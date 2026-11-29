El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones generales de España tras alcanzar 134 diputados. (EFE)

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El PP de Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones generales de España de este 29 de noviembre con 134 diputados y, con el avance de Vox, superó la mayoría absoluta necesaria para terminar con los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez.

Alejandro “Alito” Moreno felicitó el 29 de noviembre al pueblo de España por una jornada democrática que, según afirmó, registra la segunda participación electoral más alta de su historia. El presidente del PRI difundió el mensaje en un tuit.

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Moreno sostuvo que México y España comparten lazos históricos, culturales y de amistad que deben fortalecerse mediante el diálogo, el respeto y la cooperación entre ambas naciones.

También reconoció los resultados del Partido Popular y Vox, así como a sus líderes, identificados en el mensaje como Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Kenia López Rabadán celebró el triunfo de Núñez Feijóo y lo relacionó con la coyuntura electoral de México. | Cámara de Diputados

La diputada del PAN, Kenia López Rabadán, celebró el resultado electoral en España y afirmó que la derecha ganó, además de señalar que Núñez Feijóo será presidente y estará acompañado por Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso, según un tuit publicado este 29 de noviembre.

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En el mismo mensaje, López Rabadán sostuvo que en México deben atenderse la sobrerrepresentación legislativa y la falta de elección de la presidencia del INE con una perspectiva institucional. “Cooptar al árbitro electoral no es democrático”, afirmó.

La legisladora también vinculó la alternancia en España con señalamientos de corrupción contra integrantes de la izquierda gobernante, irregularidades en contratos públicos y abusos en el ejercicio del poder. Añadió que la democracia depende de que los ciudadanos puedan premiar o castigar a sus gobernantes mediante el voto libre, con reglas claras y un árbitro electoral imparcial.

Felipe Calderón felicitó a la diputada Cayetana y publicó el mensaje: “¡Que viva España!”.

El empresario Ricardo Salinas Pliego celebró lo que describió como un triunfo de la derecha en España y afirmó que la participación ciudadana alcanzó 80%.

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Salinas Pliego felicitó a Santiago Abascal y a los españoles, además de calificar de “zurdos” a sus opositores políticos. En otros mensajes sostuvo que los socialistas y comunistas empobrecieron España y acusó al gobierno de ser “corrupto y ratero”.

Avance de Vox abre la puerta a la extrema derecha en el gobierno de España

La jornada electoral registra una participación de 68.15% y supera la marca histórica de 1993. (EFE)

La jornada registró una participación de 68.15% a las 18:00 horas locales, superior al récord previo de 1993. El Partido Popular esperaba que esa movilización ayudara a contener los llamados del PSOE y Frente Amplio a concentrar el voto progresista.

El resultado abre la posibilidad de que la extrema derecha entre al gobierno español por primera vez desde el retorno del país a la democracia tras la muerte de Francisco Franco, hace cinco décadas. Esa opción depende de los acuerdos para formar el nuevo Ejecutivo.

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Feijóo emitió su voto en el IES Ramiro de Maeztu, escuela en la que estudió Sánchez, y afirmó: “Puede haber un antes y un después de la política española [...] Hoy es un día en el que los españoles cogen el timón y van a decidir el futuro, el destino y la orientación de España, no solo para los próximos cuatro años, sino probablemente para la próxima década”.

PP supera el resultado de 2023 con el crecimiento de Vox

El Partido Popular proclama su triunfo en redes sociales tras el avance del conteo oficial al 80% de las actas. (Reuters)

El PP obtiene tres escaños menos que en 2023, pero Vox suma 19 representantes adicionales, una combinación que deja sin opciones de gobierno al bloque progresista. Hace tres años, Feijóo se quedó a cuatro diputados de poder formar gobierno.

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Con 80% de las actas contabilizadas, el partido dio por certificada su victoria mediante un mensaje en redes sociales: “El PP va a ganar las elecciones y Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Gobierno de España”.

Minutos después, Sánchez llamó por teléfono al candidato popular para felicitarlo, de acuerdo con fuentes del PP. La conversación entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición no ocurría desde hacía dos años.

La diputada del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, valoró los datos previos al escrutinio y declaró: “Son buenos datos para la democracia”.

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