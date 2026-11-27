Familia del "Chapo" Isidro designada por la OFAC con relaciones comerciales y de delincuenia organizada Foto: OFAC

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Angelina F. se deslindó de las actividades de su hijo, Fausto Isidro Flores Meza, identificado por autoridades de Estados Unidos como “El Chapo Isidro”, y rechazó que ella y otros familiares pertenecieran a una supuesta organización delictiva rival del cártel de Sinaloa.

La mujer pidió que las autoridades de Estados Unidos y México limpiaran el nombre de su familia, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la señalara junto con otros parientes por presuntos vínculos con el grupo atribuido a su hijo. “Me siento derrotada, me siento manchada y exijo a Estados Unidos y a las autoridades aquí en México que así como han manchado a mí y a mi familia así mismo exijo que limpien nuestros nombres porque no es justo”, manifestó.

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En una entrevista radiofónica para Línea Directa, Flores Apodaca negó las acusaciones en su contra y en contra de su esposo, Fausto Isidro; su hija, Flor; su nuera, Aracely, y sus tíos Salomé, Pánfilo y Agustín. La mujer sostuvo que el supuesto cártel no existía y cuestionó que las autoridades estadounidenses difundieran esa acusación.

También afirmó que no tenía relación con las actividades de su hijo. Dijo que llevaba mucho tiempo sin verlo ni convivir con él, por lo que consideró injusto que las autoridades la involucraran en sus presuntos actos delictivos.

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La familia negó vínculos con el cártel

Flores Apodaca explicó que había construido un expendio de gasolina en la comunidad de Nío, Guasave, llamado Auto Servicio Jatziry. Aseguró que el negocio se había formado con dinero lícito y que podía comprobar el origen de los recursos ante las autoridades.

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La mujer indicó que tardó casi dos años en establecer la gasolinera, descrita por ella como un negocio pequeño. Rechazó que la empresa tuviera relación con las actividades atribuidas a su hijo o con la organización mencionada por Estados Unidos.

Tras el señalamiento del Departamento del Tesoro, aseguró que su vida había cambiado por completo. Relató que tuvo que mudarse del lugar donde vivía, junto con sus hijas y nietas, quienes estudiaban ahí, porque la familia comenzó a esconderse por miedo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Isidro Flores Meza y a siete miembros de su familia, incluidos sus padres Angelina e Isidro, como integrantes de una nueva organización con presencia en Guasave. De acuerdo con ese señalamiento, el grupo rivalizaba con Joaquín Guzmán Loera, identificado como líder del cártel de Sinaloa.

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Flores Apodaca insistió en que sus familiares no formaban parte de esa organización. Reiteró que el vínculo con su hijo no implicaba que ella, su esposo, sus hijos, su nuera o sus tíos participaran en actividades ilícitas.

La mujer dijo que la acusación había afectado a su familia y que el cambio de domicilio ocurrió por temor a posibles consecuencias derivadas del señalamiento oficial. También sostuvo que antes de la acusación no vivían con miedo ni tenían motivos para ocultarse.

El caso incluyó a familiares directos y extendidos de Isidro Flores Meza, aunque la madre negó cada una de las imputaciones. Su petición fue que las autoridades presentaran pruebas que justificaran las acusaciones o retiraran los señalamientos contra quienes, afirmó, no tenían relación con el supuesto grupo delictivo.

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Foto: Captura de video / Defensa

Angelina Flores Apodaca negó pertenecer a una organización delictiva.

Aseguró que su gasolinera en Nío, Guasave, fue creada con dinero lícito.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Isidro Flores Meza y a siete familiares.