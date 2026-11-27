Agreden a Policía federal de Sinaloa en Jesús María, sitio donde fue capturado Ovidio Guzmán en 2023. Crédito: Cuartoscuro

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el 27 de noviembre de 2026, agentes de la Policía de Investigación fueron agredidos en Culiacán mientras realizaban actos relacionados con una investigación por robo. Los elementos adscritos al área de delitos patrimoniales repelieron la agresión; ninguno resultó lesionado, mientras que el presunto responsable sufrió heridas y recibió atención médica.

Mientras que en Mazatlán, elementos policíacos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Municipal repelieron una agresión atribuida a miembros de la delincuencia organizada en las inmediaciones del poblado El Tiro, de acuerdo con la SSP Sinaloa. La dependencia señaló que ningún policía resultó herido y que la situación quedó bajo control.

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Como resultado del operativo en Mazatlán, las autoridades reportaron que cuatro agresores fueron neutralizados. También aseguraron armas largas, municiones y la unidad en la que viajaban los presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

La SSP Sinaloa indicó que autoridades del Grupo Interinstitucional y otras instancias competentes quedaron a cargo del acordonamiento del área y de las diligencias relacionadas con los hechos. La dependencia no proporcionó más detalles sobre la identidad de los agresores ni sobre el tipo de armas aseguradas.

Autoridades procesan los lugares de las agresiones

En Culiacán, personal de la Fiscalía trabajó en el procesamiento de los lugares donde ocurrieron los hechos para recabar los indicios correspondientes. La información sería incorporada a la carpeta de investigación iniciada por la agresión contra los agentes.

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La Fiscalía no informó si el presunto responsable quedó detenido ni precisó el hospital donde recibió atención médica. El caso permaneció bajo investigación mientras se integraban los datos obtenidos por los agentes ministeriales.

La SSP Sinaloa pidió a la población informar de manera responsable cualquier delito a través del número 9-1-1 o del 089, con la posibilidad de realizar reportes anónimos. También llamó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales de la institución.

La dependencia afirmó que mantendría informada a la población sinaloense como parte de un ejercicio de transparencia y reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad.

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