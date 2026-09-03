Cae “El Amarillo”, líder de una célula vinculada a Los Rusos y generador de violencia en Guerrero

El sujeto fue localizado en Puebla. Foto: SSPC

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Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” y/o “El Gobén”, presunto líder de una célula criminal vinculada a Los Rusos fue detenido por autoridades federales y de la Secretaría de Marina (Semar) durante un operativo en Puebla.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que su captura se llevó a cabo derivado de trabajos de investigación a través de datos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

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El sujeto fue detenido en Lomas de Angelópolis, en coordinación con autoridades tanto de Puebla como de Guerrero. Junto a él fueron capturadas dos personas más que fungían como sus escoltas, a quienes les aseguraron armas, drogas y un vehículo de lujo.

Foto: X/@OHarfuch

Harfuch detalló que Govén Ulisses “N” es identificado como uno de los principales generadores de violencia de una célula vinculada con Los Rusos -que mantiene presencia principalmente en Acapulco, Guerrero-.

“El Amarillo” está relacionado con delitos de extorsión, secuestro y privación ilegal de la libertad, homicidio, tráfico y distribución de drogas. Además de que contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

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Operativo continúa en la zona

Harfuch informó que de manera simultánea continúan los cateos en distintos puntos de la zona como parte de las investigaciones, por lo que agradeció al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Foto: X/@OHarfuch

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Los Rusos en Oaxaca y Guerrero: la célula que lidera José Gil, familiar de Rafael Caro Quintero

Aunque las autoridades no detallaron cuál es la célula de Los Rusos a la que hacen referencia, podría tratarse de la que es liderada por José Gil, familiar de Rafael Caro Quintero, que mantiene operaciones en Oaxaca y Guerrero.

El fiscal general del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que la organización está implicada en el homicidio del exalcalde Pedro Martínez Barroso y en un ataque previo contra una regidora del mismo municipio. Aunque sus principales operaciones se concentran en Guerrero, la Fiscalía detectó el ingreso de la célula a territorio oaxaqueño en los últimos meses y su participación en delitos de alto impacto.

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Las autoridades señalaron a José Gil Caro Quintero como el creador y líder de la organización criminal; sin embargo, investigaciones periodísticas y registros de inteligencia refieren que asumió el control del Cártel de Caborca en 2022, cuando Rafael Caro Quintero, conocido como “El Narco de Narcos”, fue recapturado en Choix, Sinaloa.

En esta foto proporcionada por la Secretaría de Marina de México, dos agentes escoltan al narcotraficante Rafael Caro Quintero el viernes 15 de julio de 2022, en el estado de Sinaloa, México. Caro Quintero fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos, acusado de la tortura y muerte de un agente de la DEA en 1985. La detención tuvo lugar casi una década después de que las autoridades mexicanas le liberaran por un aparente error judicial cuando cumplía condena en una prisión de México. (Secretaría de Marina de México vía AP)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Gil Caro Quintero el 6 de diciembre de 2023 por sus vínculos con la organización de los Beltrán Leyva. El líder de Los Rusos cuenta además con una acusación formal en la Corte del Distrito de Columbia.

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Por debajo de él, la estructura contempla a un hombre apodado “09” o “Gordo”, quien encabezaba el grupo hasta ser reemplazado por el “07”, detenido recientemente como presunto autor material del asesinato de Martínez Barroso. El fiscal también identificó a otros dos mandos regionales: “El Yiyo”, detenido y exintegrante de la célula de Los Chulindos, y “El Eliezer”, que permanece en libertad.

Según Rodríguez Alamilla, la llegada de Los Rusos a Oaxaca no fue espontánea. El grupo consolidó su presencia mediante una alianza con la célula de Los Chulindos, que había operado en la región hasta que una serie de detenciones ocurridas que la dejó sin capacidad operativa. Ante ese debilitamiento, sus integrantes se refugiaron en la estructura de Los Rusos y formaron el esquema delictivo actual.

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Presencia territorial en más de diez municipios de dos estados

Foto: Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca detectaron actividad del grupo en los municipios de:

Santiago Textlas

Santiago Llano Grande

Mártires de Tacubaya

Santo Domingo Armenta

Santa María Cortijo

San José Estancia Grande

San Juan Bautista Lo de Soto

San Pedro Amuzgos

Zona centro de Pinotepa Nacional y la localidad de El Ciruelo.

Del lado de Guerrero, las autoridades identificaron al menos cuatro municipios con actividad: Cuajinicuilapa, San Nicolás, Huajintepec y Huixtepec; sin embargo, el fiscal de Oaxaca advirtió que el número real de localidades con presencia de la célula podría ser mayor al reportado hasta ahora.