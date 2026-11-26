Los integrantes del Grupo Doble Blindaje figuran junto a la escena del ataque armado registrado durante la noche en Hermosillo. (Facebook)

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que se encuentra investigando la agresión armada contra Francisco Javier “N”, un joven de 23 años de edad, y quien es intérprete de corridos bélicos, cuyo repertorio está dedicado principalmente a una agrupación criminal generadora de violencia en la región.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, los hechos se registraron el pasado miércoles por la noche, en las calles de República de Panamá y Ramón Corona, colonia Unión de Ladrilleros, lugar en el que el joven realizaba una presentación musical durante la inauguración de un establecimiento comercial, cuando fue atacado por sujetos armados.

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El joven fue trasladado a un hopital, donde personal médico reportó que tenía siete heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. En el lugar de la agresión fueron recolectados 11 casquillos calibre 9 milímetros.

“La FGJES, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Servicios Periciales, desarrolla las diligencias correspondientes de la investigación, la cual contempla la posible relación de los hechos con el contenido de sus interpretaciones musicales y las rivalidades entre grupos criminales”, señaló la Fiscalía en el comunicado.

¿Cómo fue el ataque?

El vocalista de la agrupación de corridos alterados, Doble Blindaje, fue atacado a balazos la noche del pasado miércoles cuando se encontraba tocando en la inauguración de un establecimiento comercial.

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Integrantes de Doble Blindaje, una popular agrupación de narcocorridos del norte de México. (Instagram: Doble Blindaje)

La agresión ocurrió alrededor de las 21:07 horas, en el cruce de las calles República de Panamá y Ramón Corona, en la colonia Unión de Ladrilleros, al norte de la ciudad.

La agrupación amenizaba la apertura de Legacy Men, una boutique de ropa para caballero, cuando dos sujetos vestidos de oscuro llegaron hasta donde estaba el cantante y dispararon en repetidas ocasiones.

De acuerdo con el portal Obson, los agresores se dirigieron directamente contra el músico y abrieron fuego. Francisco Javier “N” recibió múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, principalmente en el tórax y el cuello.

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Después de la balacera, el joven quedó sentado en una silla de plástico mientras algunos presentes intentaban detener el sangrado de sus heridas. En la zona también quedaron varios indicios balísticos, mientras los responsables escaparon a pie con rumbo desconocido.

El vocalista fue trasladado inicialmente en un vehículo sedán blanco al Hospital Infantil del Estado de Sonora. Debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente lo llevaron al Hospital General del Estado, donde recibió atención médica.

Una publicación en redes sociales convoca a la inauguración de la tienda Legacy Men Boutique el miércoles 25 de noviembre. (Instagram)

Elementos de distintas corporaciones policiales acudieron al sitio para atender la emergencia y comenzar las diligencias. La investigación ministerial busca establecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables.

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Entre los datos difundidos sobre la víctima también figura un presunto antecedente por fraude genérico. Sin embargo, esa información no establece, por sí misma, ningún vínculo con el ataque armado.

¿Quién es Doble Blindaje, grupo musical originario de Hermosillo?

Doble Blindaje es una agrupación sonorense que combina sonidos de raíz tradicional mexicana con influencias contemporáneas. Su propuesta incorpora elementos de géneros como los corridos y las rancheras, con referencias a la identidad cultural de su lugar de origen.

El grupo cuenta con cinco álbumes publicados y ha conseguido presencia en plataformas digitales. En Spotify registra 109 mil 769 oyentes mensuales, mientras que algunas de sus canciones acumulan millones de reproducciones: “Andamos enclincados” supera los tres millones y “El equipo del terror” rebasa los dos millones.

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