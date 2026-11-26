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Colton Herta, piloto estadounidense que destacó en la IndyCar, todavía busca abrirse camino en la Fórmula 1. Aunque no fue elegido para ocupar uno de los asientos titulares de Cadillac en 2027, podría continuar dentro de la escudería como piloto de pruebas y reserva, una posibilidad que cuenta con el respaldo de Sergio “Checo” Pérez.

El mexicano considera que Herta debería mantenerse en el proyecto de General Motors para seguir adquiriendo experiencia en la máxima categoría. El estadounidense ya tuvo participación en sesiones de entrenamientos libres durante 2026 y consiguió la superlicencia, requisito indispensable para competir en la máxima categoria.

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¿Quién es Colton Herta y qué consiguió en IndyCar?

(REUTERS/Jakub Porzycki)

Colton Herta es un piloto estadounidense que compitió en la IndyCar Series entre 2018 y 2025, donde formó parte de escuderías como Harding Racing y Andretti. Durante su trayectoria consiguió nueve victorias y estableció marcas de precocidad en la categoría: se convirtió en el ganador de carrera más joven, con 18 años, y en el piloto más joven en conseguir una pole position, a los 19.

Su mejor resultado en el campeonato fue el subcampeonato de 2024, mientras que en 2020 terminó en la tercera posición. Estos logros lo colocaron entre los nombres que despertaron interés para dar el salto a la Fórmula 1.

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Su incorporación al proyecto de Cadillac abrió la posibilidad de acercarse a la máxima categoría. Aunque no consiguió uno de los dos asientos titulares para 2027, participó en entrenamientos libres durante 2026 y obtuvo la superlicencia.

Ahora, su futuro podría estar en el papel de piloto de pruebas y reserva, con la posibilidad de seguir preparándose para buscar una oportunidad en la parrilla.

Checo Pérez respalda la continuidad de Herta en Cadillac

(REUTERS/Raquel Cunha)

Durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Qatar 2026, Checo Pérez explicó por qué consideró acertada la decisión de mantener a Valtteri Bottas como su compañero. Para el mexicano, la experiencia será fundamental en una escudería que necesita desarrollar su monoplaza y construir un proyecto competitivo.

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“Valtteri es un piloto rápido comprobado, ya sabes, es uno de los pilotos más exitosos en la parrilla en este momento y creo que aporta mucha experiencia, mucho valor al equipo y, sí, creo que fue simplemente la decisión correcta”, comentó.

Checo también señaló que, por la situación actual de Cadillac, no había mejores opciones disponibles para acompañarlo en esta etapa.

“Con el punto en el que se encuentra actualmente el equipo. No creo que hubiera mejores opciones disponibles y creo que definitivamente fue la decisión correcta mantenerlo”.

Sobre Herta, el mexicano consideró que continuar como piloto de pruebas tendría sentido, especialmente porque ya cuenta con cierta experiencia en la Fórmula 1.

“Sí, creo que estuvo haciendo un buen trabajo para el equipo como piloto de pruebas, ya sabes, ahora que ya tiene un poco más de experiencia con la Fórmula 1, creo que tendría sentido, pero no conozco los detalles al respecto”, señaló.

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