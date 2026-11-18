Un frasco con crema de café batida reposa sobre una base de madera junto a granos tostados y café soluble empleados en su preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La crema de café es una preparación ideal para quienes disfrutan del sabor intenso de esta bebida, pero buscan una alternativa más suave, espumosa y con una consistencia aterciopelada. Su elaboración no requiere técnicas complicadas ni utensilios especializados, por lo que es una excelente opción para preparar en casa y compartir con familiares o amigos.

Esta receta destaca por combinar ingredientes fáciles de conseguir y un procedimiento práctico. El resultado es una mezcla cremosa que puede servirse fría, acompañada de hielo o como parte de otras preparaciones dulces.

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Además, puedes ajustar la cantidad de azúcar y café de acuerdo con tus preferencias. La clave está en respetar las proporciones y batir correctamente para conseguir una consistencia uniforme y agradable.

Ingredientes para preparar crema de café

Una serie de pasos ilustra la mezcla y el batido de café soluble, azúcar y agua para obtener una espuma densa que se sirve sobre leche fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comenzar, es importante tener todos los ingredientes listos. Para esta receta necesitarás productos básicos que probablemente ya tengas en tu cocina.

Ingredientes:

2 cucharadas de café soluble.

2 cucharadas de azúcar.

2 cucharadas de agua caliente.

1 taza de leche fría.

½ taza de crema para batir.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Hielo al gusto.

Canela en polvo o chocolate rallado para decorar (opcional).

La combinación de café soluble, azúcar y agua caliente permite conseguir una base espumosa que aporta intensidad y personalidad a la preparación. Por su parte, la leche y la crema para batir ayudan a obtener una textura más suave y un sabor equilibrado.

También puedes modificar la cantidad de café si prefieres una bebida con un gusto más intenso. Si buscas un resultado menos dulce, basta con reducir ligeramente el azúcar sin alterar demasiado la consistencia.

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Preparación paso a paso de la crema de café

Un frasco de vidrio contiene crema de café batida junto a los ingredientes necesarios para su elaboración, como café soluble, azúcar y granos de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez reunidos los ingredientes, comienza con la elaboración de la mezcla que dará cuerpo y sabor a esta receta. Es importante prestar atención al batido para conseguir una consistencia espesa y aireada.

1. Mezcla el café con el azúcar.

En un recipiente profundo, coloca las dos cucharadas de café soluble y el azúcar. Agrega el agua caliente y remueve con una cuchara hasta integrar los ingredientes. Procura que no queden grumos antes de comenzar a batir.

2. Bate hasta conseguir una consistencia espumosa.

Utiliza una batidora eléctrica para trabajar la mezcla durante aproximadamente 3 a 5 minutos. Poco a poco, notarás que cambia de color, aumenta su volumen y adquiere una textura espesa, similar a la de una crema batida. Si no tienes batidora, puedes utilizar un batidor manual, aunque necesitarás más tiempo y esfuerzo.

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3. Prepara la base cremosa.

En otro recipiente, vierte la leche fría y agrega la crema para batir. Incorpora la esencia de vainilla y mezcla suavemente hasta integrar. Esta combinación aportará una textura más delicada y ayudará a equilibrar el sabor del café.

4. Incorpora la espuma de café.

Agrega poco a poco la mezcla de café batido sobre la preparación de leche y crema. Integra con movimientos envolventes para conservar parte de la textura aireada. Evita mezclar demasiado rápido, ya que podrías perder volumen.

5. Ajusta la consistencia.

Prueba la preparación y verifica si el dulzor y la intensidad del café son de tu agrado. Si deseas una consistencia más ligera, puedes incorporar un poco más de leche fría.

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Cómo servir y conservar la crema de café

Un batidor de varillas levanta crema de café espesa contenida en un frasco de vidrio junto a recipientes con café instantáneo, azúcar y leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación también es importante para disfrutar esta preparación. Puedes servirla en vasos transparentes para apreciar las diferentes texturas y agregar algunos detalles que realcen su apariencia.

6. Sirve con hielo.

Coloca algunos cubos de hielo en un vaso y vierte la crema de café. Si prefieres una bebida más espesa, puedes omitir este ingrediente y servirla directamente fría.

7. Decora antes de disfrutar.

Espolvorea un poco de canela, chocolate rallado o café soluble sobre la superficie. Estos ingredientes son opcionales, pero aportan un toque aromático y una presentación más atractiva.

8. Conserva adecuadamente.

Si preparaste una cantidad mayor, guarda la mezcla en un recipiente hermético dentro del refrigerador. Debido a que contiene leche y crema, lo recomendable es consumirla dentro de las siguientes 24 horas y mantenerla siempre refrigerada. Antes de servir nuevamente, mezcla suavemente para recuperar su uniformidad.

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Con estos sencillos pasos tendrás una crema de café casera, suave y con una textura agradable. Es una alternativa perfecta para acompañar una tarde de antojos, complementar un postre o disfrutar de una bebida diferente sin necesidad de acudir a una cafetería.