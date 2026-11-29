Con dos prótesis de titanio y más de cincuenta cirugías reconstructivas en su historial clínico, Alejandra Guzmán enfrentó cuatro percances sobre el escenario en los últimos cuatro años. (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

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La cantante mexicana Alejandra Guzmán interrumpió tres conciertos masivos tras sufrir la luxación de sus prótesis de cadera sobre el escenario, percances físicos que evidenciaron la fragilidad articular que enfrenta tras acumular más de cincuenta cirugías reconstructivas a lo largo de su trayectoria.

Las secuelas médicas comenzaron en abril de 2009 a raíz de una infección severa originada por la infiltración de sustancias modelantes en los glúteos. El tratamiento posterior destruyó la masa muscular en la zona pélvica y obligó a la colocación quirúrgica de dos prótesis de titanio entre 2013 y 2016.

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La pérdida de tejido de soporte convirtió las rutinas de baile, el uso de calzado de tacón y los saltos sobre entarimados en factores de riesgo permanente. Cada desplazamiento corporal de impacto en sus giras derivó en el desacople de las cabezas femorales metálicas.

La luxación en la Arena Ciudad de México frenó su espectáculo en la segunda canción

El episodio más reciente ocurrió la noche del viernes 27 de noviembre de 2026 en la Arena Ciudad de México. La intérprete realizaba la apertura de su gira “Los Que Nos Quedamos Tour” y subió a un vehículo de utilería como parte del montaje del tema “Mírala, míralo”.

Al descender de la estructura con apoyo de sus bailarines, la articulación derecha se desplazó. La cantante detuvo la interpretación, solicitó auxilio a los asistentes de producción y declaró directamente al público: “Híjole, lo siento tanto, me da mucha pena, porque tengo todas las ganas de salir a actuar, que pena, no puede ser”

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El equipo de paramédicos del recinto inmovilizó a la intérprete sobre el entarimado y la trasladó en camilla hacia una ambulancia. La unidad médica la condujo a un hospital privado del sur de la capital para recibir sedación profunda y someterse a la maniobra ortopédica de reducción cerrada.

Los organizadores cancelaron la función diez minutos después del incidente. La oficina de representación de la artista emitió un comunicado conjunto en el que descartó una fractura ósea y anunció la reprogramación del recital para los asistentes que conservaron sus boletos.

Minutos después de iniciar su presentación en la Arena CDMX el 27 de noviembre de 2026, la cantante sufrió el desplazamiento de su prótesis al bajar de un automóvil de utilería.

Dos accidentes en menos de setenta días antecedieron la emergencia en la capital

El colapso en la capital no representó un hecho aislado durante el segundo semestre de 2026. El 19 de septiembre, la cantante detuvo su concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, cuando ejecutó un salto coreográfico y sus acompañantes intentaron sostenerla en el aire.

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La maniobra provocó la pérdida de equilibrio y el desacople de la prótesis, la artista manifestó frente a los asistentes: “Se me zafó la cadera, perdón pero se me salió la cadera, perdónenme pero se me salió la cadera”.

Paramédicos locales subieron a la tarima, la colocaron en una camilla y suspendieron el evento tras treinta minutos de espera.

Semanas después, el 25 de noviembre, enfrentó otro percance traumático en el Teatro del Pueblo de Nextlalpan, Estado de México. Mientras cantaba “El rock de la cárcel”, manipuló un accesorio coreográfico integrado por una cadena y una esfera pesada.

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El objeto perdió la trayectoria de giro e impactó directamente el pómulo y la mejilla de la intérprete. La cantante sujetó la utilería, interrumpió el baile durante varios segundos por el dolor del golpe, pero continuó con el repertorio restante sin solicitar asistencia hospitalaria.

Durante el segundo semestre de 2026, la intérprete acumuló tres percances físicos en presentaciones en vivo, iniciando por una luxación en el World Trade Center de Boca del Río el 19 de septiembre.

El antecedente en el Centro Kennedy de Washington encendió las alertas internacionales

La primera dislocación registrada ante el público ocurrió el 27 de septiembre de 2022 en Washington, Estados Unidos. La artista participó como figura estelar en la gala del “Mes de la Herencia Hispana” celebrada en el Centro Kennedy.

Durante la ejecución del tema “Mala hierba”, el tacón de su zapato quedó atrapado en una hendidura del suelo. La cantante cayó hacia atrás, no logró reincorporarse y permaneció tendida de espaldas con la pierna derecha flexionada sin capacidad motriz.

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Personal de emergencias suspendió la ceremonia diplomática y evacuó a la artista en una unidad de terapia intensiva móvil hacia el Hospital de la Universidad George Washington, donde los cirujanos reajustaron el fémur metálico sin detectar daños en los tornillos de fijación pélvica.

Su padre, el cantante Enrique Guzmán, reveló posteriormente que la intérprete sufrió un evento similar en su domicilio en marzo de 2026. En aquella ocasión, tropezó con una mascota en las escaleras, lo que generó la luxación y provocó una lesión por compresión nerviosa en la pierna izquierda.

La primera luxación de cadera en pleno concierto ocurrió el 27 de septiembre de 2022 en el Centro Kennedy de Washington, cuando el tacón de su zapato quedó atrapado en el entarimado durante la gala de la "Herencia Hispana".

La necrosis muscular por biopolímeros eliminó la contención de las articulaciones

El origen del problema traumatológico radica en el procedimiento practicado en abril de 2009 en una clínica de la colonia Nápoles, en la capital.

La sustancia inyectada, identificada en expedientes periciales como metilmetacrilato mezclado con polímeros industriales, detonó una respuesta inflamatoria destructiva.

El material extraño penetró en planos anatómicos profundos y produjo necrosis de tejido blando en los músculos glúteos mayor y medio, además de comprometer ligamentos sacros. Los especialistas practicaron decenas de lavados quirúrgicos para remover el compuesto, retirando masa muscular vital.

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La pérdida de volumen muscular dejó desprotegida la cavidad pélvica, cuando los cirujanos ortopedistas colocaron la artroplastia total de cadera derecha en 2013 y la segunda en la izquierda en 2016, las articulaciones mecánicas quedaron sin la cobertura anatómica natural que impide su desplazamiento.

Los médicos ortopedistas clasifican este cuadro como luxación recidivante. Al carecer de cápsulas ligamentosas firmes, giros de baile de noventa grados, saltos sobre botas altas o apoyos asimétricos vencen la resistencia mecánica del implante y expulsan la cabeza femoral de su copa de soporte.

La infiltración de metilmetacrilato en 2009 provocó necrosis en el tejido glúteo y lumbar de la cantante. (rs)

Las cláusulas de seguro y el calendario de presentaciones condicionan su regreso

Las cancelaciones reiteradas por motivos ortopédicos colocaron las presentaciones de la cantante bajo la revisión de compañías aseguradoras de eventos masivos.

Las aseguradoras aplican pólizas de contingencia con deducibles elevados y exclusiones médicas específicas basadas en el historial traumatológico de la artista.

El equipo de producción de la gira “Los Que Nos Quedamos Tour” mantiene programadas dos fechas en México para el mes de diciembre: el 5 de diciembre en el Teatro al Aire Libre de Villahermosa, Tabasco, y el 12 de diciembre en la Arena Monterrey, Nuevo León.

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Con fechas programadas en diciembre para Villahermosa y Monterrey, el equipo de producción de la gira Los Que Nos Quedamos Tour analiza restricciones de movilidad y ajustes de escenografía. (IG: laguzmanmx)

Hasta el momento, los médicos especialistas no emitieron el alta traumatológica definitiva ni autorizaron el uso de calzado alto o rutinas de desplazamiento para las próximas semanas.

La reiteración de tres luxaciones en el entarimado sitúa a la producción frente a una disyuntiva logística inmediata: rediseñar el espectáculo en un formato estático sin plataformas elevadas ni calzado de impacto, o someter a la cantante a una cirugía de revisión protésica que detendría sus presentaciones por tiempo indefinido para fijar componentes de titanio de mayor diámetro.