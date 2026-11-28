Suman apoyos a Ximena Santaolalla: Colegio de Escritores de Latinoamérica rompe relación con grupo de medios en México. (Instagram)

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La denuncia pública sobre violencia sexual infantil realizada por la escritora mexicana Ximena Santoalalla, quien señala como su agresor a Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro, ha conmocionado en México y a nivel internacional. Este viernes 27 de noviembre, el Colegio de Escritores de Latinoamérica se sumó a las muestras de apoyo y puso fin a la relación colaborativa que mantenía con uno de los programas del medio mencionado.

El testimonio de la escritora fue publicado en el marco del 25 de noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, a través del diario El País, donde la escritora narró los múltiples abusos que vivió durante su infancia y parte de la adolescencia, con un circulo familiar y social que prefirió el silencio, antes que exponer al empresario.

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Colegio de Escritores de Latinoamérica rompe con Grupo Radio Centro

Este viernes 27 de noviembre, el Colegio de Escritores de Latinoamérica publicó un comunicado a través de sus redes sociales, donde dio a conocer el fin de su participación en el programa de La Octava, donde compartían sus recomendaciones literarias para la audiencia, “sin cobrar un solo peso”.

A partir del testimonio de Santoalalla brindado en diversos medios de comunicación mexicanos, la participación en el espacio radiofónico fue reflexionada por las personas participantes, “la cual hacemos convencidos de su pertinencia, pero a cambio únicamente de la mención al aire de nuestro proyecto”.

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