Encuentran en el AICM piezas señaladas como patrimonio cultural mexicano ocultas en un paquete postal procedente de EEUU. Marina

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La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó tres piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio cultural de la nación dentro de un envío postal procedente de Estados Unidos, durante una revisión en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El hallazgo se produjo en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según informaron las tres instituciones en un comunicado conjunto.

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Cómo se produjo la detección en el Centro Postal Mecanizado

La inspección tuvo lugar en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado del AICM. Allí, personal de la ANAM, junto con elementos de Marina y de la SSPC, realizó una revisión visual y física de un paquete presentado por Correos de México para su despacho aduanero.

El envío tenía como origen Estados Unidos y como destino México. Durante la inspección del paquete, los agentes localizaron en su interior dos estuches de cartón que contenían los objetos que luego serían identificados como piezas arqueológicas.

Las características físicas de las piezas localizadas

Dentro de los dos estuches de cartón se hallaron tres objetos. Dos de ellos corresponden a cabezas con rasgos humanos y el tercero, a un cuerpo sin cabeza.

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Las piezas presentan tonalidades beige y café oscuro. Según el comunicado, sus superficies son irregulares y porosas, características que motivaron a la autoridad aduanera a requerir una evaluación especializada antes de continuar con el trámite postal.

El dictamen del <b>INAH</b> sobre la autenticidad de las piezas

Debido a las particularidades de los objetos, la ANAM solicitó la intervención del INAH para determinar su naturaleza y autenticidad. El instituto llevó a cabo el peritaje correspondiente sobre las tres piezas incautadas.

El dictamen del INAH determinó que los tres objetos corresponden a monumentos arqueológicos muebles que forman parte del patrimonio cultural de la nación. De acuerdo con el comunicado, estas piezas son inalienables e imprescriptibles.

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Su protección está definida por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, marco legal que regula la propiedad y circulación de este tipo de bienes en México. Esta normativa establece que los monumentos arqueológicos no pueden ser objeto de comercio ni perder su condición de patrimonio nacional por el paso del tiempo.

Los pasos legales tras la confirmación del origen arqueológico

A partir de la determinación del INAH, se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR). El comunicado conjunto no detalla plazos para esta acción legal.

Mientras se desarrolla el proceso, las tres piezas permanecen bajo la guarda y custodia de Correos de México. Las instituciones no precisaron si existe algún señalamiento sobre el remitente o el destinatario del envío postal.

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El mensaje institucional sobre la vigilancia aduanera

La ANAM, Marina y la SSPC enmarcaron el hallazgo dentro de su compromiso con la defensa y preservación del patrimonio cultural e histórico de México. Las tres dependencias forman parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal.

Encuentran en el AICM piezas señaladas como patrimonio cultural mexicano ocultas en un paquete postal procedente de EEUU. Marina

En el comunicado, las instituciones señalaron que el fortalecimiento de la vigilancia aduanera y la colaboración interinstitucional buscan salvaguardar la identidad y la riqueza cultural del país.

Un antecedente reciente en el mismo aeropuerto

Este caso no es el primero de este tipo detectado en el AICM. El pasado 21 de octubre, la ANAM recuperó seis piezas arqueológicas procedentes de Veracruz que estaban por ser enviadas a Gran Bretaña a través de Correos de México.

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Aquel hallazgo se produjo durante una revisión de rutina en las instalaciones de exportación de la dependencia postal, con la misma coordinación entre ANAM, Marina y SSPC que participó en el caso actual. El INAH confirmó entonces que los seis objetos también formaban parte del patrimonio cultural de la nación.

Foto: Gabinete de Seguridad

De acuerdo con el subdirector de Registro de Bienes Arqueológicos Muebles del INAH, Alejandro Bautista Valdespino, cerca del 95% de las 5 mil 686 piezas restituidas al país en los últimos dos años llegó por entregas voluntarias. El resto corresponde a decomisos, investigaciones penales y objetos detectados en aduanas, como ocurrió en ambos episodios registrados en el AICM.

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