Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, proyecta y comenta una investigación de la agencia AP sobre la Administración para el Control de Drogas (DEA). El texto exhibido en pantalla expone señalamientos en torno a la circulación de cargamentos de fentanilo durante indagatorias operativas en territorio estadounidense. Video: Conferencia de prensa matutina

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó como un intento de injerencia la implementación de una línea telefónica para denunciar a personas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa por parte de la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, la mandataria cuestionó el anuncio del director de la DEA, Terry Cole, sobre la apertura de la línea para denunciar incluso a funcionarios que tuvieran presuntos vínculos con el cártel.

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“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos: ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia, porque la DEA tiene mucho qué hacer en su país, mucho", señaló.

Sheinbaum dijo que la administración de Donald Trump debería enfocarse en investigar casos de presuntos nexos de sus agencias con organizaciones criminales, al respecto, recordó un reportaje de AP en el que se hace referencia a un caso de miembros de la DEA que habrían permitido el trafico de fentanilo durante una investigación.

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La presidenta señaló que EEUU debe investigar a sus agentes y el tráfico de fentanilo en su país, no enfocarse en México

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque / Captura de pantalla- conferencia matutina

Luego de leer algunos párrafos del reportaje, la presidenta cuestionó el actuar de la DEA y calificó el caso como un “Rápido y Furioso” de esa agencia estadounidense, haciendo referencia al operativo que se desarrolló en colaboración con México entre 2009 y 2011 (durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa) y que permitió el ingreso de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas que terminaron en manos de cárteles.

“¿Dónde está la actuación de la DEA? Como hemos dicho muchas veces: ¿Qué a poco en Estados Unidos no hay tráfico de drogas?, si ahí está el consumo, ¿Quién distribuye la droga, dónde queda el dinero de la distribución y la venta de fentanilo ilegal en Estados Unidos?“, cuestionó.

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Publicación del jefe de la DEA, Terry Cole. Crédito: X - @DEATerryCole

Además, la presidenta recordó que en México se realizan diversos operativos para el desmantelamiento de narcolaboratorios, detenciones de líder criminales, el envío de narcos de alto perfil a Estados Unidos y se trabaja para reducir la inseguridad y el tráfico de drogas a ese país.

“Nuestra pregunta, relevante y recíproca es: ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos?, porque ahora resulta que disponen de un teléfono para que los mexicanos denuncien a la DEA algo que ocurre en México. Aquí hay una Fiscalía, aquí trabaja la Secretaría de Seguridad, entonces deberían poner mucha atención del otro lado de la frontera”, sentenció.

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*Información en desarrollo...