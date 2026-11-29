Las hojas de maíz cumplen una función clave: sellan el vapor y aportan aroma durante la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los tamales acompañan el desayuno, la cena de las posadas y los puestos de comida en buena parte de México.

Entre las variedades más pedidas están los tamales de rajas con queso, con chile poblano y queso derretido dentro de la masa.

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Esta preparación es típica del centro del país y suele servirse con atole o café.

También es común encontrarla dentro de un bolillo, en las llamadas guajolotas.

La manteca de cerdo es el ingrediente que define la textura esponjosa de la masa tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tamales de rajas con queso

Los tamales de rajas con queso se preparan con una masa de maíz batida con manteca hasta quedar ligera y esponjosa.

El relleno combina chile poblano asado en rajas con queso que se derrite durante la cocción al vapor.

La técnica principal consiste en envolver la masa y el relleno en hojas de maíz remojadas, y cocer todo en una vaporera durante aproximadamente 1 hora.

El punto de cocción se verifica cuando la masa se desprende con facilidad de la hoja.

El queso debe cortarse en tiras para que se derrita de manera uniforme dentro del tamal. (Gemini)

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 2 horas aproximadamente.

1. Preparación (remojo de hojas, asado de chiles, elaboración de masa y relleno): 45 minutos.

2. Cocción al vapor: entre 60 y 75 minutos.

Ingredientes

1. 3 tazas de harina de maíz nixtamalizado para tamales

2. 1 1/3 tazas de manteca de cerdo

3. 2 1/2 tazas de caldo de pollo tibio

4. 1 cucharadita de polvo para hornear

5. 1 cucharadita de sal

6. 16 hojas de maíz para tamales

7. 4 chiles poblanos

8. 4 piezas de jitomate

9. 1/2 pieza de cebolla blanca

10. 1 diente de ajo

11. 3 cucharadas de aceite

12. 250 gramos de queso fresco u Oaxaca (también conocido como quesillo) cortado en tiras

13. Sal y pimienta al gusto

El chile poblano aporta el sabor característico de las rajas en este platillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tamales de rajas con queso, paso a paso

1. Remoja las hojas de maíz en agua caliente durante 30 minutos, hasta que estén suaves. Escurre y reserva.

2. Asa los chiles poblanos directamente sobre la flama hasta que la piel quede tostada. Mételos en una bolsa de plástico 10 minutos para que suden.

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3. Retira la piel bajo el chorro de agua. Ábrelos, quita venas y semillas, y corta en rajas. Sudar los chiles facilita quitarles la piel sin romper la pulpa.

4. Hierve los jitomates con la cebolla hasta que la piel se desprenda. Retira la piel y licúa con la cebolla y el ajo.

5. Calienta el aceite en una cacerola, vierte la salsa de jitomate colada y sazona con sal y pimienta.

6. Agrega las rajas a la salsa y cocina 5 minutos. Evita que el guisado quede muy caldoso, para que los tamales no resulten húmedos.

7. Coloca la manteca en un tazón y bate hasta que esponje y aclare de color. Este paso determina la textura final de la masa.

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8. Incorpora poco a poco la harina de maíz, el polvo para hornear y la sal, sin dejar de batir.

9. Agrega el caldo tibio gradualmente hasta obtener una masa suave y untable. Punto de referencia: una bolita de masa debe flotar en un vaso con agua cuando está lista.

10. Extiende 3 cucharadas de masa en el centro de cada hoja de maíz.

11. Agrega una cucharada de rajas con salsa y una tira de queso sobre la masa.

12. Dobla los laterales de la hoja hacia el centro y después la parte inferior hacia arriba, para cerrar el tamal.

13. Acomoda los tamales de forma vertical dentro de la vaporera, con el doblez hacia abajo.

14. Cocina a fuego medio entre 60 y 75 minutos, cuidando que la olla siempre tenga agua suficiente.

15. Verifica la cocción retirando un tamal: si la hoja se desprende con facilidad, están listos. Deja reposar 10 minutos antes de servir.

Colocar los tamales de forma vertical dentro de la vaporera evita que el relleno se derrame. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 16 tamales, suficientes para 6 a 8 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Proteínas: 6 gramos

Carbohidratos: 20 gramos

Grasas: 12 gramos

Fibra: 2 gramos

Sodio: 320 miligramos

El rendimiento de esta receta permite ajustar las cantidades según el número de comensales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los tamales de rajas con queso se conservan en el refrigerador hasta 5 días, en un recipiente hermético.

Recalentar los tamales al vapor ayuda a recuperar su textura original. Foto: (Gemini IA)

Para recalentar, cuécelos de nuevo al vapor durante 15 a 20 minutos o 1 minuto en microondas por pieza.