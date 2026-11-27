La colección "21 para el 21" fue editada, publicada y distribuida por el Fondo de Cultura Económica (Foto: Twitter / @EDUCALChetumal)

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Claudia Stella Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, informó que ya avanza la creación de la colección de libros del Fondo de Cultura Económica que será únicamente de autoras mexicanas, similar a la edición ’25 para el 25’ que repartió el gobierno federal hace un año a 2.5 millones de jóvenes de América Latina.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal indicó que esta semana, el titular del Fondo de Cultura, Paco Ignacio Taibo II, le envió los prímeros volúmenes de libros que se repartirán durante diciembre de este año y el 2027.

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“Justamente ya me dieron los primeros, eh, volúmenes, ayer me los mandó, eh, Paco Ignacio Taibo y estamos esperando una fecha ya concreta con la presidenta para hacer el primer entrega este año y durante el 2027″, dijo en Palacio Nacional.

Recalcó que se prevé repartir 1 millón de ejemplares de escritoras mexicanas y de América Latina en bibliotecas públicas y diversas zonas de todos los estados del país.

“Remarcar que son un millón de ejemplares de escritoras mexicanas y de América Latina y estaremos distribuyendo en bibliotecas públicas y en todos los estados del país. Entonces, este año verán esa primera etapa de la colección”, comentó.

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Al ser cuestionada sobre si esta colección también se repartirá en otros países, aseguró que en esta ocasión solo será en México.

¿Cómo surgió la colección de escritoras del FCE?

El 23 de octubre de 2025, el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, presentó el proyecto para repartir de forma gratuita 2.5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años en 14 países de América Latina y consulados en Estados Unidos.

La colección reúne 27 títulos financiados con recursos del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y convenios con otros países, con entregas programadas a partir del 17 de noviembre.

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Durante esa misma conferencia matutina, Taibo II fue cuestionado sobre la presencia de escritoras en bibliotecas comunitarias y la inclusión de solo siete mujeres entre los 27 autores seleccionados.

El funcionario rechazó basarse en cuotas de género y declaró: “si sé de un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, ¿por el hecho de ser escrito por una mujer?, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato, mano... ¿por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?”.

Ante esas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum intervino y adelantó: “Vamos a hacer una colección de mujeres”.

Al día siguiente, el intercambio y la reacción de la mandataria recibieron críticas públicas por los comentarios del titular del FCE y la falta de paridad en la selección editorial.

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El 5 de noviembre de 2025, Sheinbaum anunció en su conferencia que el FCE se encargará de preparar una colección especial de libros gratuitos de escritoras para 2026, como medida ante la falta de equidad en el proyecto inicial.

La mandataria solicitó la colaboración de la secretaria de Cultura Claudia Curiel para definir si el tiraje reunirá a autoras mexicanas, latinoamericanas o internacionales, además de gestionar los derechos de autor y buscar esquemas de financiamiento para su distribución.