La primera tormenta invernal se debilitó este domingo 29 de noviembre y dio paso a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Aunque el sistema pierde fuerza, mantiene lluvias, frío y posible nieve o aguanieve en zonas altas, mientras el frente frío 9 ingresa al norte y noreste de México.
El reporte del Servicio Meteorológico Nacional señaló que la vaguada avanza lentamente sobre el centro y oriente del país, además del golfo de México, por lo que las mayores precipitaciones se concentran en Yucatán y Quintana Roo. En ambas entidades se prevén acumulados de entre 50 y 75 milímetros.
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A la par, la Comisión Nacional del Agua, por medio del SMN, advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento. De esta manera, aumentan los riesgos de crecidas en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias de hasta 75 milímetros
Para este domingo, el pronóstico prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el norte y este de Yucatán, así como en el norte de Quintana Roo; en ambas entidades, los acumulados pueden alcanzar entre 50 y 75 milímetros.
Mientras tanto, en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros. Las precipitaciones se concentrarán en el centro y este de Guerrero, el oeste de Oaxaca, el sur de Puebla, el este de Tabasco y el norte y suroeste de Campeche.
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Por su parte, el SMN también pronosticó intervalos de chubascos en Veracruz y Chiapas, con acumulados de 5 a 25 milímetros. En Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, en cambio, habrá lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros.
En la península de Yucatán, las lluvias muy fuertes podrían generar encharcamientos, inundaciones y visibilidad reducida. A su vez, para Tabasco y el sur de Puebla el organismo previó que las precipitaciones eleven los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves en zonas vulnerables.
Nieve o aguanieve es posible en zonas altas de tres estados
Además de las lluvias, la vaguada conserva condiciones para la posible caída de nieve o aguanieve durante la mañana en puntos ubicados por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar en Estado de México, Puebla y Veracruz.
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En el Valle de México habrá cielo nublado, bancos de niebla y lluvias aisladas. En ese escenario, la Ciudad de México tendrá una temperatura mínima de entre 7 y 9 grados, mientras que la máxima será de 16 a 18 grados.
Por otro lado, en Toluca, Estado de México, se espera una mínima de 3 a 5 grados y una máxima de 12 a 14 grados. Las zonas altas de la entidad también mantienen la posibilidad de nieve o aguanieve por la mañana.
Las temperaturas más bajas del país se esperan en las sierras de Durango y Chihuahua, con valores de entre -10 y -5 grados y heladas. Además, se prevén temperaturas de entre -5 y 0 grados en regiones serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
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A estas condiciones se suman las sierras de Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca, donde se registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados, con posibles heladas. Por ello, el SMN pidió atención ante bancos de niebla, ya que pueden reducir la visibilidad tanto en carreteras como en áreas urbanas.
Frente frío 9 activa “evento de Norte” en Tamaulipas y Veracruz
Al mismo tiempo, el nuevo frente frío número 9 entra este domingo sobre el norte y noreste del país. Su avance genera viento de componente norte de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León.
El sistema también provocará evento de Norte con velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. Durante la noche, estas condiciones se extenderán al istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.
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Además, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.
Ante ese panorama, las autoridades alertaron que las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios. Por esta razón, recomendaron alejarse de estructuras inestables, asegurar objetos que puedan caer y evitar actividades en zonas expuestas a las ráfagas.
Oleaje de hasta 2.5 metros afecta costas del Pacífico
En las costas, el pronóstico contempla oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
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De igual forma, en el Pacífico Sur habrá lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca, además de chubascos en Chiapas. En el istmo de Tehuantepec, el viento se intensificará por la noche debido a la extensión del evento de Norte.
El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia sobre la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como sobre el frente frío número 9. La próxima actualización del aviso quedó programada para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.
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