La Fiscalía de la CDMX informó que localizó a Lisseth Stephania Salgado Maciel con vida. Crédito: @FiscaliaCDMX

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No todo son malas noticias en la capital del país, pues este sábado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que encontró con vida a la adolescente de 13 años Lisseth Stephania Salgado Maciel.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia a cargo de Bertha Alcalde Luján detalló que la menor –reportada como desaparecida desde el pasado 23 de noviembre— fue localizada en la alcaldía Coyoacán, ayer, día 27 del mes en curso.

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Fiscalía de la Ciudad de México informó que logró encontrar con vida a la joven Lisseth Stephania Salgado Maciel

Los familiares de Salgado Maciel dejaron de tener noticias de la joven el pasado lunes 23 de noviembre en la colonia Independencia, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

Dado que ya no había rastro de la Lisseth Stephania, las autoridades tuvieron que recurrir a la activación de la Alerta Amber para solicitar el apoyo de la ciudadanía y facilitar su localización.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBP-CDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informan que este 27 de noviembre fue localizada con vida Lisseth Stephania Salgado Maciel, de 13 años, reportada como desaparecida desde el pasado lunes en la colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez.

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“Desde el 23 de noviembre, día en que se recibió la denuncia, la Fiscalía CDMX activó la Alerta Amber, inició las acciones de búsqueda con la intervención de agentes de la Policía de Investigación (PDI) y solicitó la colaboración de la CBP-CDMX, la SSC, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y diversas instituciones para conocer su paradero”, explicó la Fiscalía capitalina en un comunicado.

Ficha de Búsqueda de la joven Lisseth Stephania Salgado Maciel. Crédito: @FiscaliaCDMX

Autoridades capitalinas localizan con vida a la adolescente en la alcaldía Coyoacán

Respecto a la localización, de acuerdo con las autoridades locales, ésta ocurrió en las inmediaciones del Mercado Emiliano Zapata, donde personal del sector Culhuacán de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardo a Lisseth Stephania y activó los protocolos de atención correspondientes.

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De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la menor aparentemente se encontraba en buenas condiciones de salud. Sin embargo, se solicitó una valoración médica para revisar su estado físico.

Posteriormente, integrantes del Grupo Especializado de Atención a la Búsqueda Inmediata (GEABI), acompañados por familiares de la adolescente, llevaron a cabo su traslado al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas.

“La tarde de este viernes, la adolescente fue localizada en las inmediaciones del mercado Emiliano Zapata, en la colonia del mismo nombre, alcaldía Coyoacán, donde personal del sector Culhuacán de la SSC la resguardó, activó protocolo de atención y solicitaron una valoración médica de la adolescente, quien aparentemente se encuentra en buenas condiciones de salud. Posteriormente, en compañía de integrantes del Grupo Especializado de Atención a la Búsqueda Inmediata y familiares, se realizó el traslado al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas”, agrega la nota informativa.

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Diversas instituciones locales participaron en la búsqueda

El caso se originó el lunes 23 de noviembre, día en que familiares reportaron a la adolescente como desaparecida. Según la denuncia, su último paradero conocido fue la colonia Independencia, en la alcaldía Benito Juárez.

Con ese reporte, la Fiscalía CDMX puso en marcha la Alerta Amber y abrió las diligencias correspondientes para dar con su ubicación.

Cabe señalar que el operativo de búsqueda sumó a agentes de la Policía de Investigación, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y elementos de la SSC, mientras que el C5 y otras instituciones brindaron apoyo adicional para reunir información sobre su paradero.

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Bertha Alcalde Luján es la encargada de la Fiscalía CDMX. Crédito: FGJCDMX

Fiscalía capitalina no cierra investigación tras localización de la joven

Pese a que Lisseth Stephania ya fue localizada con vida y permanece bajo resguardo de las autoridades, el caso sigue abierto.

La Fiscalía CDMX señaló que mantendrá las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su desaparición y determinar si fue víctima de algún delito.

“Las tres instituciones reiteran su compromiso de actuar de manera inmediata y coordinada en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, con especial atención a la protección de niñas, niños y adolescentes”, concluye el boletín de la dependencia.

Para fortuna de sus familiares y su integridad misma, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que encontró sana y salva a la joven Lisseth Stephania Salgado Maciel en la alcaldía Coyoacán.

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