy a permitir que me callen y acudiré a instancias internacionales para defenderme”.

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