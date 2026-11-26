HR Ratings le recomendó a Pemex que disminuya su importación de gasolina para mejorar sus finanzas. Crédito: Cuartoscuro

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El gobierno de México proyecta cerrar el ejercicio fiscal actual con un crecimiento del 2% en términos reales en la recaudación tributaria en comparación con el año 2025, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este 26 de noviembre.

Desde Palacio Nacional, la mandataria detalló el panorama financiero de la administración federal rumbo al cierre de año y precisó que, si bien existe una brecha específica frente a las estimaciones originales contempladas en la Ley de Ingresos, el balance general de las finanzas públicas mantiene una trayectoria positiva y superior a la del periodo anterior.

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El impacto del subsidio a la gasolina y el diésel en el IEPS

Al ser cuestionada sobre el cálculo de captación fiscal acumulado y las expectativas para el cierre anual, la titular del Ejecutivo explicó que el diferencial respecto a la meta proyectada en la Ley de Ingresos responde directamente a una decisión de política económica y social: la aplicación de estímulos fiscales a los combustibles.

El mecanismo utilizado por la administración federal consistió en reducir el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable tanto a la importación de gasolinas como a las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). Al disminuir esta carga tributaria para amortiguar las variaciones en el mercado energético, el erario dejó de percibir una fracción de los recursos inicialmente presupuestados por dicho concepto.

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De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, los puntos clave que explican este comportamiento en las finanzas públicas son los siguientes:

Crecimiento interanual positivo: La recaudación total se ubica aproximadamente un 2% por encima de lo registrado en 2025, ya descontando el efecto de la inflación.

Brecha focalizada en combustibles: El porcentaje pendiente para alcanzar la cifra exacta de la Ley de Ingresos corresponde principalmente a la menor captación del IEPS en gasolinas y diésel.

Protección al poder adquisitivo: La reducción del impuesto buscó evitar incrementos abruptos en el costo final al consumidor, respaldando de forma directa la economía de las familias mexicanas.

Estabilidad macroeconómica: Contener el precio de los energéticos funcionó como una medida para evitar presiones inflacionarias adicionales en las cadenas de suministro y en la economía nacional.

Balance financiero rumbo al cierre del ejercicio fiscal

A pesar del sacrificio fiscal que representó mantener el apoyo a los energéticos, el desempeño global de los ingresos tributarios permite al gobierno federal prever un cierre de año estable. La presidenta subrayó que la porción faltante en el rubro de hidrocarburos es el resultado de una medida deliberada para priorizar el bienestar económico interno sobre la captación inmediata por concepto de IEPS.

En este sentido, la administración federal sostiene que la estructura de ingresos actual compensa el margen destinado a los estímulos energéticos. Al ubicarse dos puntos porcentuales por arriba del desempeño de 2025 en términos reales, la hacienda pública demuestra capacidad para sostener el flujo de recursos sin trasladar el costo de la volatilidad de los combustibles a los hogares ni al sector productivo.

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Perspectivas para la economía nacional y las familias mexicanas

El anuncio sobre el desempeño recaudatorio ofrece certidumbre respecto a la disponibilidad de recursos públicos para el cierre del calendario fiscal. La estrategia de utilizar el IEPS como amortiguador fiscal ha sido una herramienta recurrente en la política hacendaria para estabilizar los precios internos de la gasolina magna, premium y el diésel frente a fluctuaciones internacionales.

Con este escenario, el Ejecutivo federal reafirmó que las metas fundamentales de estabilidad financiera se encuentran cubiertas. La combinación de un incremento real en la recaudación general y la contención de los precios energéticos marca la pauta del cierre económico de 2026, asegurando que el cumplimiento de los compromisos presupuestarios avance conforme a lo previsto por las autoridades hacendarias.

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