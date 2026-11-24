El trámite de reposición de la credencial INAPAM es completamente gratuito en todos los módulos del país. (Gobierno de México)

Guardar

La tarjeta INAPAM no tiene fecha de vencimiento fija; su vigencia es permanente según las reglas de operación del Instituto vigentes en 2026.

La obligación de tramitar una reposición surge únicamente cuando el documento presenta condiciones específicas que le impiden funcionar correctamente, como cuando la tarjeta ya se encuentre borrosa, en mal estado, o cuando ocurre algún cambio en los datos del titular.

PUBLICIDAD

No existe una convocatoria general que obligue a todos los adultos mayores a renovarla en una fecha determinada.

Solo los mayores de 60 años pueden solicitar la credencial INAPAM por primera vez o tramitar su reposición. (Foto: INAPAM)

El trámite es gratuito, presencial y no puede realizarse por internet, ya que se hace una revisión física de documentos en ventanilla.

La entrega de la nueva credencial se completa el mismo día, cuando se presenta toda la documentación requerida.

La credencial no vence, pero sí puede dejar de ser aceptada

El INAPAM no establece ciclos de renovación por año ni por mes.

La vigencia de la tarjeta se mantiene indefinidamente, siempre que el documento esté en condiciones de uso.

El deterioro por uso cotidiano —roces, dobleces, humedad— es la causa más frecuente por la que una tarjeta deja de ser legible. Créditos: (X/INAPAM)

El problema surge cuando el plástico se deteriora al grado de que el código de barras ya no es legible o la fotografía ya no permite identificar al titular.

PUBLICIDAD

Cuándo sí es obligatorio tramitar una nueva tarjeta

Existen tres situaciones en las que el trámite de reposición se vuelve necesario.

La primera es el robo o extravío: perder la credencial no cancela el derecho al beneficio, pero sí obliga al titular a tramitar una reposición para contar de nuevo con el documento físico que exigen comercios y transportes.

El INAPAM pertenece a la Secretaría de Bienestar y opera módulos de atención en los 32 estados del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda es el deterioro severo: plásticos rotos, con fotografía desprendida, código de barras borrado o datos de identidad ilegibles por el uso cotidiano deben reemplazarse.

La tercera es la actualización de datos personales: si la CURP del titular presentaba errores de certificación, si cambió de domicilio o si hay inconsistencias en el nombre o apellidos impresos, es necesario corregir el expediente y obtener una nueva credencial.

PUBLICIDAD

Qué documentos debes llevar al módulo

Para tramitar la reposición, el solicitante debe presentar los siguientes documentos en original y copia.

El primero es el acta de nacimiento legible, que permite comprobar la identidad y la edad.

El segundo es una identificación oficial vigente: credencial del INE, pasaporte mexicano, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad expedida por autoridad local.

La identificación oficial debe ser vigente. (Jesús Avilés / Infobae México)

El tercero es la CURP actualizada, preferentemente con la leyenda “verificada por el Registro Civil”.

El cuarto es un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses, como recibo de luz, agua, teléfono fijo, predial o estado de cuenta bancario.

PUBLICIDAD

También se requieren fotografías recientes tamaño infantil —una o dos, a color o en blanco y negro, con fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra— en los módulos que no cuenten con captura digital de imagen.

Finalmente, el solicitante debe proporcionar el nombre, la CURP y el número telefónico de una persona de contacto para emergencias.

Llevar la credencial deteriorada al módulo ayuda al personal a localizar el registro previo del titular y agiliza el trámite.

Si el titular todavía conserva la credencial deteriorada, conviene llevarla al módulo para mostrar su estado y facilitar la verificación del registro previo.

Qué pasa si cambió algún dato personal

Cuando la información impresa en la tarjeta ya no coincide con la identidad actual del titular —por errores en la CURP, cambio de domicilio o discrepancias en el nombre— los beneficios pueden verse afectados.

PUBLICIDAD

Algunos programas de Vinculación Productiva del INAPAM, que permiten acceder a empleos para adultos mayores, también requieren que los datos estén actualizados para validar la participación.

Una discrepancia entre el nombre impreso en la tarjeta y el que aparece en la identificación oficial puede invalidar el descuento en comercios.

Por eso, mantener la credencial con información correcta no es solo un trámite administrativo, sino una condición para aprovechar todos los beneficios disponibles.

Dónde hacer el trámite en 2026

El trámite se realiza de manera presencial en los módulos de atención del INAPAM o en las oficinas de la Secretaría de Bienestar habilitadas para este servicio en todo el país.

El directorio completo de módulos a nivel nacional está disponible en el portal oficial: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional.

El horario de 8:00 a 14:00 horas es el estándar federal, pero cada módulo puede ajustarlo según su capacidad operativa local. Foto: INAPAM.

Ahí es posible localizar la sede más cercana por estado o municipio antes de salir de casa.

Algunas entidades federativas pueden solicitar documentación adicional, por lo que se recomienda revisar los requisitos locales con anticipación.

Horarios de atención del servicio gratuito

El horario general de atención en los módulos es de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas. Algunas sedes de la Secretaría de Bienestar extienden su servicio hasta las 16:00 horas.

PUBLICIDAD

Durante períodos de días inhábiles o fechas de fin de año, los horarios pueden modificarse, por lo que conviene confirmar directamente antes de acudir.

La credencial INAPAM también permite acceder al programa de Vinculación Productiva, que conecta a adultos mayores con empleos formales.

El INAPAM advierte que el trámite no requiere gestores externos, pago de cita ni depósitos de ningún tipo.

Cualquier cobro asociado al proceso de reposición constituye una irregularidad. La expedición de la nueva credencial es completamente gratuita y se entrega en el mismo módulo, siempre que la documentación esté completa.