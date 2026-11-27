FOTO DE ARCHIVO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

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El Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Roja y la Alerta Naranja en las 16 demarcaciones de la capital ante el pronóstico de lluvias fuertes y bajas temperaturas que impactarán la metrópoli a partir de la tarde y noche de este viernes 27 de noviembre y durante la madrugada del sábado 28 de noviembre de 2026.

De manera paralela al despliegue de prevención meteorológica, la administración capitalina, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), reforzó la difusión de protocolos de protección civil y salud tanto para la población general como para los animales de compañía, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a la combinación de humedad intensa y frío extremo durante el fin de semana.

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Activan alerta roja y alerta naranja en CDMX

Alcaldías en Alerta Roja y Alerta Naranja

De acuerdo con el aviso oficial emitido por las autoridades capitalinas, el sistema de alertamiento temprano quedó distribuido en dos niveles de riesgo según la intensidad esperada de las precipitaciones:

Alerta Roja (riesgo alto): Se activó para la tarde y noche del viernes 27 y la madrugada del sábado 28 de noviembre en las alcaldías Álvaro Obregón , Cuajimalpa de Morelos , La Magdalena Contreras , Milpa Alta , Tlalpan y Xochimilco .

Alerta Naranja (riesgo moderado a alto): Aplica durante el mismo periodo en las demarcaciones de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Ante este panorama climático, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar cruzar corrientes de agua o zonas con encharcamientos severos.

Activan alerta roja y alerta naranja en CDMX

Medidas preventivas para la población y seguridad en el hogar

Con el propósito de reducir enfermedades respiratorias y accidentes domésticos durante el temporal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana difundió la guía “Disfrutemos un invierno saludable y seguro”, que establece acciones clave para resguardar la integridad de las familias dentro y fuera de casa:

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Abrigo y protección personal: Se recomienda vestir en capas , cubrir nariz y boca al salir a la intemperie, evitar cambios bruscos de temperatura y consumir bebidas calientes.

Ventilación y uso de calentadores: Aunque el frío y la lluvia obligan a cerrar puertas y ventanas, las autoridades subrayan la importancia de ventilar diariamente los espacios . Si se utilizan calentadores, chimeneas o anafres , es indispensable mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Refuerzo inmunológico e higiene: Se pide beber suficientes líquidos, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, incluir grasas saludables en la dieta, lavar las manos con frecuencia, practicar el estornudo de etiqueta y contar con las vacunas contra la influenza y el COVID-19, poniendo especial atención en niñas, niños y personas adultas mayores.