Preparar conservas caseras como esta mermelada es una práctica tradicional para aprovechar frutas de temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ponche navideño es una bebida tradicional en México, preparada con fruta de temporada como guayaba, tejocote y manzana.

Una vez que se consume el líquido, la fruta cocida que queda puede aprovecharse para elaborar una mermelada.

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Esta preparación utiliza los mismos ingredientes del ponche: guayaba, tejocote, tamarindo, ciruela pasa y flor de jamaica.

Es una opción práctica para reducir el desperdicio de alimentos durante la temporada decembrina.

La guayaba es una fruta rica en vitamina C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de mermelada de ponche

La mermelada de ponche es una conserva dulce y espesa.

La técnica principal consiste en cocer la fruta en agua con especias, licuarla y reducirla a fuego medio con azúcar hasta espesar.

El resultado es una mezcla agradable con notas ácidas del tamarindo y la jamaica, y un toque aromático de canela.

La flor de jamaica, además de dar color y acidez al ponche, se utiliza en México en infusiones frías y calientes durante todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se conserva en frascos esterilizados para prolongar su vida útil.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 1 hora 30 minutos.

Preparación: 40 minutos (pelar fruta, deshuesar tamarindo y ciruelas, esterilizar frascos).

Cocción: 50 minutos (cocción de la fruta más reducción de la mermelada)

Esterilizar los frascos antes de envasar cualquier conserva ayuda a prolongar su tiempo de conservación y evita la proliferación de bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. 300 gramos de guayabas

2. 350 gramos de manzanas amarillas

3. 160 gramos de tejocotes

4. 50 gramos de tamarindos (2 piezas)

5. 40 gramos de ciruelas pasa sin hueso (8 piezas)

6. 10 gramos de flores de jamaica (8 piezas)

7. 1 raja de canela

8. 200 gramos de azúcar (1 taza)

9. 1 litro de agua

10. 2 frascos de vidrio limpios y esterilizados (de 350 a 400 gramos cada uno)

Esta mermelada conserva el mismo perfil de sabor del ponche navideño, pero en una presentación sólida y untable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mermelada de ponche, paso a paso

1. Esteriliza los frascos y tapas: colócalos en una olla con agua suficiente, lleva a hervor y deja 15 minutos. Retira con cuidado y deja escurrir sobre un paño limpio.

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2. Pela los tamarindos y retira las hebras. Resérvalos.

3. En una olla pon los tejocotes, los tamarindos y el litro de agua. Cocina a fuego medio de 5 a 8 minutos tras el hervor, hasta que los tejocotes se vean inflados. Apaga y deja enfriar.

4. No tires el agua de cocción: concentra el sabor del ponche y se usará más adelante.

A diferencia de otras mermeladas, esta combina varias frutas y no solo una, lo que le da una complejidad de sabor distinta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Pela los tejocotes ya fríos y retira los huesos. Quita también el hueso a los tamarindos y conserva solo la pulpa.

6. Parte las guayabas a la mitad y retira las semillas con una cuchara.

7. Pela las manzanas, retira el centro y corta en trozos pequeños.

8. En la misma olla con el agua de cocción, agrega la canela, las ciruelas pasa, las flores de jamaica, la manzana, el tejocote, el tamarindo y la guayaba. Cocina a fuego medio hasta que la fruta esté suave. Apaga y deja enfriar un poco.

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A diferencia de otras mermeladas, esta combina varias frutas y no solo una, lo que le da una complejidad de sabor distinta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Licúa toda la fruta junto con el líquido de cocción y la canela. Si tu licuadora es pequeña, hazlo en dos tandas para evitar que se sature.

10. Vierte la mezcla de nuevo en la olla y agrega el azúcar. Mezcla bien.

11. Cocina a fuego medio moviendo de forma constante para evitar que se pegue al fondo.

12. Cuando suelte el hervor, baja un poco la llama y sigue moviendo sin parar; las burbujas calientes pueden saltar. Cocina entre 10 y 15 minutos según la consistencia deseada.

Las ciruelas pasas se obtienen de la deshidratación de ciruelas frescas y aportan dulzura natural sin necesidad de azúcar adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

13. Vierte la mermelada caliente en los frascos esterilizados hasta casi el borde.

14. Cierra bien y voltea los frascos boca abajo unos minutos para generar vacío. Deja enfriar antes de guardar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 2 frascos de 350 a 400 gramos, equivalentes a unas 20 porciones de 1 cucharada cada una.

El rendimiento puede variar según el tamaño de los frascos utilizados para el envasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 40 kcal

Carbohidratos: 10 g

Proteínas: 0.2 g

Grasas: 0 g

Fibra: 0.5 g

Azúcares: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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La receta puede duplicarse si se desea obtener un mayor número de frascos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez abierto, el frasco se conserva en refrigeración hasta 3 semanas.

Si el frasco quedó bien sellado al vacío y no se ha abierto, puede durar hasta 3 meses en un lugar fresco y oscuro.