A través de redes sociales circuló un video que captó el momento en el que Matías Almeyda observó cómo la afición locas lo insultó tras eliminar al América de la liguilla, el técnico de Rayados no mostró alguna reacción (Redes sociales)

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América fue eliminado de la liguilla, el equipo de Guillermo Almada cayó 0 - 2 ante Rayados y con ello se despidió en cuartos de final. En los pasillos del Estadio Azteca, la frustración de la afición americanista se evidenció en un encuentro con Matías Almeyda, el entrenador de Monterrey encaró a la afición local tras la victoria de su equipo.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron un cruce verbal entre el entrenador de Rayados y dos personas con indumentaria del América dentro del pasillo que conecta la cancha del Estadio Banorte con los vestidores, el incidente ocurrió después de la eliminación del club capitalino en los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX.

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Aunque Matías Almeyda no se enganchó con la afición, las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron una serie de reacciones por el comportamiento que tomaron los fanáticos americanistas

Matías Almeyda encara a seguidores americanistas en el pasillo hacia los vestidores tras la victoria de Monterrey. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Así fue el encuentro de Matías Almeyda con aficionados del América

El material que circuló en plataformas digitales registró el momento en el que Matías Almeyda ingresó al túnel para dirigirse a los vestidores, ahí se acercó al cristas que divide a la afición de los jugadores e intercambió miradas con dos personas americanistas que lanzaron insultos contra el entrenador de Monterrey.

Almeyda se acercó al cristal para escuchar lo que la persona estaba reclamando y fue ahí cuando lo insultó: “Ching* tu mad** Almeyda”. Cabe recordar que tras las remodelaciones en el Coloso de Santa Úrsula la afición puede ver a los jugadores en esta zona exclusiva del inmueble.

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En las secuencias se les observa a las dos personas dirigirse al técnico argentino y hacerle señas mientras uno de ellos grababa con su teléfono. El entrenador permaneció unos instantes frente a él y sonrío antes de retirarse del lugar.

Matías Almeyda encaró a aficionado americanista (X/ @SomosRayados)

Mientras Almeyda se alejaba, otro hombre vestido con una playera amarilla continuó haciendo gestos con las manos y mantuvo la cámara de su celular dirigida hacia el técnico. El registro no muestra un contacto físico entre las personas involucradas.

La zona en la que fue captado el intercambio permite observar a jugadores, integrantes de cuerpos técnicos y otras personas vinculadas con los partidos a través de un cristal. El pasillo forma parte de un sector de acceso restringido del Estadio Banorte.

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La circulación del clip reactivó comentarios sobre la dinámica de ese pasillo, donde los asistentes pueden acercarse visualmente a los protagonistas de los encuentros. En el material no aparece una reacción pública de Almeyda ni un pronunciamiento del club Monterrey sobre el incidente.

El episodio fue comparado en redes sociales con otro ocurrido durante la Jornada 11 del mismo torneo, cuando América enfrentó a Rayados. En esa ocasión, publicaciones y videos compartidos en plataformas digitales mostraron a un asistente increpando a Guido Bonini, preparador físico de Monterrey, en la misma zona del estadio.

Ese antecedente también se desarrolló cerca del cristal que divide el pasillo de los espectadores. La comparación se basó en la coincidencia del lugar y en la cercanía entre aficionados y miembros del equipo visitante.

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Monterrey elimina al América con dos penales (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Monterrey elimina al América con dos penales

Rayados de Monterrey superó una serie en la que América partía como favorito por su posición en la tabla general. En la vuelta, América intentó imponer condiciones ofensivas, mientras Rayados resistió los ataques y aprovechó sus oportunidades desde el punto penal. Luca Orellano abrió el marcador con el primer cobro de la noche.

Uros Durdevic convirtió el segundo penal y aseguró el resultado con el que Monterrey eliminó a las Águilas. El triunfo también representa una nueva victoria de Matías Almeyda ante el club azulcrema, rival frente al que ha obtenido resultados favorables desde su etapa como técnico de Chivas.

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El cuadro regiomontano obtuvo su pase a la liguilla hasta la última jornada. Ahora espera rival luego de revertir una eliminatoria en la que inició en desventaja por su lugar en la fase regular.