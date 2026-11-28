Un decreto del gobierno de México amplia el plazo para importar autos usados de Estados Unidos. Crédito: @_MiBolsillo

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Por medio de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este viernes el gobierno de México extendió hasta noviembre de 2027 el plazo para la importación de vehículos usados procedentes de Estados Unidos.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la iniciativa que se publicó desde 2024 tiene como objetivo que los vehículos que ingresan y circulan en el país cumplan con las disposiciones de seguridad.

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Hasta noviembre de 2027 vencerá el plazo para importar vehículos usados de EEUU

Aunque también deben acatar ciertas disposiciones de protección al medio ambiente, así como para garantizar el comercio transfronterizo ordenado. Dicho plazo vencía este 30 noviembre, pero eso ya no va a ocurrir.

“El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2027”, reza el documento publicado por el gobierno de México en el DOF.

Los autos usados que ingresen a México vía importación deben cumplir con ciertas normas. REUTERS/Carlos Osorio

Necesario fortalecer la integración económica en la región

Además, el gobierno mexicano aclaró que uno de los argumentos para extender la medida es fortalecer la integración económica de América del Norte.

“Que la franja y región fronteriza norte del país presentan una dinámica económica específica con los Estados Unidos de América, dada su cercanía geográfica, por lo que, con el objetivo de seguir fortaleciendo la integración económica de la región de Norteamérica, se estima necesario mantener condiciones favorables para la importación definitiva de vehículos usados.

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“Se estima urgente y necesario emitir el presente decreto, a fin de contar con un marco regulatorio que otorgue certeza y seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados”, explicó la Presidencia en el DOF.

Decreto también beneficia a autos que vienen desde Canadá

Cabe señalar que el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que amplia por un año más la vigencia del esquema regulatorio para la importación definitiva de autos usados, también beneficia a los que vienen de Canadá.

El decreto de la presidencia Claudia Sheinbaum llega tres días antes de que venciera el plazo. | Presidencia

La publicación ocurrió apenas tres días antes de que venciera el plazo anterior, lo que despejó la incertidumbre que enfrentaba el sector automotriz desde noviembre de 2025.

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No suprime pago de aranceles ni requerimientos aduaneros

Dicha modificación solo extiende la vigencia del decreto original, publicado el 4 de noviembre de 2024 y renovado por primera ocasión en noviembre de 2025. No suprime el pago de aranceles ni los requisitos aduaneros que rigen la importación definitiva.

El nuevo texto permite que las operaciones continúen tanto en la franja fronteriza como en el resto del territorio nacional. La condición es el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Permanecen restricciones para vehículos con reporte de robo

No se debe soslayar que el gobierno federal mantiene las condiciones comerciales que permiten la introducción de vehículos cuyo número de identificación vehicular (VIN) corresponda a unidades fabricadas o ensambladas en México, Estados Unidos o Canadá, conforme a las reglas aplicables.

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Asimismo, las restricciones permanecen para vehículos con reporte de robo o cuya circulación esté prohibida o restringida en su país de procedencia.

Nuevo decreto no regulariza los “autos chocolate”

Conviene no confundir ambos procedimientos. La extensión corresponde al esquema de importación definitiva de vehículos usados, un trámite distinto al programa extraordinario de regularización de automóviles de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”, que concluyó el 31 de diciembre de 2025.

Durante enero de 2026, las autoridades advirtieron sobre intermediarios que ofrecían trámites de regularización sin fundamento legal.

El nuevo decreto presidencial no permite la regulación de los "autos chocolate". REUTERS/Carlos Osorio

En consecuencia, antes de comprar un vehículo en el extranjero, es recomendable consultar con las autoridades aduaneras o con un agente aduanal si la unidad cumple con las condiciones de importación y cuánto podría costar realizar el procedimiento, a fin de evitar fraudes y trámites innecesarios.

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Con el pretexto de ayudar a la integración de la región de América del Norte, el gobierno de México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación que extiende hasta noviembre de 2027 el plazo para importar autos usados de Estados Unidos y Canadá.