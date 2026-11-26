Claudia Sheinbaum y Lula Da Silva (REUTERS)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló que se encuentra evaluando la posibilidad de asistir a la toma de posesión del cuarto mandato de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el próximo 5 de enero en Brasil.

“Vamos a ver, es en enero. ¿Qué día de enero es? 5 de enero. Vamos a ver si, si podemos ir, dependiendo de la situación del país, pero vamos a ver", declaró durante la mañanera del pueblo de este 26 de noviembre en Palacio Nacional.

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Pemex y Petrobras fortalecen la relación energética entre México y Brasil, destaca Sheinbaum

La mandataria mexicana dio a conocer que hace unos meses la representación del gobierno de Brasil viajo al país para establecer una serie de acciones encaminadas para la creación de un plan de coordinación entre ambas naciones.

Destacó que uno de los puntos fundamentales en la relación bilateral es la colaboración entre las empresas de combustible Pemex y Petrobras, quienes tienen el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico y científico para la investigación en aguas profundas en el Golfo de México.

“Ya hay un acuerdo de entendimiento y solamente ahí nos queda o están discutiendo en este momento bajo qué condiciones se haría la coordinación conjunta. Brasil usa la licencia. En México las licencias de producción no están en la Constitución. Entonces, lo que estamos buscando desde la perspectiva nuestra es una inversión mixta”, explicó la jefa de Estado.

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