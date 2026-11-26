Un hombre y una mujer que se dedicaban a los préstamos gota a gota en el mercado de San Lorenzo Tezonco, fueron asesinados por un vigilante al que le quería cobrar millón y medio de pesos por un préstamo de 36 mil pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luego de que se diera a conocer que un vigilante del Mercado San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, había asesinado a un hombre y una mujer que se dedicaban a los préstamos gota a gota, por amenazarlo tras solicitarles un préstamo y que quisieran cobrarle intereses excesivos, se dio a conocer que un sujeto de presunta nacionalidad colombiana acudió al mismo mercado para cobrar las deudas pendientes que tenían los locatarios con los prestamistas asesinados.

Según información difundida por el periodista Carlos C4 Jiménez, el presunto extorsionador se presentó en el lugar para solicitar los pagos a las personas que habrían pedido cantidades de dinero en la modalidad gota a gota.

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Asesinato de la pareja

Cabe señalar que el sábado 21 de noviembre se reportó que se habían encontrado los cadáveres de un hombre y una mujer, identificados como Gabriela González y Édgar Hernández. Ambos habían sido reportados como desaparecidos dos días antes del hallazgo, el 19 de noviembre.

El sujeto que asesinó a la pareja fue identificado como Alfredo N, quien trabajaba como vigilante del mercado y se entregó de manera voluntaria a las autoridades el mismo sábado, tras confesar el crimen.

El sujeto confesó que mató a los prestamistas porque se dedicaban a realizar los conocidos como préstamos gota a gota. Señaló que él les había solicitado un préstamo de 36 mil pesos y buscaban cobrarle un millón 590 mil pesos, amenazándolo con que si no cubría la cuota lo asesinarían.

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Carlos Jiménez dio a conocer que otro sujeto acudió a cobrar el dinero que debían a la pareja los comerciantes. (X @c4jiemenez)

Dijo que durante una discusión que tuvo con ambos, los apuñaló y los dejó en bolsas.

Locatarios declararon que en caso de que los pagos no se realicen, los prestamistas proceden a tomar acciones, como levantones, golpes y torturas.

FGJCDMX inicia investigación por el caso

El pasado martes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que inició una investigación por el hallazgo de la mujer, de 46 años de edad, y un hombre de 50.

Por esto, agentes de la Policía de Investigación detuvieron el pasado 21 de noviembre a Alfredo N, de 51 años de edad, quien era vigilante del mercado, y fue trasladado a la Fiscalía de Homicidios para determinar su situación jurídica.

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En un audio que circula en medios de comunicación y redes sociales, atribuido al vigilante, se escucha que habla de las presiones y amenazas que presuntamente enfrentaba antes de los hechos.

El vigilante se entregó a las autoridades tras confesar el crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mi situación me orilló, con las amenazas, presiones, con todo lo que cargaba me orilló a hacer lo más monstruoso posible”, se escucha decir a quien sería Alfredo “N” en la grabación.

Protestan para exigir liberación de Alfredo N

Cabe señalar que el caso provocó una protesta de comerciantes del Mercado San Lorenzo Tezonco, quienes el lunes pasado bloquearon, durante más de cuatro horas, el cruce de la avenida Tláhuac y Periférico Oriente, para exigir justicia para su compañero.

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Bajo la consigna Justicia para Fredy, los manifestantes pidieron que el vigilante, Alfredo, enfrentara su proceso en libertad, al considerar que actuó en defensa propia.

Según la versión de los comerciantes, la pareja habría acudido al mercado para exigirle el pago de la deuda y durante el encuentro agredió al trabajador. En el forcejeo, dijeron, Alfredo logró quitarle un arma blanca a uno de ellos, y lo utilizó contra ambos.

Durante la movilización, también denunciaron que otros locatarios han enfrentado situaciones similares por préstamos con intereses excesivos y presuntas extorsiones, e incluso, señalaron, algunos han perdido sus fuentes de empleo por temor a estas prácticas.

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