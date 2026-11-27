Activarán alerta amarilla y naranja por bajas temperaturas en alcaldías de la CDMX (Cuartoscuro)

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México ya registra bajas temperaturas, heladas y frentes fríos antes de comenzar el invierno el lunes 21 de diciembre a las 14:50 horas, (tiempo de la capital). Esto se debe al ciclo de sistemas frontales que iniciaron en septiembre y a la influencia prevista del fenómeno “El Niño” durante los próximos meses.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó 56 frentes fríos entre septiembre del 2026 y mayo del 2027, seis más que el promedio climatológico, 50, calculado para el periodo 1990-2020.

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La sensación de que el invierno se anticipe no implica que la estación haya cambiado oficialmente. México atraviesa todavía el otoño boreal, aunque la temporada de frentes fríos comenzó meses antes y puede ocasionar varios descensos de temperatura, además de: lluvias, vientos fuertes, oleaje elevado y heladas en zonas altas.

Un frente frío ocurre cuando una masa de aire frío avanza sobre una zona con aire más cálido. Este encuentro puede bajar la temperatura en pocas horas y generar nubosidad, lluvias y ráfagas de viento, sobre todo en el norte, noreste y las regiones montañosas del centro de México.

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El invierno inicia de manera oficial el 21 de diciembre del 2026

El comienzo formal del invierno depende del solsticio, el momento en que el hemisferio norte queda con menor exposición directa a los rayos solares. Para este 2026, la última estación sucederá el 21 de diciembre y dará paso al día con menos horas de luz y a la noche más larga del año en esta parte del planeta.

Esa fecha, cabe subrayar, no determina cuándo debe sentirse frío en cada ciudad o región. El clima diario responde a fenómenos atmosféricos que pueden ocurrir antes o después del solsticio.

Los frentes fríos son parte de ellos y están detrás de buena zona de los amaneceres gélidos registrados en noviembre. Un sistema frontal se forma cuando una corriente de aire frío se encuentra con otra de aire más cálido.

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Ese choque modifica las condiciones atmosféricas: baja la temperatura, puede generar nubosidad y precipitaciones, y favorece rachas de viento que agravan la sensación térmica. En el norte, el noreste y las sierras del centro del país, esos sistemas de aire frío suelen dejar descensos más severos.

En las costas del Golfo de México también pueden activar eventos de Norte, con vientos intensos y oleaje que obliga a tomar precauciones para la navegación y las actividades pesqueras.

Diciembre sería el mes con más frentes fríos

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima ocho frentes fríos durante noviembre y nueve en el mes de diciembre, la cifra mensual más alta de toda la temporada. Para enero se estiman ocho y para febrero siete.

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Entre noviembre y febrero se concentrarían alrededor de 32 sistemas frontales, más de la mitad del total esperado para el ciclo 2026-2027. Esto explica por qué las bajas temperaturas ya se instalan en varias entidades aun cuando falte casi un mes para la llegada del invierno.

El cálculo no significa que cada frente frío tendrá la misma fuerza ni que todos llevarán heladas a las mismas zonas. La trayectoria, duración e interacción con otros sistemas atmosféricos definen sus efectos.

Algunos se limitan a cambios de temperatura; otros producen lluvias, vientos y condiciones peligrosas en carreteras o regiones montañosas. En el noroeste y norte, la interacción entre aire frío, humedad y sistemas de altura puede generar tormentas invernales.

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Estos episodios aumentan la posibilidad de nieve o aguanieve en áreas elevadas de: Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila y Baja California, aunque cada caso depende del pronóstico de corto plazo.

La temporada de frío se extendería hasta mayo del 2027

Aunque el invierno astronómico terminará en marzo de 2027, la temporada de frentes fríos se prolongaría hasta mayo. El pronóstico contempla seis sistemas en marzo, seis en abril y dos en mayo, por lo que los cambios bruscos de temperatura pueden persistir tras el cierre oficial de la estación.

El arranque invernal el 21 de diciembre marcará el cambio astronómico, pero el frío ya forma parte de la vida diaria en numerosas zonas de México. Con nueve frentes estimados para diciembre y ocho para enero, los descensos térmicos seguirán presentes durante las semanas que rodean las fiestas de fin de año.

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El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), recomienda abrigarse con ropa en capas, evitar cambios bruscos de temperatura, proteger a niñas, niños y adultos mayores, y mantener ventilados los espacios donde se usen calentadores o braseros.

También pide seguir los avisos de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante heladas, vientos, lluvias o posibles tormentas invernales.

El Niño puede modificar lluvias y temperaturas

La presencia de “El Niño” es otro elemento contemplado en la previsión oficial. El fenómeno climático altera la circulación atmosférica y oceánica en el Pacífico tropical, con efectos que se extienden a distintas regiones del mundo, incluido México.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que “El Niño” favorecerá el desplazamiento de masas de aire hacia el norte y el centro del país, con mayor probabilidad de condiciones húmedas.

Para noviembre se previeron lluvias por encima del promedio en el centro-norte y noreste; en diciembre, esa tendencia se concentraría en el noroeste. El comportamiento de “El Niño” tampoco permite afirmar que todo México tendrá un invierno parejo en todas las regiones.

Las temperaturas pueden variar de manera amplia entre entidades, municipios e incluso zonas de una misma ciudad. Las áreas montañosas registran mínimas más bajas durante la noche y madrugada que los valles o los puntos costeros.

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El frío que se percibe con más fuerza al amanecer puede responder a cielos despejados después del paso de un frente frío, cuando el suelo pierde calor con rapidez durante la noche.

Si además hay viento, la temperatura aparente desciende y la exposición prolongada se vuelve más riesgosa para menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, por lo que se recomienda abrigarse por capas, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil.