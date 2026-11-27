La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece reglas precisas sobre el monto mínimo, la forma de entrega y las sanciones para los empleadores que incumplan (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Menos de un mes separa a millones de trabajadores mexicanos del plazo final para cobrar el aguinaldo 2026, una prestación que la ley considera irrenunciable y que debe cubrirse en su totalidad antes del 20 de diciembre.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece reglas precisas sobre el monto mínimo, la forma de entrega y las sanciones para los empleadores que incumplan. Con el cierre de año acercándose, conocer estos detalles permite a los trabajadores identificar si el pago que reciben se ajusta a lo que marca la norma.

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(STPS Facebook)

Fecha límite para el pago del aguinaldo 2026

El artículo 87 de la LFT indica que el aguinaldo debe entregarse cada año antes del 20 de diciembre. En la práctica, esto significa que el 19 de diciembre de 2026 es el último día hábil para que las empresas cumplan con la obligación.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece reglas precisas sobre el monto mínimo, la forma de entrega y las sanciones para los empleadores que incumplan.

La ley no fija una fecha de inicio para el pago en el sector privado. Por ello, cada centro de trabajo decide cuándo comenzar a depositarlo: algunas empresas lo entregan en dos partes, una a mitad de año y otra a principios de diciembre, mientras que otras lo distribuyen en noviembre, coincidiendo con El Buen Fin, y liquidan el resto días después.

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En el sector público, un decreto publicado el 23 de octubre autorizó el inicio de los pagos federales desde el 10 de noviembre para el personal contemplado en sus lineamientos. La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó, mediante ese decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, un aguinaldo de 40 días para servidores públicos federales, monto superior al mínimo de 15 días que aplica al sector privado.

Los pensionados del ISSSTE reciben el pago en dos exhibiciones durante noviembre: la primera a mediados de mes y la segunda junto con la pensión de diciembre. En el caso del IMSS, solo los pensionados por cesantía en edad avanzada, vejez o invalidez bajo el régimen de 1973 tienen derecho a esta prestación, que el instituto deposita de forma automática sin necesidad de trámite.

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Quiénes tienen derecho y cómo se calcula el monto

Todas las personas con una relación laboral tienen derecho a recibir aguinaldo en 2026, incluso sin contrato escrito, siempre que exista subordinación frente a un patrón. La prestación corresponde a trabajadores de base, sindicalizados, de confianza, así como a quienes tienen un empleo eventual o fueron contratados por obra o tiempo determinado.

La Ley Federal del Trabajo establece que el aguinaldo equivale, como mínimo, a 15 días de salario para quienes laboraron los 12 meses completos del año. Si una empresa ofrece un monto superior, el cálculo se realiza con base en esos días adicionales otorgados.

Quien se pregunte cuánto le corresponde de aguinaldo en 2026 debe partir de una regla simple: la ley garantiza al menos 15 días de salario para quien trabajó el año completo, y una parte proporcional para quien laboró solo una fracción de ese período. El cálculo depende del salario diario y del tiempo efectivamente trabajado, sin importar si el contrato es temporal, eventual o por tiempo indeterminado.

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Ejemplo de cálculo con el salario mínimo

Para dimensionar el monto mínimo garantizado, conviene tomar como referencia el salario mínimo general vigente en 2026, fijado en 315.04 pesos diarios. Una persona que percibe ese ingreso y trabajó los 12 meses completos del año tiene derecho a un aguinaldo de al menos 15 días de ese salario.

El cálculo para obtener ese monto sigue estos pasos:

Se toma el salario diario de referencia: 315.04 pesos. Se multiplica por los 15 días mínimos que marca la ley. El resultado es un aguinaldo de 4,725.60 pesos para quien ganó el salario mínimo general durante todo el año.

Quien trabajó solo una parte de 2026 recibe la proporción correspondiente. Por ejemplo, si una persona laboró seis meses con el salario mínimo general, el monto se reduce a la mitad del total anual, siguiendo la fórmula de días trabajados entre 365, multiplicada por 15 y por el salario diario.

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Este monto varía según la zona del país. En los municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario mínimo es más alto que en el resto del territorio, el aguinaldo mínimo resulta proporcionalmente mayor para quienes perciben ese ingreso base.

Un sobre rotulado con la palabra aguinaldo y billetes de pesos mexicanos reposa junto a un recibo de nómina y una calculadora de oficina sobre un escritorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forma de pago permitida y prohibiciones

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, difundió un video en sus redes sociales donde explicó a los trabajadores cómo debe entregarse esta prestación en el cierre de 2026.

El funcionario detalló que las empresas están obligadas a pagar el aguinaldo en dinero, por lo que no pueden sustituirlo con vales de despensa, productos o mercancía de ningún tipo. La ley exige que se cubra en moneda de curso legal.

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Bolaños precisó que las empresas sí pueden recurrir a depósitos bancarios, tarjetas de débito o transferencias electrónicas para realizar el pago, siempre que exista el consentimiento de la persona trabajadora. Además, el empleador no puede cobrar comisiones al trabajador por recibir el dinero a través de estos medios.

El secretario del Trabajo subrayó que el pago debe realizarse completo y dentro del plazo legal, y llamó a los trabajadores a hacer valer sus derechos si sus empleadores no cumplen con lo establecido en la norma.

El funcionario detalló que las empresas están obligadas a pagar el aguinaldo en dinero, por lo que no pueden sustituirlo con vales de despensa, productos o mercancía de ningún tipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto se paga de impuestos por el aguinaldo

En materia fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exenta del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) un monto equivalente a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con el valor diario de la UMA fijado por el INEGI en 117.31 pesos para 2026, el monto exento asciende a 3,519.30 pesos.

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Si el aguinaldo que recibe un trabajador supera esa cifra, la retención de ISR se aplica únicamente sobre el excedente, no sobre el total de la prestación.

Qué hacer si el aguinaldo no llega o llega incompleto

El pago del aguinaldo es una obligación patronal. Las empresas que no lo entreguen, lo paguen de manera incompleta o incumplan con el plazo establecido pueden hacerse acreedoras a sanciones económicas.

El plazo para presentar este reclamo comienza a contarse a partir del 20 de diciembre de cada año, fecha límite legal para la entrega de la prestación. Foto: Twitter

De acuerdo con el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo, las infracciones a las disposiciones laborales pueden sancionarse con multas de entre 50 y 5,000 veces la UMA, lo que en pesos representa un rango de 5,865.50 a 586,550 pesos. Esta sanción no exime al empleador de pagar la prestación: deberá cubrir tanto la multa como el aguinaldo pendiente.

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Si un trabajador no recibe esta prestación o tiene dudas sobre el monto que le corresponde, puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que ofrece asesoría gratuita y orientación para defender los derechos laborales. La dependencia señala que las personas trabajadoras cuentan con un año para reclamar el pago del aguinaldo, ya sea porque no lo recibieron o porque se les entregó una cantidad menor a la correspondiente.

El plazo para presentar este reclamo comienza a contarse a partir del 20 de diciembre de cada año, fecha límite legal para la entrega de la prestación. Quienes consideren que su patrón incumplió pueden solicitar representación legal gratuita ante PROFEDET o ante los Centros de Conciliación Laboral correspondientes.