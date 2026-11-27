Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en coordinación con la SSPC y la Marina, ejecutaron tres cateos en Ocotlán, Jalisco, donde detuvieron a Jonathan "N", alias La Rana. (X Gabinete de Seguridad)

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Fuerzas federales detuvieron en el municipio de Ocotlán, Jalisco, a Jonathan “N”, alias La Rana, identificado por las autoridades como presunto operador de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculada con homicidios y venta de droga en la región.

La captura fue dada a conocer por el Gabinete de Seguridad de México a través de sus canales oficiales, donde detalló que el operativo fue resultado de trabajos previos de inteligencia e investigación. En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar).

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De acuerdo con el reporte oficial, las corporaciones federales ejecutaron órdenes de cateo en tres domicilios ubicados en Ocotlán, logrando la aprehensión del presunto generador de violencia y el aseguramiento de diversos indicios relacionados con las operaciones de la célula criminal.

Tres cateos y el equipo asegurado

Durante las diligencias practicadas en los tres inmuebles intervenidos, las autoridades federales decomisaron dos armas de fuego, cartuchos útiles y seis vehículos. En los sitios cateados también fueron localizados un dron, una máquina contadora de dinero, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, aunque el Gabinete de Seguridad no precisó el monto del numerario ni las características específicas de las unidades aseguradas.

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El Gabinete de Seguridad de México informó que el detenido es señalado como presunto operador de una célula del CJNG ligada a homicidios, venta de droga, tráfico de armas y delitos en materia de hidrocarburos. (X @GabSeguridadMX)

El tipo de objetos incautados refleja la capacidad logística y financiera con la que operan las células locales en la entidad. Mientras las armas y los vehículos suelen emplearse para el control territorial, el traslado de integrantes y la ejecución de hechos violentos, herramientas como los drones se han consolidado en el crimen organizado para labores de vigilancia táctica y monitoreo de movimientos de las fuerzas de seguridad. Por su parte, el hallazgo de dinero en efectivo y una máquina contadora de billetes apunta al manejo constante de flujos monetarios derivados de actividades ilícitas, y los dispositivos electrónicos representan una fuente clave de información para las indagatorias ministeriales en curso.

Cuatro delitos federales bajo investigación

El Gabinete de Seguridad informó que los cateos en Ocotlán se llevaron a cabo en el marco de una investigación por cuatro delitos del orden federal: delincuencia organizada, delitos contra la salud, ilícitos en materia de hidrocarburos, así como acopio y tráfico de armas de fuego.

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La amplitud de la carpeta de investigación evidencia que la célula presuntamente operada por La Rana no solo estaría ligada al narcomenudeo y a hechos violentos en la zona, sino también a economías criminales diversificadas como el robo o comercialización ilegal de combustible y el abastecimiento de armamento. Este tipo de esquemas permite a las organizaciones criminales sostener sus estructuras regionales y financiar sus disputas por el control de plazas.

La participación conjunta de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la SSPC y la Secretaría de Marina responde al modelo de coordinación interinstitucional impulsado a nivel federal para integrar expedientes con sustento técnico y ejecutar detenciones de objetivos prioritarios con órdenes judiciales.

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En los tres domicilios intervenidos en Ocotlán fueron asegurados dos armas de fuego, cartuchos, seis vehículos, un dron, una máquina contadora de dinero, dispositivos electrónicos y efectivo. (X @GabSeguridadMX)

Ocotlán y la estrategia de seguridad en Jalisco

La detención de Jonathan “N” adquiere relevancia estratégica por la ubicación de Ocotlán, uno de los principales municipios de la región Ciénega de Jalisco. Su posición geográfica, cercana a la ribera del lago de Chapala y con conexión directa hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara, Michoacán y el Bajío, convierte a la zona en un corredor clave tanto para la actividad económica legal como para el tránsito de mercancías y operaciones de grupos delictivos.

Al confirmar el resultado del despliegue, el Gabinete de Seguridad de México reiteró su postura frente a la violencia en la entidad. “Las instituciones del Gabinete de Seguridad continuaremos trabajando de manera coordinada para detener a los generadores de violencia, desarticular las estructuras criminales y avanzar en la construcción de la paz en Jalisco”, señaló la dependencia en su comunicado.

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Las autoridades no informaron de inmediato si durante los tres cateos se registraron enfrentamientos ni si hubo otras personas detenidas junto con alias La Rana. Tanto el detenido como los vehículos, el armamento, el dron y el resto de los indicios quedaron bajo resguardo de las instancias federales correspondientes para continuar con el debido proceso y el deslinde de responsabilidades.