(prime/IG)

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Eugenio Derbez hizo una broma sobre divorciarse durante la nueva temporada de De viaje con los Derbez: África, meses antes de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaran su separación.

La frase del comediante resurge en redes sociales por la coincidencia con la ruptura de su hijo, aunque ocurrió en medio de una conversación humorística sobre una maleta llena de pijamas.

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El momento se registra durante uno de los episodios de la serie estrenada este 27 de noviembre.

Eugenio Derbez bromea con el divorcio por una maleta llena de pijamas

José Eduardo Derbez relata que, antes de viajar a África, pidió a Paola Dalay que retirara las etiquetas de ropa nueva y la guardara en su maleta. El actor explica que ella pidió apoyo a la persona que les ayudaba en casa para terminar la tarea.

Al abrir su equipaje, el hijo de Victoria Ruffo descubre que el contenido no correspondía a lo que necesitaba para el viaje. “Bueno, hay 18 pijamas”, cuenta José Eduardo entre risas frente a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

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El actor señala que llamó a Paola Dalay para preguntar por sus playeras. Ella revisó el clóset y descubrió que las prendas nuevas, aún con etiquetas, no habían sido empacadas.

Última colaboración de José Eduardo Derbez y Paola Dalay antes de su separación. (YouTube)

“Aquí está toda la ropa que compramos”, recuerda José Eduardo que le dijo Paola Dalay por teléfono. El actor explica que tuvo que repetir camisas durante el viaje y agradeció que algunas prendas ya estuvieran dentro de su equipaje.

Alessandra Rosaldo señala que el problema comenzó con una cadena de mensajes y encargos entre varias personas. José Eduardo responde que aprendió dos cosas: no caer en “teléfonos descompuestos” y trabajar menos para poder hacer él mismo sus maletas.

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Eugenio Derbez rechaza esa última conclusión. El comediante sostiene que, incluso cuando llega de madrugada y debe viajar pocas horas después, él se ocupa de preparar su ropa y decidir qué llevará.

“¿Cuándo me ha hecho alguien una maleta?”, pregunta Eugenio Derbez. Alessandra Rosaldo añade que, durante los 20 años que llevan juntos, cada uno hace su propia maleta y ella también prepara la de su hija Aitana.

La frase de Eugenio Derbez que resurge tras la separación de su hijo

La conversación mantiene el tono de broma hasta que José Eduardo Derbez lanza otro comentario sobre lo que su padre suele llevar en sus viajes. El actor cuestiona si Eugenio sabe realmente qué guarda y qué saca de sus maletas.

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“Si supiera lo que mete y saca, no tendría cuatro hijos”, dice José Eduardo Derbez. Después agrega que, con tantas pijamas, su padre podría terminar usando playeras con la frase “Bienvenido a África”.

Eugenio responde con una frase que se vuelve tema en redes tras la separación de su hijo: “O regresando, me divorcio”. Alessandra Rosaldo reacciona de inmediato con sorpresa y risas ante el comentario.

José Eduardo Derbez responde que las pijamas podrían ser una buena opción para la siguiente ocasión. Eugenio insiste en que quiere verlo vestido de esa forma durante un futuro viaje familiar.

(Captura de pantalla)

El intercambio ocurre en un ambiente de confianza entre padre e hijo. No hay referencias directas a problemas en la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay ni alguna declaración que anticipe una separación.

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La frase de Eugenio vuelve a circular porque meses después José Eduardo y Paola confirman públicamente que ya no están juntos. La coincidencia alimenta interpretaciones entre seguidores de la familia, aunque el fragmento muestra que la expresión fue parte de una broma por la maleta.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su ruptura

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación el pasado 1 de noviembre. La expareja comparte a su hija Tessa y ha señalado que busca mantener una convivencia respetuosa por el bienestar de la menor.

En días posteriores, Paola Dalay confirma que está conociendo al futbolista César Romo. La influencer sostiene que el acercamiento con el jugador ocurre después de que terminó su relación con José Eduardo Derbez.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)

El actor, por su parte, queda vinculado con la DJ Mariana BO después de que ambos aparecen juntos en un campo de tiro, una salida nocturna y una comida en un restaurante de Ciudad de México.

Mariana BO declara que conoce a José Eduardo desde hace aproximadamente un año y medio, pero que las citas entre ellos comenzaron recientemente. La productora musical dice que aún no tienen un noviazgo formal y que se encuentran en una etapa de conocimiento.

La DJ también revela que José Eduardo Derbez le envió un ramo de rosas. Ella comparte la imagen del arreglo en Instagram y etiqueta la cuenta del actor.

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Más tarde, José Eduardo Derbez publica un comunicado para responder a los rumores sentimentales. El actor afirma que sigue soltero y niega estar estrenando romance o tener una novia secreta.

“Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, aunque el hígado continúa trabajando con normalidad”, escribe Derbez en sus historias de Instagram.