Desde la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, Terry Cole destacó el trabajo del titular de la SSPC. Crédito: X - @OHarfuch

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El Gabinete de Seguridad rechazó que la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lleve a cabo “acciones unilaterales” o injerencias en México tras el anuncio de una línea telefónica para denunciar a personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Luego de que el director de la DEA, Terry Cole, informó la implementación del canal de denuncia, las autoridades federales compartieron un comunicado en el que aseguraron que el país cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias y combatir la corrupción.

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Además, las instituciones que conforman al gabinete instaron a las autoridades estadounidenses a asumir “las responsabilidades que le corresponde” desde su territorio, un llamado que la propia presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo durante la conferencia de prensa de este jueves.

“México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad. Cada país debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate a la delincuencia organizada”, instaron.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, proyecta y comenta una investigación de la agencia AP sobre la Administración para el Control de Drogas (DEA). El texto exhibido en pantalla expone señalamientos en torno a la circulación de cargamentos de fentanilo durante indagatorias operativas en territorio estadounidense. Video: Conferencia de prensa matutina

El Gabinete de Seguridad también reafirmó que colaborará con Estados Unidos bajo los cuatro principios que han establecido desde el comienzo de la administración: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación.

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Cabe señalar que Cole informó este miércoles que la DEA estableció canales en WhatsApp y Threema para informar tanto de presuntos miembros del Cártel de Sinaloa como de funcionarios corruptos que estarían apoyándolos. Asimismo, dijo que sería este jueves cuando anunciaría las líneas para acusar a personas con supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sheinbaum acusó de injerencia a Terry Cole por la implementación de la línea telefónica

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, Sheinbaum acusó la medida de la DEA como un intento de injerencia y afirmó que la agencia debería enfocarse en lo que sucede en su país.

“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos: ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia, porque la DEA tiene mucho qué hacer en su país, mucho", señaló.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, interviene desde el estrado oficial durante una conferencia de prensa matutina. (Presidencia )

Al respecto, dijo que la administración de Donald Trump debería enfocarse en investigar casos sobre crimen organizado en el país, por lo que recordó un reportaje reciente de AP en el que se hace referencia a miembros de la DEA que habrían permitido el tráfico de fentanilo durante una investigación.

Sobre el caso, la presidenta cuestionó el actuar de la DEA y lo calificó como un “Rápido y Furioso” de esa agencia estadounidense, haciendo referencia al operativo que se desarrolló en colaboración con México entre 2009 y 2011 (durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa) y que permitió el ingreso de armas de fuego que terminaron en manos de cárteles.

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“¿Dónde está la actuación de la DEA? Como hemos dicho muchas veces, ¿Qué a poco en Estados Unidos no hay tráfico de drogas?, si ahí está el consumo. ¿Quién distribuye la droga, dónde queda el dinero de la distribución y la venta de fentanilo ilegal en Estados Unidos?“, refutó.

Sheinbaum dijo a EEUU que ponga más atención en su lado de la frontera

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque / Captura de pantalla- conferencia matutina

La presidenta también recordó que en México se han desarrollado diversos operativos para capturar a líderes criminales, así como el desmantelamiento de narcolaboratorios y el envío de narcos de alto perfil a Estados Unidos, por lo que aseguró que las autoridades de ese país deberían poner más atención en su lado de la frontera.

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“Nuestra pregunta relevante y recíproca es: ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos? porque ahora resulta que disponen de un teléfono para que los mexicanos denuncien a la DEA algo que ocurre en México. Aquí hay una Fiscalía, aquí trabaja la Secretaría de Seguridad, entonces deberían poner mucha atención del otro lado de la frontera", sentenció.