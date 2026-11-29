Exterior del CCH Azcapotzalco. (CUARTOSCURO)

Guardar

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió las clases presenciales en el CCH Azcapotzalco desde el pasado miércoles 25 de noviembre, tras detectar un brote de varicela entre integrantes de la comunidad estudiantil.

Las actividades académicas continúan en línea durante ambos turnos.

PUBLICIDAD

La medida responde a una recomendación de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. El cierre permite evaluar las condiciones sanitarias de aulas y áreas comunes, además de identificar posibles nuevos contagios para evitar cadenas de transmisión.

La dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco no precisó cuántas personas están afectadas ni si los casos corresponden únicamente a estudiantes o también a personal docente y administrativo; sin embargo, la medida se tomó para evitar más contagios dentro de la institución.

En este sentido, la escuela ha dado a conocer que la suspensión se mantiene hasta el próximo lunes 7 de diciembre para continuar con la medida de prevención que tiene como objetivo detener el incremento de los contagios.

PUBLICIDAD

Por ello, todas las actividades académicas continuarán en línea en ambos turnos durante la semana del 30 de noviembre y hasta el viernes 4 de diciembre.

Estudiantes del CCH Azcapotzalco regresan a clases el 26 de febrero (Facebook/CCHAzcapotzalcOficial)

Qué tan contagiosa es la varicela

La varicela es muy contagiosa. En personas sin inmunidad —que no la han tenido ni están vacunadas—, hasta 90% de los contactos cercanos puede infectarse tras exponerse a alguien enfermo, sobre todo dentro de una casa.

Se transmite por el aire mediante secreciones respiratorias y por contacto con el líquido de las ampollas. Una persona puede contagiar desde 1 o 2 días antes de que aparezca el sarpullido y hasta que todas las lesiones formen costra; suele ocurrir entre 4 y 7 días después de que inicia la erupción.

PUBLICIDAD

La vacuna disminuye mucho el riesgo y la gravedad. Si hubo contacto reciente con un caso, conviene hablar con un médico, en especial si se trata de una embarazada, recién nacido, adulto sin antecedente de varicela o alguien con defensas bajas.

La varicela es una enfermedad infectocontagiosa causada por el virus varicela-zóster (VVZ), que se transmite por vía aérea mediante gotículas al toser o estornudar, así como por contacto directo con el líquido de las erupciones cutáneas.

Aunque suele presentarse durante la infancia, también puede afectar a adolescentes y adultos sin inmunidad.

Hasta la semana epidemiológica 45, el sistema de vigilancia epidemiológica federal registra 48,659 casos en el país, de los cuales al menos 95 casos corresponden a la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Las autoridades sanitarias recomiendan consultar a un médico ante fiebre, dolor de cabeza, cansancio, malestar general o erupciones que comienzan como manchas rojas.

Una representación tridimensional ilustra la estructura esférica y los filamentos superficiales del virus varicela-zóster en un entorno celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aconsejan no rascarse, lavarse las manos con frecuencia, mantener las uñas limpias, evitar compartir objetos personales y mantener aislamiento preventivo para reducir contagios.