La Catedral Metropolitana de la CDMX tendrá concierto navideño con orquesta y coro en vivo: fechas, horarios y cómo acudir

La propuesta llegará de la mano de Renacimiento, Coros y Orquesta, agrupación encargada de interpretar el repertorio navideño que dará vida a “Navidad Inolvidable” (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México abrirá sus puertas para un concierto navideño que promete envolver al público en un ambiente de coro y orquesta en vivo, dentro de uno de los recintos más representativos del país.

La propuesta llegará de la mano de Renacimiento, Coros y Orquesta, agrupación encargada de interpretar el repertorio navideño que dará vida a “Navidad Inolvidable”, bajo las bóvedas y la acústica particular del templo capitalino.

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La Catedral es sede de eventos artísticos y culturales en ocasiones importantes (Instagram)

Fecha, horario y sede del evento

El concierto “Navidad Inolvidable” se llevará a cabo el 19 de diciembre a las 19:30 horas, según la convocatoria difundida por la organización de la Catedral Metropolitana.

Quienes deseen asistir a una presentación musical navideña en la Catedral Metropolitana el 19 de diciembre pueden hacerlo a las 19:30 horas, cuando la agrupación Renacimiento, Coros y Orquesta ofrecerá el concierto “Navidad Inolvidable” con una cuota de recuperación de 150 pesos mexicanos.

La sede será la propia Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, recinto que forma parte de la Arquidiócesis de México y que durante la temporada navideña suele albergar actividades religiosas y culturales abiertas al público.

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Un cartel anuncia el concierto navideño del ensamble Renacimiento en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para el 19 de diciembre. (Catedral Metropolitana)

Costos y venta de boletos

El acceso al concierto tendrá una cuota de recuperación de 150 pesos mexicanos, de acuerdo con la información compartida por los organizadores.

Los boletos se podrán adquirir a través de la plataforma Eventbrite, donde el evento aparece registrado bajo el nombre “Navidad Inolvidable”.

La convocatoria no detalla si existe un límite de cupo o si se requieren condiciones adicionales para el ingreso al recinto durante la función.

(Facebook/Secretaría de Turismo de la Ciudad de México)

Bolo Fest 2026, el desfile navideño de Liverpool que abrirá la temporada en Paseo de la Reforma

Liverpool confirmó la fecha del Bolo Fest 2026, el desfile navideño que cada año reúne a miles de familias en las calles de la Ciudad de México.

El evento se realizará el sábado 28 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, con entrada gratuita y sin necesidad de boletos ni registro previo.

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El recorrido tendrá como punto de partida la Fuente de la Diana Cazadora y concluirá en el Monumento a la Revolución, a lo largo de Paseo de la Reforma.

Santa Claus y el osito Bolo encabezarán la caravana, acompañados de personajes y figuras de marcas como LEGO, Mattel, Hasbro, Playmobil, Disney, Bluey, GAP y Squishmallows, entre otras.

Liverpool también anunció una transmisión en vivo del desfile para quienes no puedan trasladarse hasta la capital, y recomendó a los asistentes llegar con anticipación ante la alta afluencia esperada sobre la ruta.

Decenas de capitalinos salieron a la avenida del Paseo de la Reforma para disfrutar del desfile navideño. (YouTube: Liverpool México)

Otros eventos navideños que ya se perfilan en la Ciudad de México

Además del concierto en la Catedral Metropolitana, distintas sedes de la capital mexicana comenzaron a anunciar su programación para la temporada decembrina 2026.

Entre las propuestas que ya tienen fecha confirmada destaca el Brilla Fest 2026, un festival temático navideño que se instalará en el Centro de Convenciones de Atlixco, Puebla, del 13 de noviembre de 2026 al 2 de enero de 2027.

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El eje central de esta experiencia es “El Gran Desfile Nikolaus”, una puesta en escena con más de 60 actores y bailarines en vivo, acompañados por carros alegóricos iluminados.

El festival también contempla exhibiciones iluminadas en espacios como el Bosque Encantado y el Túnel Boreal, además de una pastorela tradicional y una atracción sobre rieles llamada Expresso Nikolaus.

En el Centro Histórico, puntualmente en Coyoacán, se realizará la Feria Artesanal del Chocolate los días 18, 19 y 20 de diciembre, de 12:00 a 20:00 horas, con entrada libre, en Avenida Francisco Sosa 171.

Antes de esa fecha, el 5 y 6 de diciembre, de 12:00 a 21:00 horas, tendrá lugar la Feria del Mezcal y la Cerveza en su edición navideña, en el Centro de Convenciones Tlatelolco, con un costo de acceso de 30 pesos.

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Ese mismo fin de semana, el 5 y 6 de diciembre, la Alianza Francesa Centro Polanco será sede de un bazar navideño francés, con stands de repostería típica francesa, quesos, panadería artesanal y artesanías, con un costo de recuperación de 50 pesos por persona. El horario será de 9:00 a 18:00 horas el sábado y de 10:00 a 16:00 horas el domingo.

El sitio Planomato reportó además la realización del Café y Chocolate Fest navideño 2026, también programado para el 5 y 6 de diciembre en el Centro Histórico, con más de 60 productores artesanales, catas, talleres sensoriales y música navideña.

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En el plano comercial, El Palacio de Hierro Perisur anunció su propio Mercado Navideño 2026, con regalos, adornos y gastronomía pensados para el público familiar, aunque sin fecha de cierre precisada en la información disponible.

El World Trade Center (WTC) capitalino, por su parte, será sede de la Expo Tus Juguetes 2026, una feria navideña y de Reyes con bicicletas, juegos de mesa, videojuegos y muñecos para distintas edades.

En el terreno de la música clásica, la Orquesta Sinfónica Nacional de México ofrecerá un concierto sinfónico navideño dirigido por Ludwig Carrasco, acompañado por el Coro de Madrigalistas. El programa incluirá villancicos, fragmentos de “El Cascanueces” y la “Misa Solemne a la Virgen de Guadalupe”.

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Otra propuesta musical será “Jesse & Joy: The Christmas Edition”, un espectáculo navideño protagonizado por Joy Huerta en el Auditorio Nacional, en el que la artista interpretará el repertorio con el micrófono de su hermano Jesse encendido, de acuerdo con la misma fuente.

En el ámbito dancístico, se presentará “El Cascanueces: Una Navidad Mexicana”, una reinterpretación del ballet de Chaikovski que incorpora alebrijes, luchadores de la Triple A y melodías navideñas mexicanas.

Con esta oferta, la capital mexicana suma al concierto “Navidad Inolvidable” de la Catedral Metropolitana una lista creciente de eventos decembrinos que abarcan música sinfónica, ferias gastronómicas, bazares temáticos y espectáculos familiares distribuidos en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

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