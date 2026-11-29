Una ilustración de la escritora novohispana Sor Juana Inés de la Cruz encabeza el anuncio de la beca académica que lleva su nombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Beca de Aprovechamiento Académico “Sor Juana Inés de la Cruz” es un apoyo del Gobierno del Estado de México para estudiantes de escuelas públicas que destacan por su desempeño escolar.

Está dirigida a alumnas y alumnos que viven en el Edomex y cursan de segundo a sexto de primaria o cualquiera de los tres grados de secundaria. El requisito académico central es tener un promedio mínimo de 9.0 en el ciclo anterior y ser estudiante regular.

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Para el ciclo escolar 2026-2027, la beca contempla un apoyo total de 8,000 pesos por estudiante, entregado en hasta 10 pagos mensuales, sujeto a la disponibilidad presupuestal y al proceso de selección.

El trámite se realiza en línea mediante la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México.

Cumplir con los requisitos no garantiza que se otorgue el apoyo. Si hay más solicitudes que recursos, se priorizan, entre otros criterios, los promedios más altos.

Los resultados de la Beca Sor Juana Inés de la Cruz se publicarán los días 22, 23 y 24 de enero de 2027 en los medios oficiales que señale la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y para ello durante el mes de diciembre iniciará el periodo de registros.

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Beca Sor Juana Inés de la Cruz (Redes Sociales)

Cómo registrarse a la Beca Sor Juana Inés de la Cruz

El trámite es para estudiantes de escuelas públicas del Estado de México que cursan de 2.º a 6.º de primaria o cualquier grado de secundaria, tienen promedio mínimo de 9.0 en el ciclo 2025-2026 y viven en la entidad.

El registro abre del 2 al 8 de diciembre de 2026 y corresponde hacerlo según la primera letra del primer apellido del estudiante. De acuerdo con el calendario oficial las fechas de registro por apellido son las siguientes:

A, B, C, D, E: 2 de diciembre

F, G, H, I, J: 3 de diciembre

K, L, M, N, Ñ, O: 4 de diciembre

P, Q, R, S, T: 7 de diciembre

U, V, W, X, Y, Z: 8 de diciembre

Beca Sor Juana Inés de la Cruz (Redes Sociales)

Pasos para poder realizar el registro

En la fecha asignada, entra al portal de becas de la SECTI: Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico del Edomex Ubica la opción de registro para la beca Sor Juana Inés de la Cruz y captura los datos del estudiante y de su madre, padre o persona tutora. Revisa la información antes de enviarla. El sistema generará un número de folio, que debes guardar o descargar. Sube los documentos en el mismo portal durante los dos días naturales posteriores al registro. No dejes pasar ese plazo.

Documentos que debes preparar

Acta de nacimiento del estudiante.

Constancia de estudios con nombre, CURP, inscripción vigente, condición de alumno regular y promedio mínimo de 9.0 del ciclo 2025-2026.

Comprobante de domicilio del Estado de México: agua, predial, luz o teléfono fijo, vigente en 2026.

Formato de registro con folio.

Carta bajo protesta de decir verdad, la cual se llena de forma electrónica en la plataforma.

El Gobierno del Estado de México establece un promedio mínimo de 9.0 y un registro en línea para postular a la Beca Sor Juana Inés de la Cruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La beca considera un apoyo de 8,000 pesos, distribuido hasta en 10 pagos, de acuerdo con la convocatoria. Como mencionamos antes, cumplir con los requisitos no garantiza la asignación, pues depende de la disponibilidad presupuestal y los criterios de selección.

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Para saber si el apoyo fue asignado, cada solicitante deberá ingresar el folio obtenido durante el registro. Las personas beneficiarias deberán atender los pasos posteriores que marque la convocatoria, ya que el procedimiento no concluye con el envío de la solicitud.