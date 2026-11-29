El Frente Frío 9 avanza con aire polar sobre el norte de México mientras la primera tormenta invernal se debilita en una vaguada sobre el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La primera tormenta invernal se debilitó este domingo 29 de noviembre y dio paso a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Aunque el sistema pierde fuerza, mantiene lluvias, frío y posible nieve o aguanieve en zonas altas, mientras el frente frío 9 ingresa al norte y noreste de México.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional señaló que la vaguada avanza lentamente sobre el centro y oriente del país, además del golfo de México, por lo que las mayores precipitaciones se concentran en Yucatán y Quintana Roo. En ambas entidades se prevén acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

PUBLICIDAD

A la par, la Comisión Nacional del Agua, por medio del SMN, advirtió que las lluvias fuertes y muy fuertes pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento. De esta manera, aumentan los riesgos de crecidas en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias de hasta 75 milímetros

Para este domingo, el pronóstico prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el norte y este de Yucatán, así como en el norte de Quintana Roo; en ambas entidades, los acumulados pueden alcanzar entre 50 y 75 milímetros.

Mientras tanto, en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros. Las precipitaciones se concentrarán en el centro y este de Guerrero, el oeste de Oaxaca, el sur de Puebla, el este de Tabasco y el norte y suroeste de Campeche.

PUBLICIDAD

Por su parte, el SMN también pronosticó intervalos de chubascos en Veracruz y Chiapas, con acumulados de 5 a 25 milímetros. En Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, en cambio, habrá lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros.

En la península de Yucatán, las lluvias muy fuertes podrían generar encharcamientos, inundaciones y visibilidad reducida. A su vez, para Tabasco y el sur de Puebla el organismo previó que las precipitaciones eleven los niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves en zonas vulnerables.

Nieve o aguanieve es posible en zonas altas de tres estados

Además de las lluvias, la vaguada conserva condiciones para la posible caída de nieve o aguanieve durante la mañana en puntos ubicados por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar en Estado de México, Puebla y Veracruz.

PUBLICIDAD

En el Valle de México habrá cielo nublado, bancos de niebla y lluvias aisladas. En ese escenario, la Ciudad de México tendrá una temperatura mínima de entre 7 y 9 grados, mientras que la máxima será de 16 a 18 grados.

Por otro lado, en Toluca, Estado de México, se espera una mínima de 3 a 5 grados y una máxima de 12 a 14 grados. Las zonas altas de la entidad también mantienen la posibilidad de nieve o aguanieve por la mañana.

Las temperaturas más bajas del país se esperan en las sierras de Durango y Chihuahua, con valores de entre -10 y -5 grados y heladas. Además, se prevén temperaturas de entre -5 y 0 grados en regiones serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

PUBLICIDAD

A estas condiciones se suman las sierras de Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca, donde se registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados, con posibles heladas. Por ello, el SMN pidió atención ante bancos de niebla, ya que pueden reducir la visibilidad tanto en carreteras como en áreas urbanas.

Frente frío 9 activa “evento de Norte” en Tamaulipas y Veracruz

Al mismo tiempo, el nuevo frente frío número 9 entra este domingo sobre el norte y noreste del país. Su avance genera viento de componente norte de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León.

El sistema también provocará evento de Norte con velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. Durante la noche, estas condiciones se extenderán al istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

PUBLICIDAD

Además, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Ante ese panorama, las autoridades alertaron que las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios. Por esta razón, recomendaron alejarse de estructuras inestables, asegurar objetos que puedan caer y evitar actividades en zonas expuestas a las ráfagas.

Oleaje de hasta 2.5 metros afecta costas del Pacífico

En las costas, el pronóstico contempla oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

PUBLICIDAD

De igual forma, en el Pacífico Sur habrá lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca, además de chubascos en Chiapas. En el istmo de Tehuantepec, el viento se intensificará por la noche debido a la extensión del evento de Norte.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la vigilancia sobre la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como sobre el frente frío número 9. La próxima actualización del aviso quedó programada para las 18:00 horas, tiempo del centro de México.