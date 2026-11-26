Trabajadores supervisan los pliegos de boletas impresas para el proceso electoral. Foto: Cuartoscuro/Archivo

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La presidenta Claudia Sheinbaum propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales estatales abran las licitaciones de material comicial a las 20 mil empresas que, de acuerdo con la industria, tienen capacidad para producir esos insumos en México.

Durante su conferencia matutina de este jueves 26 de noviembre, la mandataria leyó una carta de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (Canagraf), que pidió investigar las contrataciones de material electoral sujetas a revisión de la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera.

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Sheinbaum indicó que el Gobierno federal convocará a la Cámara para incorporar sus propuestas en las contrataciones de la administración pública. También consideró que el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) deberían conocer la capacidad de las compañías que integran el sector.

Canagraf pidió investigar contratos concentrados en intermediarios

La presidenta sostuvo que la carta de la Canagraf coincide con los cuestionamientos expuestos por el Gobierno federal sobre las compras de material electoral. El documento señala que fabricantes mexicanos fueron desplazados de adquisiciones federales, estatales y municipales por intermediarios sin plantas, maquinaria ni trabajadores.

“Durante años, los fabricantes mexicanos hemos sido desplazados en las compras públicas federales, estatales y municipales por intermediarios que no tienen planta, maquinaria ni trabajadores que acaparan los contratos”, leyó Sheinbaum.

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La organización empresarial solicitó que las autoridades determinen responsabilidades en las contrataciones cuestionadas y diferencien a los intermediarios de las empresas que integran la industria gráfica nacional.

Sheinbaum dijo que la Canagraf reportó la existencia de más de 20 mil unidades de negocio capaces de elaborar productos requeridos por el sector público. Por ello, planteó que las instituciones electorales convoquen al sector para revisar la participación de proveedores y los mecanismos de licitación.

“Vale la pena que el INE y los Oples, habiendo leído esto públicamente, también convoquen a la Cámara para ver cuántas empresas y cómo desarrollar las licitaciones de material gráfico”, declaró.

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La presidenta añadió que las compras directas a fabricantes pueden evitar la concentración de contratos. También sostuvo que el Gobierno federal tomará en cuenta las propuestas presentadas por la Canagraf en los procedimientos que correspondan a su administración.

Cifras de producción electoral y el uso de proveedores privados

La discusión ocurre después de que el Gobierno de México anunció un plan para fortalecer a Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación, y establecer nuevas reglas para la impresión de documentos oficiales y materiales electorales.

La estrategia incluye la creación de un padrón público de proveedores y contratistas, además de registros abiertos de contratos, convenios y órdenes de producción. La primera fase finalizará en junio de 2027; la segunda contempla reformas legales que se extenderían hasta 2030.

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De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Gobernación, durante 2024 una parte de los organismos electorales locales recurrió a talleres privados para imprimir documentación electoral.

El 59% de los Oples no mandó imprimir sus boletas en Talleres Gráficos durante 2024.

19 organismos electorales locales contrataron empresas privadas mediante licitación o adjudicación directa.

13 Oples recurrieron a Talleres Gráficos para producir sus boletas.

Talleres Gráficos elaboró 317 millones de boletas para las elecciones federales de 2024.

El organismo produjo 602 millones de boletas en 2025.

La propuesta federal prevé compras consolidadas entre el INE y los Oples, un catálogo único de materiales, rangos de precios y criterios técnicos compartidos. También incluye la creación de un almacén nacional para recuperar, reparar y reutilizar urnas, canceles y otros materiales utilizados en los comicios.

Sheinbaum planteó reglas distintas para boletas y otros insumos

La presidenta distinguió entre los materiales que pueden fabricarse por distintos proveedores y las boletas electorales, que requieren controles sobre el papel, la impresión, el almacenamiento y el traslado hasta las casillas.

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En ese caso, Sheinbaum propuso que Talleres Gráficos de México sea el productor principal. Si su capacidad fuera insuficiente, consideró que una contratación externa deberá justificar por qué se eligió a determinada empresa y qué medidas se aplicarán para preservar la seguridad del proceso.

La mandataria ha señalado que el INE tiene atribuciones para modificar sus lineamientos de contratación sin requerir una resolución de autoridades de competencia económica. Su postura es que las reglas deben permitir competencia cuando existan empresas con capacidad técnica, operativa y financiera para suministrar materiales electorales.

La carta de la Canagraf también pidió un consejo consultivo con participación de la industria y criterios objetivos para evaluar proveedores. Sheinbaum afirmó que el Ejecutivo federal convocará al sector para revisar esas propuestas en sus contrataciones.

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La presidenta sugirió que las autoridades electorales hagan lo mismo para ampliar la participación de fabricantes nacionales en los procesos de compra de material gráfico.