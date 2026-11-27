CIUDAD DE MÉXICO. 27NOVIEMBRE2026.- La primera mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo; en la conferencia de prensa del pueblo en el salón tesorería de Palacio Nacional. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la oposición está usando el escándalo de corrupción del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei para deslegitimar desde ahora la elección federal de 2027, antes de que la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía determinen responsabilidades.

En su conferencia Mañanera, la titular del Ejecutivo planteó que el debate sobre las contrataciones de materiales electorales no debe usarse para desacreditar al Instituto Nacional Electoral. Aseguró que las investigaciones deben avanzar y que los funcionarios involucrados desde 2023 tendrían que responder ante las autoridades competentes si se acreditan irregularidades.

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La mandataria también propuso modificar el modelo de adquisiciones del INE. Además, citó una carta de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, (CANAGRAF), en la que se afirma que 20 mil empresas podrían participar en la producción de una parte de los materiales electorales.

La presidenta afirmó que una mayor participación de empresas permitiría bajar costos y evitar la concentración en la fabricación de papelería electoral. Para las boletas, planteó que Talleres Gráficos de México las produzca en la medida de lo posible por los controles de seguridad que requieren.

Sheinbaum atribuye a la oposición una estrategia contra la elección de 2027

La titular del ejecutivo dijo que el objetivo político de las críticas al INE no se limita a revisar posibles actos de corrupción o fallas administrativas. Según su postura, la oposición busca instalar la idea de que la elección de 2027 carece de condiciones de legalidad.

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“Deslegitimar al actual Instituto Nacional Electoral, pues es poner en duda la elección del 27”, afirmó Sheinbaum durante su intervención. Vinculó esa estrategia con el bajo reconocimiento ciudadano que, dice, enfrentan partidos opositores y personajes ligados a anteriores administraciones electorales.

Argumentó que esos grupos, en lugar de buscar respaldo mediante un proyecto político, pretenden cuestionar el proceso electoral antes de que ocurran los comicios. También señaló a exconsejeros electorales que, a su juicio, defienden una visión idealizada de sus periodos al frente del IFE o del INE.

Mencionó a Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova. Del primero dijo que fue responsable del fraude electoral de 2006, una acusación que forma parte de su crítica política sobre la actuación de las autoridades electorales de aquellos años.

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Sobre Córdova, recordó el audio en el que el exconsejero se burló de integrantes de un pueblo indígena que acudieron al INE para solicitar una reunión.

La presidenta cuestiona el pasado del IFE y del INE

Sheinbaum rechaza que los órganos electorales hayan funcionado sin cuestionamientos antes de la actual administración. Sostiene que existió una concentración de poder en el INE, en particular por la facultad de designar a todos los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales.

“Es demasiado poder para once personas”, señala la presidenta al referirse al Consejo General del INE. Considera que esa concentración se consolidó con los cambios impulsados por los partidos que integraron el Pacto por México en 2013.

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La presidenta también señala que el Instituto permitió la concentración de contratos para la elaboración de materiales electorales. Afirma que ese esquema formó un duopolio o monopolio que afectó al país y que debe revisarse sin utilizar el caso como una herramienta de confrontación electoral.

Sheinbaum sostiene que parte de la desconfianza ciudadana hacia el INE proviene de episodios como la elección presidencial de 2006 y las denuncias de compra de votos en 2012. Durante su mensaje cita una encuesta de El Heraldo para afirmar que la población percibe que ha existido corrupción en el organismo electoral.

La disputa incluye la asignación de plurinominales

Otro eje de la declaración es el desacuerdo por la forma de calcular los límites de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Sheinbaum defiende que la asignación de legisladores de representación proporcional se realiza por partido político y no por coalición.

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La presidenta retoma un video de Lorenzo Córdova en el que, según su interpretación, el exconsejero reconoce que el límite de 8% siempre se ha aplicado a los partidos de forma individual desde que esa cláusula se incorporó a la legislación electoral en 1996.

En el fragmento citado, Córdova sostiene que no hay forma de calcular el 8% por coalición porque, al momento de asignar diputaciones plurinominales, las coaliciones ya no operan para ese propósito. Añade que una modificación requeriría cambios legales.

Sheinbaum usa esa postura para cuestionar que ahora se promueva un cálculo distinto. “Él mismo reconoce que en efecto la representación proporcional es por partido político, no por coalición”, dice.

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La mandataria afirma que la Constitución y la legislación electoral establecen con precisión el procedimiento para distribuir diputaciones de representación proporcional. También sostiene que cualquier ajuste tendría que discutirse después de los comicios de 2027, ya que el proceso electoral ya inició y las reglas no deberían modificarse durante su desarrollo.

La presidenta recuerda que presentó una propuesta de reforma electoral para reducir el número de legisladores plurinominales y cambiar el mecanismo de su elección. Señala que esa iniciativa no fue aprobada y que los integrantes de la coalición votaron en contra.