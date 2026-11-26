Ximena Santaolalla escritora de “A veces despierto temblando"

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Ximena Santaolalla hizo público un testimonio de violencia sexual durante su infancia que atribuye a su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez. La autora también ha llevado ese proceso a la ficción en Un jardín al fondo de la noche, publicada en 2025.

Santaolalla explica que decidió identificar públicamente a Aguirre Gómez después de décadas de silencio y ante la preocupación de que el empresario siguiera conviviendo con menores de edad.

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Grupo Radio Centro informó este 25 de noviembre que Aguirre dejó la presidencia de su Consejo de Administración el 18 de noviembre de 2026 y que ya no ocupa cargos directivos.

De acuerdo con el testimonio de la escritora, los hechos habrían ocurrido entre los 5 y los 14 años. “Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez”, declaró a El País.

Un fotomontaje reúne a la escritora Ximena Santaolalla, la sede de Grupo Radio Centro y a Francisco Aguirre tras las denuncias públicas presentadas contra el empresario. (Instagram)

Ximena Santaolalla relata abusos durante su niñez y adolescencia

La autora sostiene que las agresiones habrían sucedido entre 1988 y 1997, dentro del domicilio familiar en Ciudad de México y durante viajes fuera del país. En su relato, describe una rutina marcada por el temor y el silencio.

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“Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir”, contó Santaolalla a El País.

La escritora ya había abordado las secuelas de la violencia sexual en Un jardín al fondo de la noche. La novela sigue a Guinea, una niña que enfrenta abusos por parte de su padrastro y construye un mundo de fantasía como una forma de sobrevivir.

Santaolalla reveló después que la obra tiene una base autobiográfica. La publicación de la novela antecede a la decisión de hacer público el nombre del empresario al que señala como su presunto agresor.

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“Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad”, afirmó la autora a El País, según el despacho publicado por Infobae. La escritora añade que no quiere formar parte de un entorno que permita que una persona señalada por abuso continúe cerca de niñas y niños.

El caso también incluye antecedentes legales. Santaolalla presentó una denuncia en Francia en abril de 2019 por hechos que, según su relato, ocurrieron en París. La justicia de ese país desestimó el recurso debido a que ella y el señalado son mexicanos y residen en México.

Según el mismo reporte, el 30 de mayo de 2026 se firmó un acuerdo de confidencialidad. El documento contemplaba donaciones a organizaciones de protección infantil, la continuidad de la pensión para la madre de la autora y campañas de prevención en emisoras de Grupo Radio Centro.

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Santaolalla sostiene que los compromisos económicos no se cumplieron. El empresario no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos.

Ximena Santaolalla también señaló que identificó a otras cuatro mujeres que habrían sido víctimas de su padrastro. (Instagram: Ximena Sanataolalla)

Ximena Santaolalla construye una carrera entre la literatura y la atención a sobrevivientes

Originaria de Hidalgo, Ximena Santaolalla es escritora, editora, tallerista, abogada y psicoterapeuta enfocada en la atención de sobrevivientes de violencia temprana. Su formación profesional cruza la literatura, el derecho y el acompañamiento a personas que han vivido violencia durante la infancia.

Cuenta con una maestría en creación literaria por la Universidad de Nueva York. También trabaja como editora en Editorial Mantis, un proyecto dedicado a la difusión y creación de literatura hispanoamericana escrita por mujeres.

Su trabajo ha formado parte de antologías de cuento y ha aparecido en piezas de no ficción publicadas en espacios como la Harvard Review of Latin America. En esos textos, así como en su obra literaria, explora la memoria, la violencia y los efectos que deja en la vida adulta.

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Su primera novela, A veces despierto temblando, obtiene el 7° Premio Mauricio Achar–Literatura Random House en 2021. La obra también queda como finalista del Premio Amazon de Primera Novela 2023 en México.

La novela se distancia de su experiencia personal directa y se enfoca en el genocidio contra el pueblo maya ixil en Guatemala. Ese libro marca el inicio de una trayectoria literaria que después lleva a Santaolalla a escribir sobre los silencios familiares y las huellas del abuso sexual infantil.

En Un jardín al fondo de la noche, publicada por Random House en 2025, la autora sitúa en el centro a una menor que enfrenta la violencia dentro de su propia familia. La historia también acompaña al personaje durante la adultez, cuando enfrenta las consecuencias de aquello que vivió.

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La publicación del testimonio de Santaolalla abre una discusión sobre la responsabilidad de las familias, las instituciones y las empresas frente a los señalamientos de violencia sexual contra menores. Grupo Radio Centro manifestó solidaridad con las víctimas de abuso y sostuvo que las acusaciones contra Aguirre corresponden a su ámbito personal.