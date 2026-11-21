Un postre casero con textura cremosa y una superficie dorada que conquista desde la primera cucharada (VisualesIA)

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La leche asada es uno de esos postres caseros que perfuman la cocina con leche caliente, vainilla y azúcar. Su superficie dorada contrasta con una textura suave, firme y cremosa, parecida a la del flan, pero con un acabado tostado que le da personalidad.

Aunque se prepara en varios países de América Latina, también hace parte de las recetas dulces asociadas con la cocina colombiana. Esta versión usa ingredientes sencillos y una cocción al baño María para lograr un postre uniforme, ideal para compartir en familia.

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Receta de leche asada

La leche asada es una mezcla de leche, huevos, azúcar y vainilla que se cuaja en el horno. La técnica principal consiste en cocinarla al baño María, con una capa de caramelo en la base y una superficie dorada al final.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 60 minutos.

Enfriamiento y refrigeración: 2 horas.

Tiempo total: 3 horas y 20 minutos.

Ingredientes

1 litro de leche entera. 6 huevos. 1 taza de azúcar para la mezcla. ½ taza de azúcar para el caramelo. ¼ de taza de agua. 1 cucharada de esencia de vainilla. 1 pizca de sal. 1 astilla de canela, opcional. Agua caliente, cantidad necesaria para el baño María.

Leche, huevos, azúcar y vainilla se convierten en una preparación sencilla, suave y llena de sabor (VisualesIA)

Cómo hacer leche asada, paso a paso

Precaliente el horno a 180 °C. Prepare el caramelo. Ponga ½ taza de azúcar y ¼ de taza de agua en una olla pequeña. Cocine a fuego medio hasta que el azúcar tome un color dorado. No revuelva con cuchara, porque el caramelo puede cristalizarse. Vierta el caramelo en un molde resistente al calor. Muévalo con cuidado para cubrir toda la base. Caliente la leche con la vainilla, la sal y la canela. Retírela antes de que hierva. Aparte, bata los huevos con 1 taza de azúcar hasta integrar bien los ingredientes. Agregue la leche caliente poco a poco sobre los huevos. Incorpórela en hilo delgado y bata de forma constante para evitar que los huevos se cocinen. Pase la mezcla por un colador. Este paso ayuda a retirar restos de clara y deja una textura más lisa. Vierta la preparación en el molde con caramelo. Coloque el molde dentro de una refractaria más grande. Añada agua caliente hasta cubrir aproximadamente la mitad de la altura del molde. Hornee durante 50 a 60 minutos. La leche asada debe quedar firme en los bordes y con un movimiento suave en el centro. No la sobrecocine. Si el centro se ve ligeramente tembloroso, terminará de cuajar durante el enfriamiento. Retire el molde del horno y déjelo reposar a temperatura ambiente. Lleve la leche asada a la nevera durante mínimo 2 horas. Para servir, pase un cuchillo por los bordes y desmolde sobre una bandeja. También puede servirla directamente en el molde.

Ideal para compartir en familia, la leche asada combina dulzura, suavidad y una textura irresistible (VisualesIA)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde entre 8 y 10 porciones, según el tamaño de cada tajada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada para 8 porciones:

Calorías: 280 kcal.

Proteína: 9 g.

Carbohidratos: 40 g.

Grasas: 8 g.

Azúcares: 35 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

La cocción al baño María ayuda a conseguir una leche asada firme, cremosa y fácil de porcionar (VisualesIA)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La leche asada se conserva en la nevera durante 3 días, cubierta con una tapa o papel film para evitar que absorba olores.

No se recomienda dejarla a temperatura ambiente por más de 2 horas. También puede congelarse en porciones individuales hasta por 1 mes, aunque la textura puede cambiar un poco después de descongelarla.

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