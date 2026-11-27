Un teléfono móvil centralizado vincula las denuncias digitales ciudadanas con investigaciones de la DEA sobre redes delictivas en Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luego de que Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, diera a conocer un número telefónico para que personas que tuvieran información sobre miembros y colaboradores del Cártel de Sinaloa los contactaran y denunciaran, el periodista Juan Manuel Partida Valdez, quien es presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, dio a conocer, por medio de una publicación realizada en la red social X, que contactó por WhatsApp a la agencia estadounidense para hacer una denuncia con información que tiene.

En dicha publicación, Partida Valdez dijo que había contactado a la DEA en su línea de WhastApp contra narco políticos mexicanos.

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“Estoy harto de los gobiernos de morena que son cómplices de los cárteles.Apúntenme en la lista de “traidores”, posteó el periodista, con una captura de pantalla en la que le responden que están interesados en la información que pueda proporcionar.

En entrevista con Infobae México, Juan Manuel señaló que desde que se dio a conocer la apertura de la línea para denunciar en la DEA, se puso en contacto con ellos, pues él tiene varios años denunciando cosas indebidas.

“Yo les envié un mensaje a las 10:14 de la mañana y me contestaron a las 10:16, dos minutos después, rapidísimo, me quedé asombrado”, dijo.

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Juan Manuel Partida contactó a la DEA por medio del número compartido recientemente para realizar una denuncia. (X @PartidaV)

Señaló que tras contactar a la Agencia Antidrogas de EEUU les compartió información que tenía, con la inteción de hacer un bien al país.

De acuerdo con su visión, estas líneas con las autoridades estadounidenses sirven para los mexicanos que quieren un país sin corrupción, sin gobiernos coptados por los criminales, algo que ocurre, lamentablemente, en Sinaloa. “Nos sirve, a quienes queremos un México sin corrupción, un México de verdad y de justicia, un México sin complices de los criminales, y eso es lo que tenemos aquí, lamentablemente, en Sinaloa, gobiernos muy cómplices, descaradamente, de los criminales”, señaló.

Sobre la opinión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de que estas líneas de contacto con las autoridades estadounidenses para denunciar a miembros de los grupos del crimen organizado representan injerencia, el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa dijo que eso no era verdad, pues el gobierno “patalea” porque es cómplice de los criminales y les da “ruido” todo aquello que pueda terminar exhibiendo lo que realmente son.

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“El caso de Rubén Rocha Moya, yo como sinaloense, lo he vivido muy cerca, yo tengo años denunciándolo como corrupto, he mostrado muchas de las corrupciones de él y de sus hijos, cosas que luego se hicieron nacionales”, dijo el periodista.

Recordó que a pesar de todas las denuncias en su contra, Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, sigue libre, ya que, acusó, la presidenta Claudia Sheinbaum es cómplice, y antes de ella, lo fue el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Terry Cole es director de la DEA. REUTERS/Kevin Lamarque

“Esta huyendo Rubén Rocha, porque al gobierno se le acaban las excusas y la liga se puede romper por las complicidades tan evidentes, esto de que el gobierno hable de soberanía, ¿Cuál soberanía? ¿La soberanía de los narcos? Pues eso es. Eso de “con nuestros narcos no se metan” es completamente cierto, es lo que el gobierno pregona con esa maroma de que nosotros los juzgamos", señaló.

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“Eso de que es injerencismo, absolutamente para nada, con la reiteración de que evidentemente el gobierno de Estados Unidos tiene sus intereses y con ellos trabajan, pero a nosotros nos ayudan”, expuso.

A pesar de que la DEA expuso que la denuncia sería anónima para cuidar la identidad de quienes los contactaran, Partida Valdez decidió hacerla pública. Sobre esto, dice que, quienes lo conocen, saben que nunca se ha cuidado de “guardar las formas”, además de señalar que él tiene una columna de lunes a viernes, y en ocasiones que lo ameriten, también escribe fines de semana. “Mis columnas, tengo años diciendo: Morena es corrupción y muerte, Rubén Rocha es un corrupto, narco y asesino, lo digo casi todos los días ¿Por qué me voy a ocultar de que hablé con la DEA?“.

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Respecto a la situación de violencia que se vive en Sinaloa, dijo que es lamentable y cierto lo que se ha dicho, y que en Sinaloa ya está muy normalizada la violencia.

DEA abre canales de comunicación para denunciar a miembros del Cártel de Sinaloa

El pasado miércoles 25 de noviembre, el jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, anunció la habilitación de canales directos para recibir denuncias sobre funcionarios corruptos y narcoterroristas con operaciones en el estado de Sinaloa. El mensaje, difundido a través de su cuenta de X, llegó en medio de la ofensiva que Estados Unidos mantiene contra los llamados narcopolíticos mexicanos y los cárteles de la droga.

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Sheinbaum calificó de injerencismo la línea para denunciar a miembros del Cártel de Sinaloa. | Presidencia

Cole anunció que fueron activados canales de las plataformas WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico para que cualquier persona pudiera reportar de forma anónima y confidencial información sobre estas redes, sin que su identidad quedara expuesta.

Tras esto, la presidenta de México y las autoridades del país declararon que era un acto de injerencismo.